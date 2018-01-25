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Порошенко рассказал чем заманит инвесторов

25 января 2018 | 18:16

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В Украине будет создана система, которая будет работать на защиту инвесторов и поощрять к инвестированию.


Об этом заявил президент Петр Порошенко на «Украинском завтраке» в Давосе, где проходит 48-е ежегодное заседание Всемирного экономического форума, информирует news.eizvestia.com.

В частности, планируются изменения в налоговое законодательство, по которому будет облагаться только капитал, который будет выводиться с государства. Средства же, которые будут оставаться и работать внутри страны, от налогообложения освобождаются, подчеркнул глава государства.

«Мы планируем внести изменения в налоговое законодательство, заменить налог на прибыль чтобы стимулировать привлечение инвестиций, но только в случае, когда средства выводятся из Украины. Когда вы инвестируете в Украине — вы не платите налоги», — сказал он.

Президент отметил и инициативу по созданию Национального бюро финансовых расследований.

«Это (Бюро — ред.) будет единой аналитической службой. И ни один из других правоохранительных органов не сможет даже постучать в двери бизнеса. Мы планируем создать эффективную систему, чтобы защищать интересы инвесторов», — подчеркнул Порошенко.

Он добавил, что для этого был осуществлен ряд важных шагов, чтобы улучшить финансовую систему и очистить банковский сектор, согласованно кандидата на должность главы Национального банка. И это имеет поддержку Международного валютного фонда и международных партнеров.

 



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