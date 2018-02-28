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Премьер анонсировал системное снижение цен на газ

28 февраля 2018 | 12:59

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В течение нескольких лет в Украине начнется системное снижение цен на газ. Об этом на заседании правительства сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондентУНН.


"В течение нескольких лет мы выйдем на полное обеспечение собственным газом и начнем системное снижение цен на газ. Мы увеличили собственную добычу газа в прошлом году и будем это делать и в дальнейшем в 2018, 2019 и 2020 годах", - подчеркнул он.

Напомним, "Нафтогаз" сократил мартовские цены на газ для промпотребителей.



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