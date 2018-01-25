Николаевского депутата взяли под стражу

25 января 2018 | 13:01

Депутата Николаевского городского совета Игоря Копейку суд взял под стражу сроком на 2 месяца до 16 марта, с возможностью внесения залога в размере 1 миллиона 57 тысяч гривен.

Такое решение приняла судья Заводского районного суда Зинаида Сухаревич в четверг, 25 января.



Депутат Николаевского городского совета Игорь Копейка, его сын, помощник и два предпринимателя были задержаны якобы на взятке в 250 тысяч гривен, которая была предназначена для следователя прокуратуры Николаевской области Б. — за непривлечение к уголовной ответственности по делу о злоупотреблениях с бюджетными средствами во время ремонта крыш.



В суде, во время избрания меры пресечения, Игорю Копейке, его сыну и одному из предпринимателей стало плохо — на заседание вызывалась карета скорой помощи. В итоге все были госпитализированы. Из-за этого их пришлось отпустить — прошло 72 часа с момента задержания фигурантов дела.



Помощнику депутата Дмитрию Рябцу суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом почти в 17 миллионов гривен. Еще одного фигуранта дела — предпринимателя Олега Таболина, связанного со сферой ЖКХ в Николаеве, суд взял под стражу на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 500 тысяч гривен.