ГПУ начало новый год ударно

25 января 2018 | 11:43

совместно с другими правоохранительными органами было разоблачено 12 фактов получения неправомерной выгоды представителями государственной власти и местного самоуправления, а также должностными лицами государственных и коммунальных предприятий. Об этом 24 января на брифинге заявил спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко, передает УНН.

“Размер взяток в рамках расследования указанных дел колеблется от 4 тыс. грн до 300 тыс. долларов США”, — отметил он.

Кроме того, за период с 17 по 23 января 2018 года в собственность государства, государственных или коммунальных предприятий и территориальных общин органами прокуратуры было возвращено или прекращено незаконное использование почти 92 гектаров земель общей стоимостью более 97 млн ​​грн.

“Приведенные цифры уже подкреплены конкретными решениями судов, где прокуратура успешно отстояла интересы государства”, — отметил Лысенко.

Также, по словам представителя ГПУ, благодаря прокуратурам м. Киева и Сумской области в судах в поддержку позиции прокуратуры были приняты решения о возвращении государству и территориальным общинам имущества и средств на сумму 28 млн грн.