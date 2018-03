Подання ГПУ до ВР щодо зняття недоторканності з Бакуліна

13 марта 2018 | 09:36

Голову правління НАК «Нафтогаз» Євгена Бакуліна заарештували у справі про розкрадання державного майна і коштів у 2014 році. Майже одразу чиновнику стало зле, його було госпіталізовано, а пізніше його адвокат стверджував, що у підсудного стався інсульт. Того ж року резонансну справу закрили, а обвинувачення з екс-чиновника зняли. Пізніше Бакуліна обрали до Верховної Ради від Опозиційного блоку. Нині він переховується за кордоном, а у поданні Генпрокурора щодо зняття з нього недоторканності фігурує, зокрема, прізвище голови фракції Опозиційного блоку в Раді Юрія Бойка. Нижче - повний текст подання ГПУ у 92 сторінки: з прізвищами, фірмами, схемами оборудок й сумами вкраденого.

Верховна Рада України

ПОДАННЯ

про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Бакуліна Євгена Миколайовича

ПОДАННЯ

про надання згоди на обрання стосовно народного депутата України Бакуліна Євгена Миколайовича запобіжного заходу

у виді тримання під вартою (арешту)

ПОДАННЯ

про надання згоди на затримання народного депутата України

Бакуліна Євгена Миколайовича

місто Київ 16 лютого 2018 року

Генеральний прокурор України Луценко Ю.В., розглянувши матеріали кримінального провадження № 12013220540000400 від 31.03.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366; ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 та іншими статтями Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування та процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 12013220540000400 від 31.03.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366; ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 та іншими статтями Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Бакулін Євген Миколайович у період із березня 2010 року по лютий 2014 року брав участь у злочинній організації та вчиненні злочинів проти власності та у сфері службової діяльності, вчинюваних такою організацією.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону України «Про статус народного депутата України» 27.11.2014 на урочистому засіданні Верховної Ради України 418 новообраних народних депутатів, у тому числі Бакулін Є.М., склали присягу на вірність Україні перед Верховною Радою України та скріпили присягу особистим підписом під її текстом.

Таким чином, 27.11.2014 Бакулін Є.М. набув повноважень народного депутата України VIII скликання, будучи обраним за виборчим округом № 106 (Луганська область), та є народним депутатом України по теперішній час.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що у березні 2010 року колишній Президент України Янукович В.Ф. організував та очолив злочинну організацію з метою отримання незаконного доходу внаслідок вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері економіки, у тому числі проти державної власності.

Взявши на себе функцію загального керівництва злочинною організацією, Янукович В.Ф. залучив до участі в ній осіб зі свого найближчого оточення, а саме Азарова М.Я., Клюєва А.П., Ахметова Р.Л., Пшонку В.П., Пшонку А.В., свого сина Януковича О.В., Арбузова С.Г., Клименка О.В., Захарченка В.Ю., Прутніка Е.А. та інших, яким доручив виконувати функції керівників окремих структурних підрозділів злочинної організації.

Янукович В.Ф. сприяв призначенню вказаних та інших осіб на найбільш важливі посади у вищих органах державної влади або обранню їх народними депутатами України, створивши таким чином систему управління державою, у якій він особисто та інші керівники злочинної організації мали вплив на прийняття всіх основоположних рішень стосовно діяльності вищих органів державної влади та правоохоронної системи України.

Основною вимогою до керівників злочинної організації, призначених на найбільш важливі посади у вищих органах державної влади України, було служіння особисто Януковичу В.Ф. та готовність виконати його протиправні та злочинні вказівки всупереч законам і своїм службовим обов'язкам.

Водночас Янукович В.Ф. доручив підлеглим йому керівникам злочинної організації самостійно підшукувати і залучати до участі в організації інших учасників та будувати її структуру на принципах беззаперечного підпорядкування керівникам організації та особисто Януковичу В.Ф.; згуртованості і стійкості шляхом встановлення тісного взаємозв'язку між учасниками; узгодженості їх дій, а також перешкоджання вільному виходу учасників зі складу цієї злочинної організації.

Також Янукович В.Ф. доручив керівникам злочинної організації самостійно планувати вчинення окремих тяжких та особливо тяжких злочинів, у тому числі відповідно до напрямів діяльності підконтрольних їм державних органів або підприємств, формувати спеціальні нелегальні фонди за рахунок доходів від вчинених злочинів, організовувати легалізацію (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, а також за погодженням із ним розпоряджатися прибутком, отриманим злочинною організацією.

Кожен керівник злочинної організації Януковича В.Ф. був обізнаний із загальним планом діяльності організації щодо сфер та напрямів вчинення злочинів; знав, які конкретно функції згідно з єдиним планом покладаються безпосередньо на нього і підконтрольний йому структурний підрозділ злочинної організації, а також те, що інші очевидні та обов’язкові для вчинення злочинів пункти плану виконуються іншими учасниками цієї злочинної організації.

До складу злочинної організації Януковича В.Ф., крім вищевказаних осіб, у різні періоди часу входили: Соркін І.В., Ткаченко О.О., Яковлев Р.В., Кацуба А.В., Сухомлин О.А., Юр’єв Г.П.; окремий структурний підрозділ під керуванням Курченка С.В., до складу якого увійшли Кошель А.П., Кривий С.О., Дорохов В.О., Чайка О.А., Костюк К.В., Мигаль А.В., Тимонькін Б.В., Бугай Д.В., Агафонов В.В., Марсавіна Н.О., Шеєнко О.В., Скибенко І.О., Голубко О.О., Масс О.М., Файницький Є.Е., Сало С.В., Сухоруков О.В., Кашкін А.П., Кашкін Я.М., Ніколаєнко Д.П., Баланенко Р.Я., Бондаренко О.В., Дудник О.О., Дьячков К.Є., Лавренов А.П., Лучкін О.О., Маканін А.В., Петченко Р.В., Сафаров Р.Д., Францев К.Е., Чуркін О.М., Шевцов С.В., Бойко Ю.В., Лобенко М.В., Пронскіх Р.Б.; окремий структурний підрозділ під керуванням Ігнатченко Н.М., до складу якого увійшли Фролов А.С. та інші учасники, у тому числі громадяни Латвійської Республіки, а також низка суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), створених та придбаних учасниками злочинної організації для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів; прикриття незаконної діяльності цієї злочинної організації.

