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ГПУ: «Вишки Бойка» закуповували без конкурсу через фіктивну фірму
13 марта 2018 | 09:34 , ТЕМА
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У поданні ГПУ на позбавлення депутатської недоторканості нардепа Євгена Бакуліна, голову НАК «Нафтогаз» часів Януковича, містяться свідчення про те, що сумнозвісні «вишки Бойка» закуповували через фіктивну фірму з фіктивними засновниками.
Цитата з 92-сторінкового подання генпрокурора Юрія Луценка до Верховної Ради щодо притягнення Бакуліна до кримінальної відповідальності, його затримання та арешту:
«…19) протоколом допиту Інти Білдер компетентними органами Латвійської
Республіки на запит Генеральної прокуратури України, наданим листом
від 20.03.2015 № 1/1-8- 800-14, згідно з яким вона не була директором компанії
FALCONA SYSTEMS LIMITED та не брала участі у жодних торгах на території
України, у тому числі на поставку СПБУ. Установчі документи на зазначену
компанію підписала на прохання свого знайомого в 2008 році за грошову
винагороду;
20) інформацією компетентних органів Нової Зеландії від 24.07.2015
№ LGL\MLA\2015-034\01, на запит Генеральної прокуратури України, згідно з
яким компанія FALCONA SYSTEMS LIMITED зареєстрована в Реєстрі компаній
Нової Зеландії та 27.10.2011 виключена з нього як компанія, що була фіктивною.»
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