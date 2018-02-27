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В Польше арестовали подозреваемых в поджоге КМКС в Ужгороде
27 февраля 2018 | 20:20
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Задержание произошло в сотрудничестве с украинскими правоохранителями еще 21-22 февраля.
Агентство внутренней безопасности Польши задержало троих поляков, подозреваемых в причастности к поджогу офиса Общества венгерской культуры Закарпатья (КМКС) в Ужгороде 4 февраля. Об этом сообщает Onet.pl. со ссылкой на пресс-секретаря министра-координатора спецслужб Польши Станислава Жарина.
По его словам, задержание произошло в сотрудничестве с украинскими правоохранителями еще 21-22 февраля.
"Двое мужчин арестованы на два месяца, в отношении третьего применено поручительство и полицейский надзор", - сказал Жарин.
Он назвал их имена, это - Адриан М., Томаш Ш. и Михал П.
Ранее губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль заявил, что офис Общества венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде пытались поджечь граждане Польши - члены пророссийской праворадикальной организации Фаланга.
"Это Адриан Марглевски (Adrian Marglewski) 01.04.1996 г.р., житель г. Краков и Томаш Рафал Шимковьяк (Tomasz Rafal Szimkowiak) 24.01.1993 г.р., житель г. Быдгощ. Оба граждане Польши, последователи праворадикальной организации "Фаланга", члены которой участвовали в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков так называемых "ЛНР" и "ДНР", - сказал Москаль.
Сегодня ночью в офисе КМКС произошел пожар, который почти полностью его уничтожил. По информации первого заместителя главы Закарпатского облсовета и заместителя главы КМКС Иосифа Борто, неизвестный привел в действие самодельное взрывное устройство.
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