ТЕМА

Теперь центры городов будут застраивать активнее

26 февраля 2018 | 17:07

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Кабмин внес изменения в Порядок определения границ и режимов использования исторических ареалов населенных мест, ограничения хозяйственной деятельности на территориях исторических ареалов населенных мест. Изменения внесены с целью урегулирования в исторических населенных местах режима застройки, в том числе ее предельных параметров. Таким образом, упрощена процедура разработки и согласования научно-проектной документации на строительство в исторических населенных местах.


Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Кабинета министров Украины. 
 
Сообщается, что упрощена процедура разработки и согласования научно-проектной документации на строительство в исторических населенных местах. Соответствующий проект постановления Кабинета Министров Украины “О внесении изменений в Порядок определения границ и режимов использования исторических ареалов населенных мест, ограничения хозяйственной деятельности на территории исторических ареалов населенных мест” был одобрен на заседании правительства. 
 
Упомянутым проектом отменена необходимость разработки историко-градостроительного обоснования в тех исторических населенных местах, где в установленном порядке разработаны и утверждены историко-архитектурные опорные планы. 
 
Отмечается, что с 1 января 2019 года институт историко-градостроительного обоснования ликвидируется вообще. Вся проектная документация на новое строительство в исторических населенных местах должна разрабатываться исключительно в соответствии с историко-архитектурным опорным планом. 



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