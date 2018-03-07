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Минэнергетики РФ: трехсторонних переговоров России с Украиной и ЕС по газу не будет

07 марта 2018 | 11:46

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Трехсторонних переговоров России, Украины и Евросоюза по газу не планируется, идут судебные разбирательства между "Газпромом" и "Нафтогазом", сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.


"Трехсторонних переговоров не планируется, потому что все судебные разбирательства идут на основе контрактов и взаимоотношений между коммерческими организациями, то есть между "Газпромом" и "Нафтогазом". И все эти вопросы должны регулироваться между компаниями", - сказал Новак.



ТАСС



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