Курченко С.В. особисто вибудував структуру підконтрольного йому окремого підрозділу злочинної організації, визначив Кошеля А.П., Тимонькіна Б.В., Кривого С.О., Мигаля А.В., Файницького Є.Е. керівниками окремих структурних частин цього підрозділу та доручив їм керувати діями учасників, об’єднаних у групи за певними напрямками злочинної діяльності, яким, маскуючи їх діяльність під роботу фінансової корпорації, дав відповідні умовні назви - «Апарат Курченка Сергія Віталійовича «КСВ», «Апарат Кошеля Андрія Петровича «КАП», «Департамент продажу світлих нафтопродуктів», «Департамент «Лідер-нафта», «Департамент продажу скрапленого газу», «Департамент продажу природного газу», «Департамент «Облгаз», «Департамент оптимізації податків. Держпрограма», «Департамент «КиївСтар», «Департамент «Європа», «Департамент «Москва», «Фінансовий департамент», «Юридичний департамент», «Митний департамент», «Банківський департамент», «Департамент залучення інвестицій», «Департамент торгівлі цінними паперами та страхування», «Служба безпеки».

Також Курченком С.В. визначено умовну назву підконтрольного йому структурного підрозділу злочинної організації як «група компаній «СЄПЕК» (Східно-Європейська паливно-енергетична Компанія).

Ігнатченко Н.М., будучи власником ПАТ «Діапазон-Максимум Банк» (наразі – ПАТ «Вернум Банк») та обіймаючи посаду голови наглядової ради цієї банківської установи, особисто вибудувала структуру підконтрольного їй окремого підрозділу злочинної організації, керувала діями підконтрольних учасників, у тому числі громадян Латвійської Республіки, об’єднаних за певними напрямами злочинної діяльності.

У період з 2010 року по теперішній час Курченко С.В. та Ігнатченко Н.М. схилили до участі в підконтрольних їм окремих підрозділах злочинної організації низку інших осіб та вибудували самостійні ієрархічні структури, які полягали у наявності системно-структурної побудови цих підрозділів злочинної організації; наявності вертикальних зв’язків між вищими та нижчими структурами злочинної організації; встановленні функціональних зв’язків і принципів взаємозалежності її учасників та структурних частин при здійсненні спільної злочинної діяльності; наявності загального керівництва (інших керівників) структурних підрозділів злочинної організації; чітко визначеної підпорядкованості учасників такої організації керівникам її структурних частин.

Відповідно до розподілу ролей Курченко С.В. та Ігнатченко Н.М. здійснювали керівництво окремими структурними підрозділами злочинної організації Януковича В.Ф., визначали і розробляли плани вчинення злочинів, об'єднували інших співучасників, розподіляли ролі між ними, координували діяльність співучасників, розподіляли їхні обов'язки та функції, визначали об'єкти злочинів, здійснювали організаційне та матеріальне забезпечення діяльності як підконтрольних структурних підрозділів, так і злочинної організації в цілому, а також шляхом підтримання зв’язків зі службовими особами органів державної влади та управління забезпечували усунення перешкод у реалізації злочинних намірів та сприяння їм.

За участь у складі підконтрольних їм структурних підрозділів злочинної організації та у злочинах, які злочинна організація вчиняла, Курченком С.В. та Ігнатченко Н.М. організовано виплату кожному учаснику щомісячної грошової винагороди, видача якої не оформлювалася офіційно та приховувалася від державних органів.

У період з 2010 року по теперішній час Курченко С.В. та Ігнатченко Н.М. забезпечили функціонування підконтрольних їм структурних підрозділів злочинної організації шляхом фінансування їх злочинної діяльності: придбання та оренди приміщень, закупівлі автотранспорту, комп’ютерної техніки, засобів зв'язку та інших речей, видачі винагороди учасникам злочинної організації, придбання суб'єктів господарювання – як резидентів, так і нерезидентів України, у тому числі бірж та банківських закладів, через які учасниками злочинної організації здійснювались незаконні фінансові операції з легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом.

Плануючи вчинення злочинів в сфері економіки, отримання незаконного доходу від надання суб'єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки послуг із мінімізації та ухилення від сплати податків, а також легалізації (відмивання) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, Курченко С.В. та Ігнатченко Н.М., кожен окремо, за попередньою змовою з іншими керівниками злочинної організації розробили плани вчинення фіктивного підприємництва.

Для реалізації злочинного наміру Курченко С.В. та Ігнатченко Н.М. організували підшукання осіб та схилення їх до участі в підконтрольних структурних підрозділах злочинної організації, вчинення дій зі створення та придбання на їх паспортні дані підприємств із метою прикриття незаконної діяльності учасників злочинної організації, обіймання керівних посад на таких підприємствах, а також вчинення дій з метою ухилення від сплати податків до бюджету України та скоєння інших злочинів.

Після встановлення таких осіб та одержання їх згоди на вчинення злочинів інші учасники злочинної організації брали участь у підготовці установчих документів створених і придбаних підприємств із метою прикриття їх незаконної діяльності, забезпечували посвідчення таких документів нотаріусами та подальше подання до відповідних державних органів для здійснення державної реєстрації, відкривали розрахункові рахунки в банківських установах та вчиняли інші дії, надаючи незаконній діяльності таких підприємств законного вигляду.

Отримані офіційні документи створених та придбаних у вищевказаний спосіб підприємств, їх печатки, договори на відкриття банківських рахунків і ключі електронного цифрового підпису до програм «Клієнт-банк» використовувалися учасниками злочинної організації у протиправній діяльності.

Також Курченко С.В. та Ігнатченко Н.М., кожен окремо, організували дії інших учасників злочинної організації щодо ведення бухгалтерського і податкового обліку підконтрольних підприємств, створених та придбаних для фіктивного підприємництва; виготовлення підроблених договорів, податкових, видаткових, транспортних накладних та інших документів, які надавалися представникам підприємств-замовників, і за допомогою комп’ютерної програми «Клієнт-банк» здійснювали електронні перекази грошових коштів на поточних рахунках таких підконтрольних підприємств.

Учасниками злочинної організації Януковича В.Ф. в період 2010 – 2014 років створено та придбано понад 400 підприємств – як резидентів так і нерезидентів України для здійснення фіктивного підприємництва.

Керівники злочинної організації Януковича В.Ф. визначили місцями розташування її учасників офісні приміщення в бізнес-центрі «Арена Сіті» за адресою: місто Київ, перехрестя вулиць Червоноармійської (Великої Васильківської) та Басейної, 1-3/2, літера «А»; в бізнес-центрі «Москва Сіті» за адресою: Російська Федерація, місто Москва, вулиця Пресненська Набережна, 10, башта «С»; а також офісні приміщення за адресами: місто Київ, вулиця Дегтярівська, 21; місто Київ, вулиця Дмитрівська, 69; місто Харків, проспект Гагаріна, 43/1; місто Харків, вулиця Маліновського, 30; місто Харків, вулиця Ганни, 21; місто Харків, вулиця Теплична, 1; місто Донецьк, вулиця Артема, 138-А; місто Київ, вулиця Банкова, 3, квартира 2 та інші приміщення.

