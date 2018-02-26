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Сократился дефицит пенсионного фонда
26 февраля 2018 | 17:36
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Объем средств Госбюджета, который направлялся в бюджет Пенсионного фонда, в частности, на покрытие его дефицита, в прошлом году уменьшился на 7,9 млрд грн или 5,6%. Об этом говорится в отчете Пенсионного фонда Украины, передает УНН.
“Объем средств Государственного бюджета Украины, который направлялся в бюджет Пенсионного фонда, в частности, на покрытие его дефицита, уменьшился с 141,3 млрд грн плановых ассигнований до 133,5 млрд грн фактических”, — говорится в документе.
Отмечается, что за счет выделенных ассигнований из госбюджета профинансировано:
За 2017 год поступления собственных средств в бюджет фонда выросли по сравнению с 2016 годом на 47,2 млрд грн, или на 42,3%. Перевыполнение первоначального плана по поступлению собственных средств сложилось в сумме 17,1 млрд грн, или на 12%.
В течение 2017 года общие доходы бюджета Пенсионного фонда составляли 293,2 млрд грн (с учетом остатка на начало года). По сравнению с 2016 годом общие доходы выросли на 36,6 млрд грн, или на 14,3%.
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