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Полиция задержала жесточайших убийц из батальона "Донбасс"
15 февраля 2018 | 17:40
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Полицейские раскрыли жестокое тройное убийство, которое произошло в декабре прошлого года в пгт Великая Новоселка Донецкой области. Об этом сообщил замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.
«Задержаны трое членов преступной группы, которые ради денег пытали и убили семью предпринимателей - отца, мать и их 23-летнего сына. Двое непосредственных исполнителей задержаны в Донецкой области, еще один подозреваемый - в Киеве. У злоумышленников изъят арсенал нелегального оружия и боеприпасов», - сообщил он.
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