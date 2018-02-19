Суд освободил человека, ранившего полицейского под стенами суда

19 февраля 2018 | 11:56

Шевченковский райсуд Киева отпустил из-под ареста человека, стрелявшего в полицейского во время столкновений под Соломенским судом где избирали меру пресечения мэру Одессы Геннадия Труханова. Об этом сообщил министр Министерства внутренних дел Арсен Аваков в Facebook.

"Судья Шевченковского суда отпустил из-под ареста человека, нанесшего огнестрельное ранение полицейскому, в то время, когда он охранял суд от вторжения туда радикалов", - написал он.

"Суд по сути одобрил стрельбу в полицейского, посчитав это не тяжким преступлением. Это безобразное решение, обязывает меня, как министра, в ведении которого находится Национальная полиция и Нацгвардия, принять адекватные меры реагирования", - заявил министр.

Аваков потребовал, чтобы Высшая рада правосудия немедленно отреагировала на действия судьи, принявшего решение отпустить стрелявшего в полицейского.

А также, чтобы прокуратура и апелляционный суд вынести "справедливое решение" по факту нанесения огнестрельного ранения сотруднику полицию.

Ранее сообщалось, что полиция начала уголовное производство из-за ранения полицейского у Соломенского райсуда в столице.