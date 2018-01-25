В Минкульте прокомментировали ситуацию с VIP-сервисом для Нищука в аэропорту Цюриха

"Информируем - Министр находился в Давосе по официальному приглашению президента Швейцарии на Конференции министров культуры стран-подписантов Европейской конвенции, во время которой проходили дебаты по вопросам Baukultur - культуры урбанизированной среды, ее роли в современном обществе и обсуждение вопросов наследия в странах Европы. И именно швейцарская сторона взяла на себя все расходы в Швейцарии, в частности, и трансфер до самолета всех приглашенных лиц со всей Европы", - утверждает пресс-секретарь и добавляет, что министр не летел бизнес-классом.

Она также сообщила, что министр не покупал дорогих сувениров или еще что-то подобное, а все его приобретения это "кусок сыра и сувенирная дощечка, совокупной стоимостью 18 франков".

Кроме того, пресс-секретарь сообщила, что Е.Нищук провел "успешные переговоры с другими министрами, представителями ЮНЕСКО относительно ужасной ситуации в Крыму с наследием и пути ее решения, вопросов поддержки в международных организациях по противодействию российской агрессии и т.п.".

УНН обратится с запросом в аэропорт Цюриха и правительственным структурам Швейцарии с целью проверить информацию о том, что все расходы во время визита министра культуры Украины взяла на себя принимающая сторона.

Напомним, вчера в аэропорту Цюриха министр культуры воспользовался VIP-сервисом. На сайте аэропорта в открытом доступе размещен прайс-лист со стоимостью услуг, в частности трансфера к самолету отдельным автомобилем, который стоит (в пересчете на гривны) не менее 13 тысяч гривен.