У свою чергу Арбузов С.Г., Клименко О.В., Пшонка В.П., Захарченко В.Ю. та інші керівники злочинної організації Януковича В.Ф. використовували надані їм посадові повноваження у вищих органах державної влади для сприяння Курченку С.В., Ігнатченко Н.М. та іншим учасникам злочинної організації у вчиненні злочинів, а також приховували їх злочинну діяльність.

Як наслідок, злочинна організація Януковича В.Ф. в період з березня 2010 року по лютий 2014 року безперешкодно існувала на території України, Російської Федерації та інших держав, що дало її керівникам змогу спланувати та організувати вчинення низки тяжких і особливо тяжких злочинів у паливно-енергетичному комплексі та банківській сфері, зокрема:

- незаконне заволодіння чужим майном – видобутим ПАТ «Укргазвидобування» та ПАТ «Укpнaфта» скрапленим газом в особливо великих розмірах на загальну суму 2 196 176 418,64 грн.;

- незаконне заволодіння чужим майном – грошовими коштами Публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (далі – ПАТ «НАК «Нафтогаз України») в сумі 449 963 820 грнивень;

- закінчений замах на незаконне заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах – грошовими коштами, належними ПАТ «НАК «Нафтогаз України» в сумі 5 млрд. 100 млн. 36 тис. 180 грн.;

- незаконне заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах – грошовими коштами, належними Державному акціонерному товариству «Чорноморнафтогаз» (далі – ДАТ «Чорноморнафтогаз»), в сумі 404 374 966 доларів США, що становило в еквіваленті 3 232 169 107 грнивень;

- незаконне заволодіння чужим майном – грошовими коштами Національного банку України на загальну суму 787 396 148,99 грн., які були надані у вигляді стабілізаційного кредиту ПАТ «Реал банк»;

- незаконне заволодіння чужим майном – грошовими коштами АТ «Брокбізнесбанк» на загальну суму 836 933 624,6 грн. шляхом протиправного надання цьому товариству міжбанківських кредитів на користь ПАТ «Реал банк» та незаконного розміщення АТ «Брокбізнесбанк» коштів на кореспондентському рахунку в ПАТ «Реал банк»;

- незаконне заволодіння чужим майном – грошовими коштами АТ «Брокбізнесбанк» на загальну суму 1 436 723 153 грн. шляхом видачі кредитів підприємствам з ознаками фіктивності в порушення вимог чинного законодавства України;

- незаконне заволодіння чужим майном – грошовими коштами АБ «Укргазбанк» на загальну суму 499 842 647,79 грн. шляхом укладення удаваних договорів купівлі-продажу цінних паперів - облігацій Державної іпотечної установи з АБ «Укргазбанк» та Державною іпотечною установою;

- незаконне заволодіння чужим майном - грошовими коштами ПАТ «Аграрний фонд» на загальну суму 2 069 194 000 грн. шляхом укладення АТ «Брокбізнесбанк» удаваних договорів купівлі-продажу облігацій внутрішньої державної позики з ПАТ «Аграрний фонд» та договорів прямого репо з Національним банком України;

- незаконне заволодіння чужим майном – грошовими коштами суб'єктів підприємницької діяльності шляхом організації протиправних схем з мінімізації та ухилення від сплати до бюджету податку на прибуток та податку на додану вартість на загальну суму 95 921 953 826 грн. – на загальну суму понад 112 530 388 926 грн. (2 196 176 418,64 + 449 963 820 + 5 100 036 180 + 3 232 169 107 + 787 396 148,99 + 836 933 624,6 + 1 436 723 153 + 499 842 647,79 + 2 069 194 000 + 95 921 953 826 = 112 530 388 926,02), та інші злочини.

У тому числі, до складу злочинної організації Януковича В.Ф. увійшли Бакулін Є.М., Юр’єв Г.П., Корнійчук Є.Г., Кацуба А.В., а також інші особи, які взяли участь у вчинених злочинною організацією злочинах.

Так, розпорядженням Кабінету Міністрів України за підписом Прем’єр-міністра України Азарова М.Я. від 15.03.2010№ 417-р Бакуліна Є.М. призначено головою правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України», після чого він згідно з наказом №41-к від 15.03.2010 приступив до виконання обов’язків голови правління цього публічного акціонерного товариства.

Надалі 23.04.2010 між Міністром палива та енергетики України Бойком Ю.А. та керівником ПАТ «НАК «Нафтогаз України» Бакуліним Є.М. укладено контракт № 04-Н/10, відповідно до якого Бакулін Є.М. зобов’язувався забезпечувати діяльність ПАТ «НАК «Нафтогаз України» згідно з показниками ефективності використання майна і прибутку, визначеними фінансовим планом цього товариства, збільшувати його прибуток та не вчиняти дій на його шкоду.

Бакулін Є.М. виконував функції, які законодавством та Статутом покладаються на ПАТ «НАК «Нафтогаз України» і закріплені за ним як керівником, зокрема був зобов’язаний вживати дієвих заходів щодо ліквідації боргів ПАТ «НАК «Нафтогаз України», у тому числі з ліквідацією боргів до бюджету та з виплати заробітної плати працівникам; мав право розпоряджатися відповідно до законодавства та Статуту зазначеної компанії майном ПАТ «НАК «Нафтогаз України», в тому числі коштами, видавати довіреності на вчинення юридичних дій від імені цього товариства.

Згідно зі статутом ПАТ «НАК «Нафтогаз України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.1998 № 747 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 02.12.2009 № 1354), Бакулін Є.М. як голова правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України» очолював правління цього публічного акціонерного товариства та ніс персональну відповідальність за виконання завдань, покладених на ПАТ «НАК «Нафтогаз України».

На виконання покладених обов'язків Бакулін Є.М. мав право видавати накази та приймати рішення з питань діяльності ПАТ «НАК «Нафтогаз України»; розпоряджається відповідно до законодавства та Статуту майном ПАТ «НАК «Нафтогаз України», в тому числі коштами; представляти Компанію у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами; розподіляв обов’язки між заступниками голови правління та членами правління; затверджував в межах своєї компетенції внутрішні документи цього товариства; встановлював порядок підписання договорів (контрактів) та вчинення інших правочинів від імені ПАТ «НАК «Нафтогаз України», а також самостійно укладав такі договори (контракти) та вчиняв правочини; затверджував положення про самостійні структурні підрозділи апарату ПАТ «НАК «Нафтогаз України».

