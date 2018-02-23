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Авианалеты на Восточную Гуту: свыше 400 погибших
23 февраля 2018 | 12:37
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Наземные и авиаобстрелы контролируемого повстанцами района Восточной Гуты в Сирии продолжаются, за пять дней число погибших достигло 417 местных жителей. Об этом накануне сообщили в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека, передает УНН.
"Возросла до 417 человек, среди которых 96 детей и 61 женщина, количество погибших в результате авиаударов и наземных атак с воскресенья, 18 февраля", - сообщили наблюдатели.
Также в организации сообщили о 2116 раненых гражданских, а также о десятках пропавших без вести под обломками зданий в результате обстрелов населенных пунктов в районе Восточной Гуты, что может увеличить количество погибших.
Напомним, 23 февраля Совбез ООН попытается проголосовать резолюцию по перемирию в Сирии. Голосование пройдет на фоне несколькодневных авианалетов на Восточную Гуту, последний анклав повстанцев вблизи столицы Сирии. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш ранее на этой неделе призвал немедленно прекратить "военные действия".
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