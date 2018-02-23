Скандал с раздеванием в суде: УГО не при чем

23 февраля 2018 | 13:14

Управление государственной охраны отрицает наличие приказа провести усиленный досмотр женщин в Оболонском районном суде Киева по делу бывшего президента Виктора Януковича 21 февраля.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Управления госохраны, опубликованным после того, как произошедшим возмутился президент Петр Порошенко.



"Управление государственной охраны Украины не предоставляло отдельных указаний правоохранительным органам по особой проверке женщин или представительниц медиа во время охранных мероприятий в Оболонском районном суде, а также не осуществляло таких проверок самостоятельно", - сказано в нем.



Также отмечается, что Управление госохраны категорически осуждает такие действия отдельных правоохранительных органов и просит прощения за их возмутительное поведение.



Как известно, 21 февраля в Оболонском райсуде были введены усиленные меры безопасности из-за того, что там должен был дать показания президент Петр Порошенко.



Впоследствии выяснилось, что Порошенко допросят в режиме видеоконференции, но до этого правоохранители ввели дополнительную проверку для женщин-журналистов, с целью выявить среди них возможных активисток движения Фемен.



Позже одну из активисток Фемен в суде таки задержали.



Возмущение по поводу дополнительной проверки журналисток уже выразили женщины-депутаты. Позже и сам Порошенко высказал свое возмущением этим случаем через пресс-секретаря.