История о разводе началась еще 1 февраля, когда Немировский решил рассказать об этом общественности через свою страницу на Facebook.



"Непростые для меня слова. Но я должен их сказать! Я решил развестись, больше меня ни чего не связывает с той семьей. На данный момент, адвокаты подают иски, надеюсь все пройдет быстро. Жизнь прекрасна и продолжается...", - написал нардеп.



В комментариях его начали поддерживать друзья и подписчики.



Вчера Андрей Немировский продолжил публикации из личной жизни и обвинил свою супругу Тамилу в измене. Мол, пока он работал и ездил по командировкам, его жена за спиной пошла на адюльтер.



"Я хочу верить, что она хотя бы будет иметь достоинство отпустить. Отпустить благородно и без грязи. Я все еще хочу верить, что не ошибся, выбрав когда-то искренность и благородство. Я не хочу никому ничего доказывать! Но, возможно, мне придется оправдываться. Оправдываться за то, чего не делал!!" - написал Немировский.

Тамила Ульянова, супруга нардепа Немировского не заставила долго ждать и написала там же, на Facebook пост-ответ. Но к нему приложила взломанную переписку мужа, в которой есть фото с любовницей.



Она предупредила, что планшет с переписками, материалы которых были опубликованы, находится в совместной собственности. Потому Ульянова его не воровала и не взламывала. Ведь пароль на гаджете остался прежним - дата их свадьбы.



"Учитывая, что иск о разводе с вами уже подан в суд, простите, замечу, подан мной, а не вашими адвокатами, а связаться с вами мне так и не удалось по причине того, что вы с 26 января по 9 февраля находитесь с любовницей в Доминиканской Республике и "скачите" по волнам в эйфории, а точнее, в состоянии наркотического опьянения, я бы хотела ответить вам на ваши плачущие лживые посты и приготовила к вашему приезду сюрприз. Примите, пожалуйста, от меня прощальный подарок в виде "пиара", которого вы так и не достигли за всю свою депутатскую каденцию, но к которому так усердно стремились все это время, для чего и носили все пять лет жизни со мной "маску" заботливого семьянина, использовав для этого пиара меня и моих детей", - написала Ульянова.



К своему посту она приложила скрины переписок Немировского с друзьями, где он показывает фото с девушкой в Доминикане.



Также адвокат добавила, что ее семья больше не будет заполнять декларацию нардепа.

"Досье"