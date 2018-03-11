В Киеве сожгли церковь

Церковь заявляет, что по факту преступления открыто уголовное производство. В то же время сообщения полиции Киева по факту поджога пока нет.

В Киеве в Оболонском районе неизвестные подожгли деревянную часовню Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Киевской митрополии УПЦ МП.