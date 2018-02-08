ТЕМА

Нардеп обвинил жену в измене. Та выложила фото мужа с любовницей

08 февраля 2018 | 12:11

распечатать        комментарии [0]       добавить в

НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ ОТ БПП АНДРЕЙ НЕМИРОВСКИЙ СО СКАНДАЛОМ РАЗВОДИТСЯ С ЖЕНОЙ ТАМИЛОЙ УЛЬЯНОВОЙ.


 

 

История о разводе началась еще 1 февраля, когда Немировский решил рассказать об этом общественности через свою страницу на Facebook. 
 
"Непростые для меня слова. Но я должен их сказать! Я решил развестись, больше меня ни чего не связывает с той семьей. На данный момент, адвокаты подают иски, надеюсь все пройдет быстро. Жизнь прекрасна и продолжается...",  - написал нардеп.

222 
В комментариях его начали поддерживать друзья и подписчики.  
 
Вчера Андрей Немировский продолжил публикации из личной жизни и обвинил свою супругу Тамилу в измене. Мол, пока он работал и ездил по командировкам, его жена за спиной пошла на адюльтер. 
 
"Я хочу верить, что она хотя бы будет иметь достоинство отпустить. Отпустить благородно и без грязи. Я все еще хочу верить, что не ошибся, выбрав когда-то искренность и благородство. Я не хочу никому ничего доказывать! Но, возможно, мне придется оправдываться. Оправдываться за то, чего не делал!!" - написал Немировский.

5a7b55f10f4dd------- 

 

Тамила Ульянова, супруга нардепа Немировского не заставила долго ждать и написала там же, на Facebook пост-ответ. Но к нему приложила взломанную переписку мужа, в которой есть фото с любовницей.  
 
Она предупредила, что планшет с переписками, материалы которых были опубликованы, находится в совместной собственности. Потому Ульянова его не воровала и не взламывала. Ведь пароль на гаджете остался прежним - дата их свадьбы. 
 
"Учитывая, что иск о разводе с вами уже подан в суд, простите, замечу, подан мной, а не вашими адвокатами, а связаться с вами мне так и не удалось по причине того, что вы с 26 января по 9 февраля находитесь с любовницей в Доминиканской Республике и "скачите" по волнам в эйфории, а точнее, в состоянии наркотического опьянения, я бы хотела ответить вам на ваши плачущие лживые посты и приготовила к вашему приезду сюрприз. Примите, пожалуйста, от меня прощальный подарок в виде "пиара", которого вы так и не достигли за всю свою депутатскую каденцию, но к которому так усердно стремились все это время, для чего и носили все пять лет жизни со мной "маску" заботливого семьянина, использовав для этого пиара меня и моих детей", - написала Ульянова. 
 
К своему посту она приложила скрины переписок Немировского с друзьями, где он показывает фото с девушкой в Доминикане.

5a7b5666047a1---4 
Также адвокат добавила, что ее семья больше не будет заполнять декларацию нардепа.

"Досье"



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте
Загрузка...

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Андрей Сидоренко

Донецкая область. Символ государственности под высоким напряжением: не влезай - убьет!
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100