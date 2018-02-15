Полиция задержала жесточайших убийц из батальона "Донбасс"

15 февраля 2018 | 17:40

Полицейские раскрыли жестокое тройное убийство, которое произошло в декабре прошлого года в пгт Великая Новоселка Донецкой области. Об этом сообщил замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

«Задержаны трое членов преступной группы, которые ради денег пытали и убили семью предпринимателей - отца, мать и их 23-летнего сына. Двое непосредственных исполнителей задержаны в Донецкой области, еще один подозреваемый - в Киеве. У злоумышленников изъят арсенал нелегального оружия и боеприпасов», - сообщил он.



«За 20 лет службы в уголовном розыске и последние три года своей службы на охваченном войной Донбассе я до этого не видел, чтобы преступники так издевались над мирными жителями нашей страны. Их трудно назвать просто преступниками, это отбросы. Пострадавших убивали зверски, как скот. Поставили на колени всех трех, заставили читать молитву и по очереди, на глазах друг друга, убивали. Это стало известно из начальных показаний задержанных. Из показаний этих подонков, получили добычу 40 тысяч гривен», - добавил Аброськин



Полицейские отработали несколько версий, но основной было - убийство с целью завладения имуществом и ценностями погибших, которые накануне получили значительную сумму денег за реализованные зерновые культуры.



Во время следствия были опрошены более 3 тысяч граждан. Также правоохранители установили водителей, которые транзитом проезжали через Великую Нововоселку. Утром 15 февраля в ходе спецоперации, проходившей одновременно в Мариуполе и в Киеве, был задержан последний из подозреваемых.



«Могу в настоящее время сказать, что задержанные участвовали в АТО, некоторые из них проходили службу в батальоне «Донбасс», а последнее время все они входили во внутренний корпус батальона», - отметил Аброськин.



Во время обысков в Мариуполе и Великой Новоселке правоохранители изъяли вещественные доказательства, а также арсенал нелегального оружия: ружье, противотанковый гранатомет, 14 гранат и патроны.



Открыто уголовное производство по п.1, п.6 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч.4 ст. 187 (разбой). Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.



Отметим, 6 декабря 2017 года в собственном доме в пгт Великая Новоселка были обнаружены тела 56-летнего мужчины, его 46-летней жены и их сына с признаками насильственной смерти и следами пыток. Из дома были похищены деньги. Убитыми оказалась семья кума беглого президента Украины Виктора Януковича - Валерия Ширы.

Преступности НЕТ