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США поможет Украине на 165 млн. дол
13 февраля 2018 | 08:17
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Американская администрация закладывает в бюджет на 2019 финансовый год (начнется 1 октября текущего года) более $165 млн на оказание поддержки Украины по ряду статей, в том числе $20 млн военной помощи. Соответствующая информация содержится в проекте бюджета Госдепартамента США, который распространило в понедельник американское правительство.
Как отмечается в документе, в том числе речь идет о содействии "борьбе с коррупцией" на Украине, снижению ее энергетической зависимости и диверсификации ее источников энергии, "укреплению независимых СМИ" и "поддержке государственных телекомпаний для противодействия российской дезинформации, направленной на подрыв украинской демократии".
Что касается американской военной помощи для Киева, "она направлена на устранение нехватки критически важного оборудования с тем, чтобы вооруженные силы могли поддерживать суверенитет Украины и противостоять российской агрессии". "Эти средства будут способствовать политической реорганизации Украины в направлении трансатлантического альянса, улучшению совместимости [ВС] с НАТО и другими западными силами, усовершенствовать возможности Украины по обеспечению собственной обороны", - отмечается в бюджетном запросе.
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