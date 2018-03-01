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Сын замминистра попался на разбое
01 марта 2018 | 20:16
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В Киеве совершено разбойное нападение с целью завладеть мобильным телефоном iPhone 8+. Одним из грабителей оказался сын первого заместителя министра образования Украины Владимира Ковтунца Михаил.
Как сообщил источник «Обозревателя» в правоохранительных органах, сын замминистра, сговорившись с двумя подельниками, решил совершить вооруженное нападение на курьера одного из интернет-магазинов, которые торгуют техникой.
Для этих целей Ковтунец-младший одолжил у знакомого пистолет. 22-го февраля злоумышленники оформили в интернет-магазине доставку мобильного телефона Iphone 8+ по адресу, пер. Артиллерийский, 5-а.
Там они поджидали курьера, угрожали ему пистолетом и применили физическую силу. Однако курьер сумел вырваться и убежать вместе с товаром.
Пострадавший написал заявление в полицию, а в ходе опознания он узнал в Ковтунце того, кто угрожал ему пистолетом. Участникам нападения вручили подозрения о совершении преступления.
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