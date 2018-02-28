Вора в законе отпустили сразу после задержания

28 февраля 2018 | 08:38 , Валерия Чепурко

История с задержанием одного из самых знаменитых украинских "воров в законе" - Леры Сумского, в миру – Сергея Лысенко, закончилась без сенсаций.

Уголовный авторитет был отпущен практически сразу же после того, как его (судя по опубликованным в Фейсбук фото) положили лицом в землю. В пресс-службе Национальной полиции говорят, что и задержания как такового не было – были профилактические мероприятия.

О том, что Лера Сумской попал в руки полиции, сообщил заместитель главы НП Вячеслав Аброськин. Он написал в Фейсбук, что "авторитет" был задержан 26 февраля в Хмельницкой области вместе с местным уголовным "авторитетом", когда ехал в одну из колоний, чтобы вершить там "праведный" суд".

- Он – не судья и никогда им не будет. Он – вор, который будет сначала лежать лицом в грязи, а потом отбывать наказание за свои преступления за решеткой, - резюмировал Аброськин.

Но получилось как всегда – Сергей Лысенко (а задерживали его в последние годы неоднократно) получил свободу - не прошло и трех часов. В Нацполиции признают, что ничего запрещенного в его машине не нашли (надо полагать, искали оружие или наркотики) и называют все случившееся рядом профилактических мероприятий.

Как пишут в соцсетях знающие люди, выйдя из полиции, 63-летний Лысенко отправился сначала в ресторан, а потом вернулся к себе домой, где нынче и отдыхает.

В Украине была попытка принять закон об уголовной ответственности за причастность к иерархии криминального мира, но депутаты его провалили. Формально Лере Сумскому нечего предъявить – он является "смотрящим", "разводящим", "третейским судьей" для криминалитета, но сам давно уже не совершает преступлений.

Справка "КП" в Украине":

Сергей Лысенко, он же Лера Сумской, имеет 6 судимостей и в целом 23 года тюремного срока. Был "коронован" в 1993 году на воровской сходке в сумском ресторане "Вечорниці". Занимался вымогательством, курировал воровские группировки, "крышевал" торговцев нелегальной водкой, контролировал потоки нелегальных мигрантов и так далее.

В 2012 году, после смерти "вора в законе" Сергея Мамедова, его группа, принадлежащая к славянскому крылу Деда Хасана, взяла верх над кавказским кланом в контроле теневых сфер Украины.

Леру Сумского называют хранителем классических традиций "воров в законе". Он не отрекался от своей "короны" под угрозой ареста, не идет на "мокрые дела", формально не имеет семьи. Активно "греет" зоны, за что пользуется огромным уважением в уголовном мире.

Леру Сумского называют "смотрящим" всей Сумской области, хотя он имеет очень большое влияние и в Киеве – здесь "смотрящим" является близкий к нему человек Андрей Недзельский (Неделя).

В 2013 году Геннадий Москаль, бывший тогда народным депутатом, сказал: "Сумской областью руководит не губернатор, а криминальный авторитет Лера Сумской. Начальник милиции, прокурор, СБУ, главы администраций не могут решить те вопросы, которые по плечу ворам в законе".

КП в Украине