Минэнергетики РФ: трехсторонних переговоров России с Украиной и ЕС по газу не будет

07 марта 2018 | 11:46

Трехсторонних переговоров России, Украины и Евросоюза по газу не планируется, идут судебные разбирательства между "Газпромом" и "Нафтогазом", сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Трехсторонних переговоров не планируется, потому что все судебные разбирательства идут на основе контрактов и взаимоотношений между коммерческими организациями, то есть между "Газпромом" и "Нафтогазом". И все эти вопросы должны регулироваться между компаниями", - сказал Новак.





ТАСС