Відповідно до наказу голови правління згаданої Компанії «Про розподіл обов’язків між головою правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України» від 31.05.2011 № 215 Бакулін Є.М., як голова правління:

- здійснював керівництво діяльністю ПАТ «НАК «Нафтогаз України» в межах, визначених законодавством і Статутом цього публічного акціонерного товариства, забезпечував реалізацією ним державної політики в нафтогазовому комплексі;

- представляв ПАТ «НАК «Нафтогаз України» у відносинах з Адміністрацією Президента України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, іншими органами державної влади і місцевого самоврядування, міжнародними організаціями, юридичними та фізичними особами;

- забезпечував формування та реалізацію єдиної економічної, інвестиційної, науково-технічної, соціальної та кадрової політики ПАТ «НАК «Нафтогаз України», координував діяльність щодо перспективного розвитку нафтогазового комплексу;

- вносив в установленому порядку подання щодо призначення на посаду та звільнення з посади заступників голови правління та членів правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України», розподіляв обов’язки між ними;

- розпоряджався відповідно до законодавства та Статуту майном ПАТ «НАК «Нафтогаз України», в тому числі коштами; встановлював порядок підписання договорів (контрактів) та вчинення інших правочинів від імені цього товариства;

- вирішував питання добору, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів; видавав накази та приймав інші рішення з питань діяльності цього публічного акціонерного товариства.

Таким чином, Бакулін Є.М., перебуваючи на посаді голови правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України», обіймав посаду, пов’язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у зв’язку з чим був службовою особою.

Крім того, як випливає з п. 12 Статуту ПАТ «НАК «Нафтогаз України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.1998 № 747 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 02.12.2009 № 1354), вказане публічне акціонерне товариство є господарською структурою, яка здійснює управління об’єктами державної власності, зокрема корпоративними правами, що належать державі у статутному капіталі господарських товариств і передані до статутного капіталу ПАТ «НАК «Нафтогаз України».

Відповідно до п.п. 1.1, 1.2, 7.1 Статуту ДАТ «Чорноморнафтогаз», затвердженого протоколом загальних зборів цього публічного акціонерного товариства від 21.01 - 04.04.2011 року № 1, а також п.п. 1.1, 6.1, 6.2 Статуту ДАТ «Чорноморнафтогаз», затвердженого протоколом загальних зборів акціонерів від 27.08.2010 № 1, ДАТ «Чорноморнафтогаз» засноване відповідно до наказу Державного комітету нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України 18.08.1998 № 184 «Про створення ДАТ «Чорноморнафтогаз» на виконання Указу Президента України від 25.02.1998 № 151/98 «Про реформування нафтогазового комплексу України», постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.1998 № 747 «Про утворення Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» шляхом перетворення Державного виробничого підприємства по видобутку, сховищу і транспортуванню нафти та газу «Чорноморнафтогаз» у Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» відкритого типу.

Засновником ДАТ «Чорноморнафтогаз» є держава в особі Державного комітету нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України. Єдиним акціонером (учасником) ПАТ ДАТ «Чорноморнафтогаз» є ПАТ «НАК «Нафтогаз України».

З огляду на викладене Бакулін Є.М., обіймаючи посаду голови правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України», а отже, будучи керівником компанії, яка є єдиним акціонером ДАТ «Чорноморнафтогаз», мав можливість вирішального впливу на управління та діяльність обох підприємств.

У період з березня 2010 року по лютий 2014 року Бакулін Є.М. спільно та узгоджено з іншими керівниками та учасниками злочинної організації Януковича В.Ф. спланував і організував вчинення низки особливо тяжких та пов’язаних із ними злочинів, а саме:

- незаконне заволодіння чужим майном – грошовими коштами ПАТ «НАК «Нафтогаз України» в сумі 449 963 820 грн.;

- закінчений замах на незаконне заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах – грошовими коштами, належними ПАТ «НАК «Нафтогаз України», в сумі 5 млрд. 100 млн. 036 тис. 180 грн.;

- незаконне заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах – грошовими коштами, належними ДАТ «Чорноморнафтогаз», в сумі 404 374 966 доларів США.

Вказані злочини вчинено Бакуліним Є.М. та іншими учасниками злочинної організації за обставин, що викладені нижче.

Так, у 2010 році за не встановлених слідством обставин колишній Президент України Янукович В.Ф., власник і голова правління латвійської компанії – судноверфі JSC RIGAS KUGU BUVETAVA Мельник В. та інші особи вступили в злочинну змову щодо заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, які належать державному підприємству ДАТ «Чорноморнафтогаз» шляхом переведення їх на рахунки підприємств із недержавною формою власності під виглядом надання послуг з купівлі вказаним державним підприємством самопідіймальних бурових установок (далі СПБУ) та подальшого перерахування таких грошових коштів на рахунки в іноземних банках із метою їх легалізації (відмивання).

Відповідно до розподілу ролей у запланованому заволодінні грошовими коштами ДАТ «Чорноморнафтогаз» Янукович В.Ф., використовуючи своє особливе службове становище як Президента України всупереч інтересам служби та зловживаючи ним, не будучи наділеним щодо майна вказаного державного підприємства правоможністю управління чи розпорядження, однак застосовуючи свій вплив, що базувався на міцності та авторитеті в ієрархії створеної ним злочинної організації щодо голови правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України» Бакуліна Є.М. та голови правління ДАТ «Чорноморнафтогаз» Ясюка В.М., яким це майно було ввірене і у віданні яких перебувало, повинен був шляхом надання вказівок забезпечити укладання ними нікчемних договорів купівлі двох СПБУ вартістю 400 млн. доларів США і 398 млн. доларів США кожна з підконтрольними Ігнатченко Н.М., Мельнику В. та іншим учасникам злочинної організації підприємствами, на керівників яких останній мав вплив, після чого забезпечити перерахування ДАТ «Чорноморнафтогаз» зазначених грошових коштів на рахунки таких підконтрольних підприємств в якості 90% оплати договорів.

Крім того, для створення уявлення щодо проведення процедури купівлі СПБУ згідно з чинними нормативними вимогами тендерного законодавства та з метою приховування заволодіння державними грошовими коштами в особливо великих розмірах Янукович В.Ф., Бакулін Є.М. і Ясюк В.М. повинні були забезпечити проведення ДАТ «Чорноморнафтогаз» державних закупівель СПБУ та перемогу на них підприємств, підконтрольних Ігнатченко Н.М., Мельнику В. та іншим учасникам злочинної організації.

