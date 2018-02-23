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Пашинский заявляет, что предлагал лидерам Крымских татар оружие для борьбы за Крым
23 февраля 2018 | 12:38
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Народный депутат Украини Сергей Пашинский, который на момент аннексии Крыма был и.о. главы АП в эфире программы “Право на власть” заявил о том, что предлагал лидерам крымских татар оружие для борьбы за Крым, сообщает УНН.
“Тогда лидерам крымскотатарского народа я предложил включиться в борьбу за Крым и готов был их вооружить. Я получил ответ, что Крым должен защищать государство Украина и её вооруженные силы. Я сказал, что я понял позицию, мы будем разворачивать ВСУ и будем воевать”, — рассказал он.
По просьбе ведущего озвучить фамилии тех, кому он предлагал оружие Пашинский ответил: “У нас есть лидеры крымскотатарского народа. Потенциальные”.
На вопрос, каким образом глава АП может распоряжаться оружием страны, политик ответил следующее: “Глава АП в рамках своих должностных полномочий мог инициировать перед лицами, которые были уполномочены это делать, выполнять те или иные моменты своей компетенции”.
Как сообщал УНН, Ленур Ислямов зявив, что нужно было принести в жертву определенное количество крымских татар чтобы отстоять полуостров.
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