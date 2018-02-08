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«ЗАЗу» грозит неминуемое банкротство
08 февраля 2018 | 09:22
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Проанализировав рыночное положение «Запорожского автозавода» по итогам 2017 года и сложившуюся конкурентную среду, в AUTO-Consulting прогнозируют неминуемое банкротство предприятия. Притом, на этот раз речь идет не о простой остановке производства, а завод может закрыться навсегда.
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