У свою чергу, Ігнатченко Н.М. та Мельник В. повинні були підшукати підприємства, на керівників або представників яких вони б мали вплив та які за грошову винагороду погодилися б укласти з ДАТ «Чорноморнафтогаз» від імені своїх підприємств нікчемні контракти стосовно купівлі СПБУ і надати можливість Ігнатченко Н.М., Мельнику В. та іншим особам вільно на власний розсуд розпоряджатися грошовими коштами, що будуть надходити на рахунки підконтрольних їм підприємств від ДАТ «Чорноморнафтогаз», забезпечити укладання підконтрольними підприємствами контрактів на купівлю СПБУ в інших підприємств-виробників за значно нижчою ціною, а також організувати транспортування СПБУ до ДАТ «Чорноморнафтогаз».

Також Ігнатченко Н.М. та Мельник В. повинні були, використовуючи рахунки підконтрольних підприємств-нерезидентів у банківських закладах Латвійської Республіки, Литовської Республіки та інших держав, забезпечити легалізацію (відмивання) викрадених грошових коштів.

Реалізуючи свою роль у привласненні грошових коштів ДАТ «Чорноморнафтогаз» в особливо великих розмірах, в один із днів другої половини 2010 року Янукович В.Ф. залучив до вчинення злочину підконтрольного йому учасника злочинної організації Арбузова С.Г., що обіймав посаду Голови Національного банку України, і Бакуліна Є.М., що обіймав посаду голови правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України», які з корисливих мотивів погодилися взяти участь у вчиненні цього злочину.

Разом із тим Янукович В.Ф. довів до відома Арбузова С.Г. і Бакуліна Є.М. свої та Мельника В. злочинні наміри щодо привласнення грошових коштів ДАТ «Чорноморнафтогаз» в особливо великих розмірах, та доручив їм організувати виділення цьому державному підприємству фінансової допомоги у розмірі 800 млн. доларів США; організувати проведення ДАТ «Чорноморнафтогаз» державних закупівель СПБУ та перемогу на них підприємств, які підконтрольні Ігнатченко Н.М. та Мельнику В. як учасникам злочинної організації; забезпечити укладання цими підприємствами нікчемних контрактів на купівлю двох СПБУ вартістю 400 млн. доларів США і 398 млн. доларів США кожна, після чого забезпечити перерахування ДАТ «Чорноморнафтогаз» зазначених грошових коштів на рахунки вказаних підконтрольних Ігнатченко Н.М. та Мельнику В. підприємств як 90% оплати договорів з метою їх подальшої легалізації (відмивання).

Зокрема, Бакулін Є.М. як голова правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України» повинен був організувати наступні необхідні дії для вчинення злочину:

- залучити інших осіб з числа працівників ПАТ «НАК «Нафтогаз України» і ДАТ «Чорноморнафтогаз», необхідних для привласнення грошових коштів публічного акціонерного товариства, керувати їх діями;

- визначити і погодити комплектацію, вартість та виробника обладнання СПБУ, яке повинно було стати предметом закупівлі ДАТ «Чорноморнафтогаз», таким чином, щоб різниця між мінімальною вартістю, за якою публічне акціонерне товариство мало можливість придбати СПБУ та вартістю, що буде вказана в контрактах на їх купівлю, становила близько 150 млн. доларів США;

- забезпечити прийняття керівництвом ПАТ «НАК «Нафтогаз України» і ДАТ «Чорноморнафтогаз» завідомо збиткових рішень щодо погодження здійснення процедур державних закупівель СПБУ, підписання контрактів ДАТ «Чорноморнафтогаз» з підконтрольними Ігнатченко Н.М. і Мельнику В. підприємствами та перерахування вказаним публічним товариством грошових коштів на їх рахунки;

- забезпечити координацію дій співучасників з числа працівників ПАТ «НАК «Нафтогаз України» і ДАТ «Чорноморнафтогаз» з Арбузовим С.Г., Ігнатченко Н.М., Мельником В. та іншими учасниками злочинної організації Януковича В.Ф.;

- шляхом використання службового становища забезпечити приховування слідів злочину, у тому числі шляхом внесення відповідних змін до фінансового плану ПАТ «НАК «Нафтогаз України»;

- вчиняти інші дії для досягнення спільної злочинної мети, спрямованої на незаконне заволодіння грошовими коштами ПАТ «НАК «Нафтогаз України».

Виконуючи свою роль у вчиненні вказаного злочину, в один із днів першої половини 2010 року Ігнатченко Н.М. і Мельник В. схилили знайомих їм осіб, на яких мали певний вплив, до пособництва у незаконному заволодінні спільно з ними та іншими учасниками злочинної організації Януковича В.Ф. грошовими коштами ДАТ «Чорноморнафтогаз» в особливо великих розмірах та заручилися згодою таких осіб надати необхідні документи та печатки підприємств HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP і JSC RIGAS KUGU BUVETAVA для складання документів, необхідних для укладення і виконання контрактів на купівлю СПБУ, а також використати ключові дискети для управління системою електронних платежів програмно-технічного комплексу «Клієнт-банк» для перерахування грошових коштів, які надійдуть на рахунки цих компаній від ДАТ «Чорноморнафтогаз», на поточні рахунки інших підприємств, підконтрольних злочинній організації Януковича В.Ф.

Про отримання згоди представників підприємств HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP і JSC RIGAS KUGU BUVETAVA на сприяння в незаконному заволодінні грошовими коштами від ДАТ «Чорноморнафтогаз» та їх легалізації Ігнатченко Н.М. і Мельник В. в один із днів другої половини 2010 року повідомили Арбузова С.Г., Бакуліна Є.М. та інших учасників злочинної організації Януковича В.Ф., передавши їм відомості про точну назву і реквізити компаній HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP і JSC RIGAS KUGU BUVETAVA та проінформувавши про те, що на зустрічах із представниками ДАТ «Чорноморнафтогаз» і ПАТ «НАК «Нафтогаз України» як неофіційний представник підприємств HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP і JSC RIGAS KUGU BUVETAVA, буде присутнім учасник злочинної організації Фролов А.С. разом з іншими особами.

Реалізуючи свою роль у вчиненні злочину, Арбузов С.Г. організував надання Ігнатченко Н.М. і Мельнику В. реквізитів розподільчих рахунків підконтрольних учасникам злочинної організації підприємств-нерезидентів для перерахування на них грошових коштів ДАТ «Чорноморнафтогаз» після їх легалізації (відмивання).

