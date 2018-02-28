Премьер анонсировал системное снижение цен на газ

28 февраля 2018 | 12:59

В течение нескольких лет в Украине начнется системное снижение цен на газ. Об этом на заседании правительства сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондентУНН.

"В течение нескольких лет мы выйдем на полное обеспечение собственным газом и начнем системное снижение цен на газ. Мы увеличили собственную добычу газа в прошлом году и будем это делать и в дальнейшем в 2018, 2019 и 2020 годах", - подчеркнул он.

Напомним, "Нафтогаз" сократил мартовские цены на газ для промпотребителей.