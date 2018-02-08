«ЗАЗу» грозит неминуемое банкротство

К такому выводу в AUTO-Consulting пришли на основе анализа показателей продаж и производства на заводе. Спад производства на ЗАЗе начался еще в 2009 году, когда в Запорожье сократили объемы выпуска автомобилей с 257607 шт в 2008 году, до 46176 штук. Бренд ЗАЗ в этот период был №3 на украинском рынке и занимал около 5,8% всех продаж. Такой спад объемов производства произошел в следствие падения продаж на украинском рынке, вызванного финансовым кризисом 2008 года и вступлением Украины в ВТО с резким понижением ввозных пошлин в середине года.



Следующим ударом по «ЗАЗу» стала девальвация гривны 2014-2015 гг и 4-кратное падение продаж на украинском авторынке. «ЗАЗ» за 2014 и 2015 год выпустил 13127 и 3937 автомобилей соответственно, что для предприятия мощностью 150000 авто в год, уже было равносильно многомиллионным убыткам. Положение бренда ЗАЗ на украинском рынке также стало критическим. По итогам 2014 года ЗАЗ смог реализовать в Украине 7,5 тыс. авто, а в 2015-м м вовсе 2,9 тыс. штук.



Поставки на экспорт, которые могли бы как-то спасти ситуацию, также оказались заблокированными. ЗАЗ держало на плаву только постоянное субсидирование со стороны управляющей компании «УкрАвто», где еще надеялись, что ситуация на рынке скоро восстановится.



Но следующие два года опять не принесли позитива. В 2016 году «ЗАЗ» выпускает рекордно низкое количество автомобилей – всего 526 штук, а в 2017 году с конвейера сошло хоть и немного больше автомобилей – 1674 единицы, но это по-прежнему лишь около 1% его проектной мощности. Оказавшись зажатым только на внутреннем рынке, ЗАЗ начал испытывать проблемы со сбытом автомобилей даже в Украине.



Неконтролируемый поток авто на «еврономерах», а также либерализация импорта подержанных авто по льготным акцизам, резко понизили привлекательность ЗАЗ Lanos и ЗАЗ Sens. Как следствие, в 2016 году ЗАЗу удалось продать в Украине 2,7 тыс. шт, а в 2017-м и вовсе 1,7 тыс. автомобилей.



Резюмируя все вышесказанное, в AUTO-Consulting полагают, что банкротство «ЗАЗа» - неизбежно и это уже вопрос самого ближайшего времени. Уже нет смысла искать ответы на вопросы «Кто виноват?» и «Что делать?». Есть законы экономики и надо осознавать, что завод уже 9 лет пребывает в глубочайшем кризисе и надежд на улучшение даже не предвидится. Это – финал.