В Києві очевидно загинув поліцейський

У прес-службі ГУ НП у місті Києві УНН повідомили, що "інформація (про загибель капрала поліції - ред.) з'ясовується".

"Капрал поліції загинув у лобовому ДТП в Києві на Лобановського. Хонда під управлінням поліцейського, попередньо, вилетіла в лоб Фольксвагена", - повідомили у спільноті dtp.kiev.ua.

За даними очевидців, капрал поліції загинув у лобовому ДТП на проспекті Валерія Лобановського в Києві, у столичній поліції цей факт з'ясовують, передає УНН.