У свою чергу, Бакулін Є.М., діючи за попередньою змовою з Арбузовим С.Г. та іншими учасниками злочинної організації Януковича В.Ф., реалізуючи свою частину злочинного плану, обіцяючи грошову винагороду, схилив до вчинення злочину підлеглих йому заступників голови правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України» Юр'єва Г.П. і Корнійчука Є.Г., а також голову правління ДАТ «Чорноморнафтогаз» Ясюка В.М., яких до відома довів злочинні наміри Януковича В.Ф., Арбузова С.Г., Ігнатченко Н.М. і Мельника В. щодо привласнення грошових коштів ДАТ «Чорноморнафтогаз» в особливо великих розмірах, та доручив їм використати свої службові повноваження для сприяння укладенню відповідних контрактів на купівлю СПБУ з підконтрольними Ігнатченко Н.М. і Мельнику В. підприємствами HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP і JSC RIGAS KUGU BUVETAVA, та перерахувати на їх рахунки грошові кошти ПАТ ДАТ «Чорноморнафтогаз». Водночас Бакулін Є.М. доручив Ясюку В.М. залучити до вчинення злочину інших працівників ДАТ «Чорноморнафтогаз», діями яких у подальшому керувати від його, Бакуліна Є.М., імені, а також координувати свої дії з іншими співучасниками.

При цьому Ясюк В.М. схилив підлеглих йому заступника голови правління ДАТ «Чорноморнафтогаз» Кацубу А.В., начальника управління комерції ДАТ «Чорноморнафтогаз» Кудіка В.В. та працівників ДАТ «Чорноморнафтогаз» Сахелашвілі Ш.А. і Савченко О.В., обіцяючи їм грошову винагороду та погрожуючи звільненням із посад у разі невиконання його злочинних наказів.

Одночасно Ясюк В.М. довів до відома Кацуби А.В., Кудіка В.В., Сахелашвілі Ш.А. і Савченко О.В., які дії вони мусять виконати, як співучасники вказаного злочину, а саме що вони як працівники ДАТ «Чорноморнафтогаз» повинні:

- організувати направлення до ПАТ «НАК «Нафтогаз України» офіційних документів ДАТ «Чорноморнафтогаз» про ініціювання перед ПАТ «НАК «Нафтогаз України» закупівель СПБУ за цінами, які перевищують їх вартість у компанії-виробника на суму близько 150 млн. доларів США, приховавши при цьому факт завищення вартості СПБУ від інших працівників вказаних публічних акціонерних товариств, які не брали участь у вчиненні злочину;

- організувати проведення процедури державних закупівель ДАТ «Чорноморнафтогаз» таким чином, щоб переможцями у них стали підконтрольні учасникам злочинної організації компанії HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP і JSC RIGAS KUGU BUVETAVA;

- підготувати необхідні документи для укладення з цими компаніями контрактів на купівлю СПБУ та перерахування грошових коштів ДАТ «Чорноморнафтогаз» на рахунки підприємств HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP і JSC RIGAS KUGU BUVETAVA;

- з використанням компаній, відомості про які надано Ігнатченко Н.М. і Мельником В. забезпечити купівлю СБПУ в підприємства-виробника за цінами, нижчими на 150 млн. доларів США, ніж передбачено контрактами, для створення уявлення про належне виконання контрактів;

- організувати транспортування закуплених СПБУ до ДАТ «Чорноморнафтогаз» та підписання відповідних актів приймання-передачі.

На виконання зазначеного вище плану вчинення злочину, в другій половині 2010 року Ясюк В.М. та Сахелашвілі Ш.А., діючи за попередньою змовою з Бакуліним Є.М., Юр’євим Г.П., Корнійчуком Є.Г., Кацубою А.В. та іншими учасниками злочинної організації, а також спільно з іншими працівниками ДАТ «Чорноморнафтогаз», які не були обізнані про вчинення ними привласнення грошових коштів цього акціонерного товариства, підшукали для здійснення державних закупівель дві самопідіймальні бурові установки, а саме СПБУ В312 (проект Keppel FELS Class/Triangular; класифікація АБС А1), що побудована компанією Keppel Offshore & Marine Limited Group (Республіка Сінгапур), вартістю 210 000 000 доларів США (далі – СПБУ В312) та СПБУ В319 (проект Keppel FELS B Class Design/Triangular; класифікація АБС А1 Self - Elvating, Unit, CDS), яку також побудовано компанією Keppel Offshore & Marine Limited Group (Республіка Сінгапур), вартістю 179 300 000 доларів США.

Реалізуючи свій злочинний намір в один із днів другої половини 2010 року, Кацуба А.В., діючи за попередньою змовою з Ясюком В.М., Кудіком В.В. та іншими учасниками злочинної організації, повідомив Ігнатченко Н.М. і Мельника В. про готовність забезпечити перерахування грошових коштів ДАТ «Чорноморнафтогаз» через рахунки підприємств, відомості про які були попередньо ними надані, створених для прикриття незаконної діяльності, на рахунки компаній-нерезидентів, підконтрольних злочинній організації Януковича В.Ф.

У свою чергу, Бакулін Є.М., виконуючи свою роль у вчиненні злочину, діючи за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної організації Януковича В.Ф., перебуваючи у приміщенні ПАТ «НАК «Нафтогаз України» за адресою: місто Київ, вулиця Богдана Хмельницького, 6, умисно порушуючи вимоги Закону України «Про здійснення державних закупівель» та діючи на шкоду інтересам ПАТ «НАК «Нафтогаз України» і ДАТ «Чорноморнафтогаз», протиправно погодив проведення державних закупівель ДАТ «Чорноморнафтогаз» СПБУ В312 та СПБУ В319 не у компанії-виробника за запропонованою нею ціною, а у підконтрольних злочинній організації підприємств-нерезидентів за свідомо завищеною вартістю СПБУ В312 на 188 937 644,48 долари США (відповідно до офіційного курсу, встановленого Національним банком України на 29.08.2012, 1 510 178 592,33 гривні), та свідомо завищеною вартістю СПБУ В319 на 215 437 322 долари США (відповідно до офіційного курсу, встановленого Національним банком України на 15.01.2013, 1 721 990 514,75 гривні), всього умисно погодивши завищення вартості предмета державних закупівель на загальну суму 404 374 966, 48 долара США (в еквіваленті становило 3 232 169 107, 08 гривні).

Водночас Ясюк В.М., виконуючи свою роль у вчиненні злочину, перебуваючи у приміщенні ДАТ «Чорноморнафтогаз» за адресою: місто Сімферополь, провулок Совнаркомівський, 52/1, умисно зловживаючи службовим становищем всупереч інтересам цього публічного акціонерного товариства, діючи за попередньою змовою з Бакуліним Є.М., Юр’євим Г.П., Корнійчуком Є.Г. та іншими учасниками злочинної організації Януковича В.Ф., організував складання Кацубою А.В., Кудіком В.В., Сахелашвілі Ш.А., Шевченком П.В. і Савченко О.В. офіційних документів про проведення процедури державних закупівель СПБУ за визначеними Бакуліним Є.М. цінами.

