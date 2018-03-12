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Підводні човни НАТО здатні знищити Росію
12 марта 2018 | 08:56
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Міністр оборони США Джеймс Меттіс в неділю повідомив, що послання президента РФ Володимира Путіна Федеральним зборам розчарувало, але не здивувало його. Про це він сказав журналістам у літаку на шляху в Оман, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу відомства.
“Я б назвав це розчаруванням, але не дивним в даний момент. Зараз ми можемо вилучити частину цього як риторику напередодні виборів”, — сказав він.
Меттіс стверджував, що “не побачив змін у військовому потенціалі Росії”. За його словами, про “кожну з цих систем, про яку він (Путін) говорив”, було відомо вже давно. “Я не бачу, що вони можуть змінити військову рівновагу, — повідомив міністр. — Вони не мають жодного впливу ... на нашу сторону в справі зміни позиції стримування”.
Глава Пентагону висловив надію на те, що “російські збройні сили не підхоплять передвиборчу риторику президента”.
“У них досить професійний офіцерський корпус”, — заявив Меттіс.
На його думку, Москва “не діє в своїх власних інтересах”, коли відкладає російсько-американські переговори щодо стратегічної стабільності та усунення проблем за участю заступника міністра закордонних справ Сергія Рябкова і заступника держсекретаря з політичних справах Томаса Шеннона.
Як повідомляв УНН, голова Стратегічного командування збройних сил США генерал Джон Гайто стверджує, що американські підводні човни здатні знищити Росію, якщо буде прийнято таке рішення.
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