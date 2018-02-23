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Посягнувшие на Мосийчука будут отомщены!

23 февраля 2018 | 15:46

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Задержана часть группы, совершившей подрыв возле телеканала "Эспрессо". Остальные скрываются в России.


Несколько подозреваемых в совершении теракта у телеканала "Эспрессо", произошедшего в октябре 2017 года, в результате которого погибло двое и получили ранения трое человек, задержаны и находятся в следственном изоляторе, еще несколько вероятных причастных находятся в РФ, сообщили изданию Insider источники в Службе безопасности Украины. 
 
"Несколько участников преступной группировки задержаны и находятся в СИЗО. В то же время, еще несколько вероятных исполнителей, а также организаторов находятся на территории РФ", - сказали в СБУ. 
 
По словам источника, речь идет о нескольких гражданах Украины. 
 
Как сообщалось, вечером 25 октября 2017 года в Киеве на выходе из офиса телеканала "Эспрессо" произошел взрыв, в результате которого погибло двое и получили ранения трое человек, в том числе народный депутат Украины от Радикальной партии Олега Ляшко Игорь Мосийчук и политолог Виталий Бала, которые были сразу же госпитализированы и прооперированы. Погибшие - двое полицейских: охранник И.Мосийчука Руслан Кушнир (скончался по дороге в больницу) и местный житель, 36-летний Михаил Мормиль. 



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