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В Киеве сожгли церковь
11 марта 2018 | 11:50
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В Киеве в Оболонском районе неизвестные подожгли деревянную часовню Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Киевской митрополии УПЦ МП.
Неизвестные разбили окно, залили внутрь горючую смесь и подожгли храм.
На место преступления прибыли сотрудники полиции.
Церковь заявляет, что по факту преступления открыто уголовное производство. В то же время сообщения полиции Киева по факту поджога пока нет.
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