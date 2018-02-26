Объявились общественники, которым нравится прокуратура

Об этом говорится в сообщении на

"УАА" откровенно удивлена спекуляциями вокруг роликов социальной рекламы в теле- и радиоэфире, Украина. Считаем необходимым заявить, что видео- и аудиоролики созданные по инициативе "УАА", - отмечают в организации.

Там также утверждают, что именно они обратились к телеканалам и радиостанциям с предложением включить ролики в эфир.

"При этом со стороны "УАА" не выдвигались никакие условия: телеканалы и радиостанции размещали социальную рекламу в объемах, которые разрешены наличием эфирного времени", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что видео- и аудиоролики были направлены на экспертизу Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, которая подтвердила их статус социальной рекламы.

"В начале 2018 "УАА" провела общественную экспертизу нескольких резонансных дел, связанных с коррупционной деятельностью известных политиков и народных депутатов. Мы пришли к выводу, что успешно довести эти дела до конца возможно только при условии, что Генеральная прокуратура Украины получит мощную поддержку со стороны украинского общества", - отмечают в организации.

"Уверены, что социальная реклама поможет обществу получить объективную информацию о работе ГПУ. И это даст реальный толчок в продвижении следствия по коррупционным делам среди политической и бизнес-элиты", - резюмируют в организации.

Также в "УАА" пообещали провести пресс-конференцию, во время которой обнародовать исчерпывающую информацию о резонансных дел, которые стали основой для создания социальной рекламы.

Согласно данным на сайте организации, участниками ОО "Украинская антикоррупционная ассоциация" является юрист, общественный деятель Александр Аронець и журналист Дмитрий Гамаш.

Как известно, ранее в СМИ появились публикация, в которых обвиняли генпрокурора Юрия Луценко в том, что он якобы использует свое ведомство для саморекламы на радио и телевидении.

23 февраля спикер Луценко Лариса Сарган подчеркнула, что ГПУ не изготавливала и не заказывала рекламных роликов о своей работе, и не имеет отношения к их распространению.