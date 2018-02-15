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Премьер Польши: "Северный поток-2" может привести к большой войне
15 февраля 2018 | 16:03
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что "Северный поток-2" создает новое ненужное напряжение и может привести к большой войне. Об этом он заявил в интервью Die Welt.
Моравецкий подчеркнул, что сегодня Украина относительно безопасна, так как контролирует газовые маршруты в Центральную Европу.
По словам польского премьера, после запуска "Северного потока-2" и отключения украинских газопроводов "Россия может любым путем обострять конфликт, может атаковать всю страну. "Северный поток-2" - шаг в этом направлении".
Он отметил, что после создания этого газопровода более вероятной будет вспышка большой российско-украинской войны.
По словам Моравецкого, благодаря интерконнектору и терминалам сжиженного газа у Европы есть достаточно возможностей, чтобы обеспечить спрос на импортный газ в размере 180 млрд кубометров в год.
"Короче говоря: "Северный поток-2" не нужен, вреден, и он разделяет западную общественность", - заявил премьер Польши.
Напомним, Польша хочет, чтобы санкции США распространялись на строительство газопровода "Северный поток-2" между Россией и Германией.
Противники проекта "Северный поток-2" - в том числе Польша, страны Балтии и Дания - утверждают, что он увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.
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