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ГПУ начало новый год ударно
25 января 2018 | 11:43
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совместно с другими правоохранительными органами было разоблачено 12 фактов получения неправомерной выгоды представителями государственной власти и местного самоуправления, а также должностными лицами государственных и коммунальных предприятий. Об этом 24 января на брифинге заявил спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко, передает УНН.
“Размер взяток в рамках расследования указанных дел колеблется от 4 тыс. грн до 300 тыс. долларов США”, — отметил он.
Кроме того, за период с 17 по 23 января 2018 года в собственность государства, государственных или коммунальных предприятий и территориальных общин органами прокуратуры было возвращено или прекращено незаконное использование почти 92 гектаров земель общей стоимостью более 97 млн грн.
“Приведенные цифры уже подкреплены конкретными решениями судов, где прокуратура успешно отстояла интересы государства”, — отметил Лысенко.
Также, по словам представителя ГПУ, благодаря прокуратурам м. Киева и Сумской области в судах в поддержку позиции прокуратуры были приняты решения о возвращении государству и территориальным общинам имущества и средств на сумму 28 млн грн.
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[23.01.2018]
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