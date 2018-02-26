Сократился дефицит пенсионного фонда

26 февраля 2018 | 17:36

Объем средств Госбюджета, который направлялся в бюджет Пенсионного фонда, в частности, на покрытие его дефицита, в прошлом году уменьшился на 7,9 млрд грн или 5,6%. Об этом говорится в отчете Пенсионного фонда Украины, передает УНН.

“Объем средств Государственного бюджета Украины, который направлялся в бюджет Пенсионного фонда, в частности, на покрытие его дефицита, уменьшился с 141,3 млрд грн плановых ассигнований до 133,5 млрд грн фактических”, — говорится в документе.

Отмечается, что за счет выделенных ассигнований из госбюджета профинансировано:

выплату пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам — 64,8 млрд грн;

уплату единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за некоторые категории застрахованных лиц — 12,6 млрд грн;

покрытие дефицита Пенсионного фонда Украины — 56,1 млрд грн.

За 2017 год поступления собственных средств в бюджет фонда выросли по сравнению с 2016 годом на 47,2 млрд грн, или на 42,3%. Перевыполнение первоначального плана по поступлению собственных средств сложилось в сумме 17,1 млрд грн, или на 12%.

В течение 2017 года общие доходы бюджета Пенсионного фонда составляли 293,2 млрд грн (с учетом остатка на начало года). По сравнению с 2016 годом общие доходы выросли на 36,6 млрд грн, или на 14,3%.