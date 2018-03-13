У поданні Генпрокурора до ВР щодо зняття недоторканості з Бакуліна, в члени ОЗУ Януковича занесено Юрія Бойка

13 марта 2018 | 07:33 , ТЕМА

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12 березня до парламенту надійшло подання генпрокурора Юрія Луценка до Верховної Ради щодо притягнення Бакуліна до кримінальної відповідальності, його затримання та арешту. Того ж дня на брифінгу голова ВР Андрій Парубій заявив, що він має намір поставити це питання на голосування, щойно побачить наявність у залі 226 депутатів.

Цитата з 92-сторінкового подання: «До складу злочинної організації Януковича В.Ф., крім вищевказаних осіб, у різні періоди часу входили: Соркін І.В., Ткаченко О.О., Яковлев Р.В., Кацуба А.В., Сухомлин О.А., Юр’єв Г.П.; окремий структурний підрозділ під керуванням Курченка С.В., до складу якого увійшли Кошель А.П., Кривий С.О., Дорохов В.О., Чайка О.А., Костюк К.В., Мигаль А.В., Тимонькін Б.В., Бугай Д.В., Агафонов В.В., Марсавіна Н.О., Шеєнко О.В., Скибенко І.О., Голубко О.О., Масс О.М., Файницький Є.Е., Сало С.В., Сухоруков О.В., Кашкін А.П., Кашкін Я.М., Ніколаєнко Д.П., Баланенко Р.Я., Бондаренко О.В., Дудник О.О., Дьячков К.Є., Лавренов А.П., Лучкін О.О., Маканін А.В., Петченко Р.В., Сафаров Р.Д., Францев К.Е., Чуркін О.М., Шевцов С.В., Бойко Ю.В. , Лобенко М.В., Пронскіх Р.Б.; окремий структурний підрозділ під керуванням Ігнатченко Н.М., до складу якого увійшли Фролов А.С. та інші учасники, у тому числі громадяни Латвійської Республіки, а також низка суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), створених та придбаних учасниками злочинної організації для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів; прикриття незаконної діяльності цієї злочинної організації.»



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