Зокрема, виконуючи незаконну вказівку Ясюка В.М., діючи за попередньою змовою з іншими співучасниками, 07.12.2010 Кацуба А.В. виготовив, підписав та надав голові правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України» Бакуліну Є.М. лист за від 07.12.2010 № 03/6-4514, який містив завідомо неправдиві дані про необхідність придбання ДАТ «Чорноморнафтогаз» СПБУ вартістю 3 млрд. гривень, достовірно знаючи про можливість придбати таку СПБУ за 210 млн. доларів США (1 678 530 000 гривень).

У період з 07 по 10.12.2010 Бакулін Є.М., перебуваючи у приміщенні ПАТ «НАК «Нафтогаз України» за вищевказаною адресою, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно порушив вимоги п.п. 5, 43 Статуту цього публічного акціонерного товариства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.1998 № 747 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 02.12.2009 № 1354), постановив письмову резолюцію на зазначеному листі, якою надав незаконну вказівку Юр’єву Г.П. і Кацубі А.В. підготувати проект рішення правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України» з ініційованих у листі питань.

На виконання вказівки Бакуліна Є.М. заступник голови правління ДАТ «Чорноморнафтогаз» Кацуба А.В. у грудні 2010 року забезпечив підготовку підпорядкованими працівниками цього публічного акціонерного товариства офіційного документа – протоколу засідання правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України» від 10.12.2010 № 265, до якого вніс завідомо неправдиві відомості про проведення засідання правління та прийняття ним рішення про надання дозволу ДАТ «Чорноморнафтогаз» розпочати процедуру державних закупівель СПБУ вартістю 3 млрд. гривень.

Насправді вказане засідання правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України» в порушення вимог п. 85 Статуту цього публічного акціонерного товариства не проводилося, а проект вказаного протоколу засідання був формально завізований окремими членами правління та підписаний Бакуліним Є.М. з метою створення уявлення про дотримання законної процедури діяльності товариства.

У подальшому, 15.02.2011 та 10.03.2011, Кацуба А.В., продовжуючи реалізовувати свою роль у вчиненні злочину, склав, підписав та надав голові правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України» Бакуліну Є.М. лист від 15.02.2011 № 04-594, який містив завідомо неправдиві дані про необхідність придбання ДАТ «Чорноморнафтогаз» СПБУ на суму 3 240 000 000 гривень, а також лист від 10.03.2011 № 03/6-915, який містив завідомо неправдиві дані про необхідність придбання ДАТ «Чорноморнафтогаз» СПБУ В312 на суму 3 203 000 000 гривень, достовірно знаючи про можливість придбати СПБУ В312 у компанії-виробника за ціною 210 млн. доларів США (1 678 530 000 гривень).

У період з 16.02 по 15.03.2011 Бакулін Є.М., перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні ПАТ «НАК «Нафтогаз України» за вищевказаною адресою, продовжуючи з корисливих мотивів зловживати своїм службовим становищем в інтересах злочинної організації Януковича В.Ф., умисно порушуючи вимоги п.п. 5, 43 Статуту цього публічного акціонерного товариства, вимоги Законів України «Про здійснення державних закупівель» та ст. 15 Закону України «Про акціонерні товариства», листа Міністерства економіки України від 21.01.2011 № 3202-25/27, достовірно знаючи, що вартість СПБУ В312 є завищеною, проставив письмові резолюції на згаданих листах, якими надав незаконну вказівку Юр’єву Г.П. і Кацубі А.В. підготувати рішення правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України» з ініційованих у листі питань, внаслідок чого зазначені особи підготували наступні офіційні документи:

- протокол засідання правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України» від 21.02.2011 № 31, який містив завідомо неправдиві дані про проведення засідання правління цього публічного акціонерного товариства та прийняття ним рішення про надання дозволу ДАТ «Чорноморнафтогаз» на початок процедури державних закупівель СПБУ В312 за завідомо завищеною вартістю – 3 240 000 000 гривень;

- протокол засідання правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України» від 15.03.2011 № 43, який містив завідомо неправдиві дані про проведення засідання правління цього публічного акціонерного товариства та прийняття ним рішення про видачу ДАТ «Чорноморнафтогаз» у 2011 році безпроцентної позики в сумі 3 203 000 000 гривень для придбання СПБУ В312 зі строком повернення позики до 31.12.2011 та визначенням джерелом повернення позики коштів, отриманих від збільшення статутного фонду ДАТ «Чорноморнафтогаз».

При цьому Бакулін Є.М., Юр’єв Г.П., Корнійчук Є.Г. достовірно знали про відсутність у фінансовому плані ПАТ «НАК «Нафтогаз України» зазначених витрат, а також про заборону збільшувати статутний капітал цього публічного акціонерного товариства для покриття збитків.

Погоджені членами правління рішення, оформлені протоколами від 21.02.2011 № 31 та від 15.03.2011 № 43, які містили вищевказані завідомо неправдиві дані, Кацуба А.В. передав Юр’єву Г.П., а той, у свою чергу, надав їх Бакуліну Є.М. для підписання.

У період з 21.02.2011 по 15.03.2011 голова правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України» Бакулін Є.М., перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні цього публічного акціонерного товариства за вищевказаною адресою, розуміючи збитковість для ПАТ «НАК «Нафтогаз України» і ДАТ «Чорноморнафтогаз» згаданих рішень, будучи зобов’язаним діяти в інтересах очолюваного підприємства та уникати заподіяння йому збитків, маючи на меті незаконне заволодіння грошовими коштами ДАТ «Чорноморнафтогаз» в особливо великих розмірах, умисно зловживаючи своїм службовим становищем з корисливих мотивів та всупереч інтересам служби, підписав офіційні документи – протоколи засідання правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України» від 21.02.2011 № 31 та від 15.03.2011 № 43, які містили завідомо для нього неправдиву інформацію, достовірно знаючи, що видана ДАТ «Чорноморнафтогаз» позика не буде повернута, а частина виділених у вигляді позики грошових коштів буде привласнена учасниками злочинної організації.

Насправді вказане засідання правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України» в порушення вимог п. 85 Статуту цього публічного акціонерного товариства не проводилося, а проекти вказаних протоколів засідання були формально завізовані окремими членами правління та підписані Бакуліним Є.М. з метою створення уявлення про дотримання законності.

