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В Києві очевидно загинув поліцейський

15 февраля 2018 | 10:29

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За даними очевидців, капрал поліції загинув у лобовому ДТП на проспекті Валерія Лобановського в Києві, у столичній поліції цей факт з'ясовують, передає УНН.


"Капрал поліції загинув у лобовому ДТП в Києві на Лобановського. Хонда під управлінням поліцейського, попередньо, вилетіла в лоб Фольксвагена", - повідомили у спільноті dtp.kiev.ua.

Як зазначається, є четверо постраждалих. Через ДТП утворився великий затор.

У прес-службі ГУ НП у місті Києві УНН повідомили, що "інформація (про загибель капрала поліції - ред.) з'ясовується".



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