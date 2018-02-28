Минздрав требует объяснить пребывание Крысина в детском отделении Института сердца в Киеве

28 февраля 2018 | 13:02

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун призвала руководство Института сердца в Киеве объяснить, по какой причине там на лечении находится Юрий Крысин, который является фигурантом дела об убийстве журналиста Вячеслава Веремия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу Супрун.

“То, что в детском отделении врожденных пороков сердца в Институте сердца среди детей, которые там лечатся, находится взрослый (!) неоднократно судимый и обвиняемый за организацию убийства (!!!) человек Юрий Крысин — неприемлемо”, — написала Супрун.

Она призвала директора Института сердца Бориса Тодурова разъяснить ситуацию.

Как ранее сообщал УНН, Юрия Крысина, который является фигурантом дела об убийстве журналиста Вячеслава Веремия, активисты нашли в больнице. Осужденный находится в отделении пороков сердца.