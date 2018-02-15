АвтоЗАЗ скорее мертв, чем жив

По информации пресс-службы «УкрАвто» положение дел на «Запорожском автозаводе « (ПАО «ЗАЗ») действительно очень тяжелое. Завод закончил 2017 год с большими убытками (170 млн. гривен убытков за 9 месяцев, годовой отчет еще не закрыт, но ожидается около 296 млн. гривен убытков по году с учетом убытков от переоценки кредитного портфеля) и , выпустив всего 1674 автомобиля, при проектной мощности 150000 штук в год.



Притом спад производства на «ЗАЗе» продолжается уже 9 лет подряд. Все это время коллектив предприятия поддерживал необходимый технологический минимум, позволяющий заводу не утратить возможность выпускать автомобили, в первую очередь окрасочный комплекс и сварочное производство. На заводе сейчас работает 1350 человек, но из-за малой загрузки они заняты не полную неделю. В таком режиме «ЗАЗ» функционирует уже не первый год, но при этом убытки только растут, а кредитная нагрузка только увеличивается.



По состоянию на январь у «ЗАЗа» только задолженность по кредитам - около 3 млрд грн и еще $24 млн. А за один только 2014 год «ЗАЗ» понес убытков на 2,9 млрд грн, львиная доля из них приходится на убытки от девальвации гривны и повышения стоимости валютной части кредитного портфеля. В это же время, ситуация на украинском автомобильном рынке не улучшается, а только усугубляется. Если в 2008 году, в Украине продавалось 623 000 новых автомобилей и ЗАЗ выпускал 258 000 штук, то за прошлый год рынок составит 80 тыс. штук, из которых ЗАЗ смог реализовать лишь 1700 новых автомобилей.



На украинском рынке присутствуют автомобили, поставки которых субсидируются государствами, где расположены их производства. ЗАЗ никто не субсидирует, хотя предприятие исправно платило налоги все годы. Но в последние несколько лет появилось такое явление, как импорт автомобилей вообще без уплаты любых налогов – так называемые «еврономера». Государство же не борется с этим явлением, которое наносит ущерб не только «ЗАЗу», но и другим операторам рынка, а также и самому государству.



Ситуация осложняется еще и непривлекательностью украинского законодательства в области привлечения инвестиций и производства. Менеджмент «ЗАЗа» вел переговоры об организации производства различных автомобилей со многими ведущими автопроизводителями. Их делегации посещали завод, оценивали его возможности и теоретически были заинтересованы в производстве в Запорожье. Но после изучения бизнес-планов и аудита украинского законодательства, выбирали другие страны.



Сейчас «ЗАЗ» пытается искать любые заказы, выпускать непрофильную продукцию, ведет переговоры о сборке тракторов корейской фирмы LS. Все эти действия направлены на сохранение предприятия и коллектива, на сохранение промышленного потенциала Запорожской области и Украины. – резюмировали в пресс-службе. Сколько еще времени «ЗАЗ» сможет держаться в таких условиях? – в пресс-службе нам не уточнили. Но дали понять, что речь идет уже даже не о месяцах.