Порошенко: никто не ожидал от нас такого темпа реформ

"Видимо никто не ожидал такого прорыва Украины в проведении реформ. Наши реформы - это пенсионная реформа, это вопрос выживания и это совершенно необходимо. Все 20 лет говорят о пенсионной реформе и наконец она происходит.

Медицинская реформа - иногда это очень болезненно, но мы больше не можем оставаться в состоянии советской медицины. Это должно быть решительным и я горжусь, что эта реформа проходит. Образовательная реформа - я думаю, что очень важно то, что мы завершили образовательную реформу.

У нас есть очень высокий уровень доверия и это важно для украинского народа и инвесторов. Реформа в сфере медицины - у нас есть наши иностранные партнеры и они все понимают важность высокого уровня услуг здравоохранения", - заявил П.Порошенко.

Как сообщал УНН, президент Украины Петр Порошенко рассказал, что во время мирового экономического форума в Давосе у него будет напряженный график, а также добавил, что планирует говорить с мировыми лидерами об экономическом росте.