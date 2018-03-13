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Вірменський священик розкрив таємницю «благодатного вогню» у Храмі Гробу Господнього
13 марта 2018 | 09:58
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Священик Самуїл Агоян, який представляє вірменську патріархію, розповів як запалював «благодатний вогонь» в Єрусалимі.
Агоян заявив, що тричі спостерігав, як патріархи запалюють жмутки воскових свічок від масляної лампади, і нічого містичного у Благодатному вогні немає. «Бог творить чудеса, але не на потіху людям», – цитують Новости-Армения слова священнослужителя.
Служитель Єрусалимської Вірменської патріархії архімандрит Гевонд, назвав ажіотаж навколо заяви вірменського священика про таємниці сходження Благодатного вогню штучним.
«Ми ніколи і не говорили про те, що вогонь сходить з небес… Ми вважаємо вогонь Благодатним, тому що завдяки йому можуть відбуватися чудеса, зцілюватися хворі. Що ж стосується отця Самуїла, то він разом з грецькими патріархами брав участь у церемонії запалювання вогню і сам запалював його від церковних лампад», – сказав архімандрит.
У православній традиції благодатний вогонь символізує нерукотворне світло Воскресіння Христового. Щороку напередодні Великодня його запалюють у храмі Гробу Господнього в Єрусалимі.
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