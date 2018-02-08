ТЕМА

Российские зэки надули шарики

08 февраля 2018 | 12:16

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Заключенные 8-й исправительной колонии в поселке Резинотехника близ Ярославля провели патриотическую акцию в поддержку спортсмены Олимпийской сборной России.






Зеки вышли на площадку возле бараков с шариками разных цветов в руках.Мужчины выстроились в форме символа Олимпиады - пяти разноцветных колец, а также в форме российского флага. Всего во флешмобе приняли участие более двухсот человек.

— Они переживают и болеют за наших спортсменов, — сообщил заместитель начальника колонии, подполковник внутренней службы Виктор Феофанов.

Олимпиада пройдет с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхенчане. 

Сборная России от участия отстранена, и российские спортсмены будут выступать под нейтральным флагом.

Отсюда



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