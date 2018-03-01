Сын замминистра попался на разбое

01 марта 2018 | 20:16

В Киеве совершено разбойное нападение с целью завладеть мобильным телефоном iPhone 8+. Одним из грабителей оказался сын первого заместителя министра образования Украины Владимира Ковтунца Михаил.

Как сообщил источник «Обозревателя» в правоохранительных органах, сын замминистра, сговорившись с двумя подельниками, решил совершить вооруженное нападение на курьера одного из интернет-магазинов, которые торгуют техникой.

Для этих целей Ковтунец-младший одолжил у знакомого пистолет. 22-го февраля злоумышленники оформили в интернет-магазине доставку мобильного телефона Iphone 8+ по адресу, пер. Артиллерийский, 5-а.

Там они поджидали курьера, угрожали ему пистолетом и применили физическую силу. Однако курьер сумел вырваться и убежать вместе с товаром.

Пострадавший написал заявление в полицию, а в ходе опознания он узнал в Ковтунце того, кто угрожал ему пистолетом. Участникам нападения вручили подозрения о совершении преступления.