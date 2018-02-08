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В Москве задержан совладелец ИСД
08 февраля 2018 | 08:17
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В Москве задержали известного бизнесмена Олега Мкртчяна. Об этом сообщает mk.ru.
На данный момент первопричинами ареста называют растраты.
Олег Мкртчан известен как один из трех учредителей "Индустриального Союза Донбасса" ("ИСД"). Он также имеет прямое отношение к управлению сразу тремя футбольными клубами в трех разных странах - России, Украины и Армении.Отметим, что последний раз информация об "Индустриальном Союзе Донбасса" появлялась в декабре 2017 года. Так, 18 декабря в "ИСД" заявили о потере фактического контроля над главными активами корпорации - ПАО "Алчевский металлургический комбинат", ПАО "Алчевский коксохимический завод" и ПАО "Экоэнергия".
Все эти предприятия еще в марте 2017 года попали под руководство "внешней государственной администрации" самопровозглашенной "ЛНР", но о "потере контроля" стало известно только через девять месяцев.
Добавим, что Олег Мкртчян владел миноритарным пакетом в 25% акций "ИСД" и имел отношение к управлению металлургическими комбинатами в Алчевске и в Каменке.
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