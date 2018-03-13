ГПУ: «Вишки Бойка» закуповували без конкурсу через фіктивну фірму

13 марта 2018 | 09:34 , ТЕМА

У поданні ГПУ на позбавлення депутатської недоторканості нардепа Євгена Бакуліна, голову НАК «Нафтогаз» часів Януковича, містяться свідчення про те, що сумнозвісні «вишки Бойка» закуповували через фіктивну фірму з фіктивними засновниками.

Цитата з 92-сторінкового подання генпрокурора Юрія Луценка до Верховної Ради щодо притягнення Бакуліна до кримінальної відповідальності, його затримання та арешту:

«…19) протоколом допиту Інти Білдер компетентними органами Латвійської

Республіки на запит Генеральної прокуратури України, наданим листом

від 20.03.2015 № 1/1-8- 800-14, згідно з яким вона не була директором компанії

FALCONA SYSTEMS LIMITED та не брала участі у жодних торгах на території

України, у тому числі на поставку СПБУ. Установчі документи на зазначену

компанію підписала на прохання свого знайомого в 2008 році за грошову

винагороду;

20) інформацією компетентних органів Нової Зеландії від 24.07.2015

№ LGL\MLA\2015-034\01, на запит Генеральної прокуратури України, згідно з

яким компанія FALCONA SYSTEMS LIMITED зареєстрована в Реєстрі компаній

Нової Зеландії та 27.10.2011 виключена з нього як компанія, що була фіктивною.»