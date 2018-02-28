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Гройсман намерен положить конец вакханалиям на улицах
28 февраля 2018 | 12:57
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман требует адекватной реакции на действия протестующих вчера возле Верховной Рады против правоохранителей. Об этом он сказал во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.
"Тех, кто защищает покой страны, мы тоже должны защищать как общество. Посмотрите, что произошло вчера возле украинского парламента?! Кто дал право поднимать руку на этих молодых ребят, которые защищают Украину, которые защищают порядок, никогда руки не поднимут просто так... Я считаю, Арсен Борисович (Аваков - ред.), мы должны начать серьезное наступление на эту вакханалию. В стране нужно поставить точку в этом беспределе. И требования должны быть одинаковы как для Премьер-министра, так и для каждого", - подчеркнул он.
Гройсман отметил, что в стране никто никому не запрещает протестовать, выходить лозунгами, но совершать преступления - нет.
"Я требую адекватной реакции правоохранительной системы. Если надо, давайте, будем обращаться к лучшим юристам, которые будут защищать наше государство", - подчеркнул глава правительства.
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