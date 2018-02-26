Кивляне хвалят Кличко за чистые улицы

“Вы, конечно, сразу скажете, что я настоящий кличкобот, но я только что проехал с Оболони на Позняки, и бабушкасамавшоке — все дороги почищены начисто. Реально, все чисто. Респект, Кличко — мэр”, — написал Финберг, добавив, что хорошо убранный город всего за один день — хорошее достижение.

Другие киевляне поддержали блогера в комментариях к его публикации, отметив также, что коммунальщики хорошо почистили не только дороги, но и тротуары.

“Я вчера вышла прогуляться и увидела армию рабочих на тротуарах, не могла удержаться, останавливалась и говорила им спасибо, сначала недоумение, потом улыбка...” — отметила Ольга Григоренко.

Другие пользователи соцсети обратили внимание на большое количество снегоуборочной техники на дорогах.

“Техники вчера вечером на дорогах было много, посыпали, чистили”, — заметил Виталий Белецкий.

Его поддержала Наталья Прусова, отметив, впрочем, что над расчисткой тротуаров еще стоило бы потрудиться: “На Лесном вчера с утра и техника, и работники убирали снег. Дороги все чистые, тротуары не везде, но ходить можно вполне”.

Впрочем, в других районах, как заметили киевляне, с расчисткой тротуаров коммунальщики тоже справились.

“Поддерживаю! Сама собиралась написать о победе на Подоле. Со вчерашнего утра маленькая машинка чистила тротуары”, — сообщила Наталья Склярская.

Также в комментариях обратили внимание на забавную тенденцию соцсетей: за все недоработки ругать власть, игнорируя любые ее достижения.

“Я тоже ехал и подумал о том, что народ пишет г***о только когда плохо почищено, а когда хорошо, то хрен кто напишет”, — отметил Игорь Шороп.

Его поддержал Михаил Шилин: “Когда дороги не чищены — виноват мэр, когда чистые — так говорят, шо, мол, разве сам Кличко с лопатой чистил?”.

Как заметили жители столицы, Виталий Кличко оказался первым мэром, команде которого удалось справиться с последствиями снегопадов.

“Камон, люди — вспомните Попова, или Черновецкого, при последнем такими мирскими вопросами вообще никто не заморачивался”, — напомнил Анатолий Савченко.