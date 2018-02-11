ТЕМА

В киевском кафе стреляли: трое раненых

11 февраля 2018 | 19:18

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В Киеве, в ночь с 10 на 11 февраля, мужчина открыл огонь по группе людей. Пострадали три человека.


Инцидент произошел в Соломенском районе. По данным свидетелей компания вышла из кафе-бара на улицу, чтобы покурить. К заведению подъехал автомобиль с девушкой. К ней вышел еще один из посетителей кафе. Она, не выходя из авто, стала с ним ругаться. Внезапно молодой человек достал оружие и начал стрелять по толпе.  
 
Прозвучало семь выстрелов. Были ранены три человека, хотя раны их незначительны.  
 
Молодым людям удалось выбить оружие из рук и скрутить хулигана. Но он вырвался и убежал. Девушка с места происшествия тоже скрылась. 
 
Позже стрелявший  пришел с повинной. С обстоятельствами дела разбираются следователи. 
 
По предварительным данным стрелявшему 30 лет. С компанией, стоявшей у кафе-бара, он не знаком. В заведении конфликтов у них тоже не было.



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