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Порошенко настойчиво просит у европейцев оружие

12 марта 2018 | 17:25

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Страны-члены ЕС должны предоставить Украине оборонное вооружение, считает Порошенко. По его словам, они обязаны это сделать в соответствии с национальным и международным законодательством.


Президент Петр Порошенко призвал страны-члены Европейского Союза предоставить Украине оборонительное вооружение. Об этом он заявил на совместном брифинге с верховным представителем ЕС по иностранным делам и вопросам политики безопасности Федерикой Могерини, пишет ZN.ua.

"Пришло время содействовать предоставлению странами-членами ЕС оборонного вооружения для Украины в соответствии с национальным и международным законодательством", - сказал он.

Порошенко также отметил, что спустя четыре года после начала российской агрессии против Украины "пришло время для Европейского Союза назвать агрессора агрессором и стороной конфликта".



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