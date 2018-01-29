Накорми миллиардера: как богатые становятся богаче за счет труда бедных

Совокупное богатство долларовых миллиардеров с 2010 года увеличилось на 13%, причем их состояние увеличивалось в шесть раз быстрее, чем зарплаты обычных рабочих и служащих по всей планете.

То есть, пока эта тенденция не зависит от характера политического устройства и уровня жизни государств — в демократиях и в диктатурах, в республиках, и в монархиях, в государствах, где идет война и в тех, кто не знает войн веками (есть и такие) всё равно существует расслоение на бедных и богатых. Причем богатые продолжают богатеть быстрее, чем бедные.

Что такое Oxfam и можно ли доверять его данным? Основанный в разгар Второй мировой войны, в 1942 году, Оксфордский комитет помощи голодающим постепенно разросся до мирового масштаба и стал международным объединением из 17 организаций, работающих в более чем 90 странах мира. Главная цель Oxfam — решение проблем бедности во всем мире. Сейчас это авторитетнейшая структура в анализе реального уровня жизни людей на Земле.

В середине января прошлого года Oxfam опубликовала доклад, из которого следует, что капиталы восьми богатейших жителей планеты и 50% человечества сравнялись. По подсчетам экспертов, совокупное «состояние» 3,6 млрд беднейших людей мира составляло примерно $426 млрд — в среднем по $118 на каждого. В те же $426 млрд по итогам 2016 года оценивалось состояние восьми богатейших людей мира — Билла Гейтса ($75 млрд), Амансио Ортеги (это испанский миллиардер, владеющий хорошо известной жителям крупных российских городов сетью магазинов Zara, $67 млрд), Уоррена Баффетта ($60,8 млрд), Карлоса Слима (мексиканский миллиардер ливанского происхождения , $50 млрд), Джеффа Безоса ($45,2 млрд), Марка Цукерберга ($44,6 млрд), Лари Эллисона ($43,6 млрд) и Майкла Блумберга ($40 млрд). В этой восьмерке шесть американцев и ни одного россиянина, хотя по числу долларовых миллиардеров россияне уверенно входят в число мировых лидеров.

Тенденции в распределении бедности и богатства в Украине отличаются от мировых даже в худшую сторону. Украина возглавляет рейтинг стран, в которых фиксируется наименьший разрыв между бедными и богатыми гражданами согласно исследованию «Индекс неравенства». По приблизительным оценкам, разница в уровне доходов самых бедных и самых богатых граждан (с учетом скрытых доходов, прибылей от незаконной предпринимательской деятельности, а также коррупционных поборов) сейчас достигает 50-60 раз, а, возможно, и больше.

Почему же богатые становятся богаче, а бедные при этом не богатеют? Авторы доклада из Oxfam полагают, что самые зажиточные жители планеты становятся богаче за счет ухудшения условий труда для рабочих и служащих. Одновременно с урезанием прав трудящихся растет влияние крупного бизнеса на принятие государственных решений, а также увеличиваются выплаты основным акционерам.

Владельцы крупных компаний не обижают себя любимых и, пользуясь масштабами влияния внутри своих стран и транснациональным характером бизнеса, повсеместно диктуют правила игры государственным властям. При этом потребление в мире повсеместно и последовательно растет, и крупные компании успешно эксплуатируют дешевый труд.

Поскольку проблема безработицы полностью не решена нигде, а рождаемость в мире, пусть и гораздо медленнее, чем в первой половине ХХ века, продолжает расти, конкуренция за рабочие места высока. Это позволяет владельцам бизнесов диктовать свои условия и в оплате труда.

Некоторые успехи в борьбе с бедностью (к слову, это одна из главных официально декларируемых задач работы Организации Объединенных Наций, наряду с совсем уж неудачными попытками останавливать международные и локальные вооруженные конфликты) у человечества все же есть. В частности, в 1990 году за чертой крайней бедности жили 1,85 млрд человек, или 35% мирового населения. Однако с 1990-х годов глобальная бедность стала стремительно сокращаться как в абсолютных, так и в относительных цифрах. По данным на 2013 год, число людей, живущих в крайней бедности, составляло уже 767 млн человек — но это все равно больше 10% населения Земли.

Разумеется, решить проблему нищеты и тем более социального расслоения в глобальном масштабе крайне трудно.

Попытки раскулачить богатых силой или сосредоточить всю собственность в руках государства — в бывшем СССР хорошо знают это по собственному историческому опыту — не приводят ни к искоренению нищеты, ни к исчезновению узкого слоя сверхбогатых.

Отчасти проблему бедности решает масштабная благотворительность – среди самых богатых людей планеты практически все в той или иной мере занимаются помощью нуждающимся. Но понятно, что при сохранении нацеленной на рост потребления глобальной экономики и вопиющего неравенства в уровне экономического развития государств, крупнейшие бизнесы будут продолжать эксплуатировать дешевую рабочую силу в отсталых странах.

Именно поэтому глобальные международные организации ставят своей целью так называемый инклюзивный экономический рост — то есть, постепенное выравнивание (точнее, сближение) основных показателей развития в бедных и богатых странах, причем, естественно, не на уровне бедных.

Пока же подавляющее большинство населения Земли выглядит участниками бессрочного реалити-шоу «Накорми миллиардера». Все мы так или иначе работаем на «богатого дядю», даже если заняты в государственном секторе или занимаемся личным малым бизнесом.

Поскольку насильственными методами проблему неравенства не решить, человечеству остается учиться демонстрировать высокий уровень сознательности и координации усилий государств, богатейших бизнесменов и международных институтов. И продолжать бороться с нищетой в планетарном масштабе. Если за последние 30 лет количество нищих в мире удалось уменьшить более чем вдвое, есть шансы постепенно вывести хотя бы из полной нищеты почти всех жителей планеты. Но даже это не значит, что богатые перестанут богатеть быстрее, чем бедные. Социальное равенство если и достижимо в принципе, то не как равенство доходов, а как относительное равенство возможностей.