У свою чергу Ясюк В.М., виконуючи свою роль у вчиненні злочину, перебуваючи в один із днів на початку березня 2011 року у приміщенні ДАТ «Чорноморнафтогаз» за адресою: місто Сімферополь, провулок Совнаркомівський, 52/1, умисно зловживаючи службовим становищем всупереч інтересам цього публічного акціонерного товариства, діючи за попередньою змовою з Бакуліним Є.М., Юр’євим Г.П., Корнійчуком Є.Г. та іншими учасниками злочинної організації Януковича В.Ф., організував складання Кацубою А.В., Кудіком В.В., Сахелашвілі Ш.А., Шевченком П.В. і Савченко О.В. договору позики від 18.03.2011 № 14/628/11, який на виконання вказівки Бакуліна Є.М. підписали виконувач обов’язків голови правління ДАТ «Чорноморнафтогаз» Ільницький Р.М. і заступник голови правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України» Колбушкін Ю.П.

Водночас Бакулін Є.М. і Корнійчук Є.Г. на підставі вищевказаного договору позики від 18.03.2011 № 14/628/11 організували перерахування грошових коштів у сумі 3 514 028 000 гривень із рахунків ПАТ «НАК «Нафтогаз України» на розрахунковий рахунок № 26009300053122, відкритий ДАТ «Чорноморнафтогаз» в АТ «Ощадбанк», та на розрахунковий рахунок № 260020014162, відкритий цим публічним акціонерним товариством у філії АТ «Укрексімбанк» в АР Крим.

Зазначеними діями Бакулін Є.М., Юр’єв Г.П., Корнійчук Є.Г., Ясюк В.М. та інші учасники злочинної організації умисно створили умови для протиправного заволодіння грошовими коштами ДАТ «Чорноморнафтогаз».

У свою чергу, Ігнатченко Н.М., виконуючи свою роль у вчиненні злочину, діючи за попередньою змовою з Фроловим А.С. та іншими учасниками злочинної організації, надала Ясюку В.М. та Кацубі А.В. документи від імені підконтрольних їй компаній-нерезидентів FALCONA SYSTEMS LIMITED, HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP та DIAFALL LIMITED для їх використання при проведенні державної закупівлі СПБУ В312.

Ясюк В.М. і Кацуба А.В., діючи за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної організації, провели з представниками компанії-виробника Keppel Offshore & Marine Limited Group (Сінгапур) переговори про купівлю СПБУ В312 у зв'язку з чим достовірно знали про її реальну вартість.

У період із грудня 2010 по березень 2011 року голова правління ДАТ «Чорноморнафтогаз» Ясюк В.М. за попередньою змовою із Сахелашвілі Ш.А., Кудіком В.В., Савченко О.В., Шевченком П.В., Кацубою А.В., Юр’євим Г.П. та Бакуліним Є.М., перебуваючи у приміщенні ДАТ «Чорноморнафтогаз» у місті Сімферополі за вищевказаною адресою, зловживаючи службовим становищем, організував фіктивне проведення процедури державних закупівель у порушення вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель», а саме:

- усупереч його ч. 5 ст. 2, ч. 4 ст. 40, відповідно до яких забороняється укладання договорів, які передбачають витрачання державних коштів, та/або оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, визначених цим Законом;

- у порушення його ст. 3, згідно якої закупівлі мають проводитись за принципами добросовісної конкуренції серед учасників, максимальної економії та ефективності, запобігання корупційним діям і зловживанням;

- усупереч його ст. 20, відповідно до якої основною процедурою закупівлі є відкриті торги;

- у порушення його ч. 1 ст. 25, згідно з якою пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника.

У цей же період Фролов А.С. на виконання незаконних вказівок Ігнатченко Н.М., діючи за попередньою змовою з нею та іншими учасниками злочинної організації, за допомогою комп’ютерної техніки виготовив копії установчих документів підконтрольних останній підприємств-нерезидентів FALCONA SYSTEMS LIMITED (Нова Зеландія), HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP, «DIAFALL LIMITED» (Велика Британія), та довіреності від імені директорів цих підприємств на осіб, зазначених учасниками злочинної організації, які на виконання вказівки Ігнатченко Н.М. разом із печатками підприємств передав іншим учасникам злочинної організації.

У цей же період Шевченко П.В., діючи на виконання незаконних вказівок Юр’єва Г.П. та Кацуби А.В., перебуваючи по вулиці Володимирській, 50, у Шевченківському районі міста Києва, одержав у Фролова А.С. установчі документи та печатки компаній-нерезидентів FALCONA SYSTEMS LIMITED (Нова Зеландія), HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP та DIAFALL LIMITED (Велика Британія), надані останньому Ігнатченко Н.М., для складання учасниками злочинної організації завідомо неправдивих документів та їх подання до комітету конкурсних торгів ДАТ «Чорноморнафтогаз» як пропозицій конкурсних торгів від імені вказаних підприємств.

У свою чергу, провідний інженер відділу організації закупівель товарів, робіт і послуг Департаменту комерції апарату управління ДАТ «Чорноморнафтогаз» Цибульська А.М., виконуючи свою роль у вчиненні злочину, діючи за попередньою змовою з Ясюком В.М., Кацубою А.В., Савченко О.В. і Кудіком В.В., підготувала оголошення про заплановану державну закупівлю СПБУ В312, яке опублікувала на офіційному загальнодержавному веб-порталі «Державні закупівлі» за № 52113 (номер бюлетеня 50/10(438/10) від 13.12.2010).

При цьому з метою створення неконкурентних умов Цибульська А.М., діючи за попередньою змовою з вищевказаними співучасниками, не надала іншої інформації, окрім найменування предмета закупівлі – «платформи морські (самопідіймальна плавуча бурова установка)», чим умисно порушила передбачені вимогами ст. 3 Закону України «Про здійснення державних закупівель» принципи здійснення державних закупівель, як добросовісна конкуренція серед учасників, максимальна економія та ефективність, відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель, недискримінація учасників, об'єктивна та неупереджена оцінка пропозицій конкурсних торгів, запобігання корупційним діям та зловживанням.

Разом із тим, Кацуба А.В., діючи за попередньою змовою з іншими співучасниками, надав Кудіку В.В. як голові комітету з конкурсних торгів ДАТ «Чорноморнафтогаз», і Савченко О.В. як секретарю цього комітету інформацію щодо технічних характеристик СПБУ – предмета закупівель, а також отримані Шевченком П.В. від Ігнатченко Н.М. та Фролова А.С. установчі документи та печатки компаній-нерезидентів HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP, FALCONA SYSTEMS LIMITED та DIAFALL LIMITED для подальшого виготовлення від імені останніх підроблених офіційних документів як пропозицій конкурсних торгів.

У свою чергу Сахелашвілі Ш.А., Кудік В.В., Савченко О.В., Цибульська А.М. і Шевченко П.В., зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам ДАТ «Чорноморнафтогаз» та на користь злочинної організації Януковича В.Ф., у період із грудня 2010 року по березень 2011 року, перебуваючи у приміщенні ДАТ «Чорноморнафтогаз» за адресою: місто Сімферополь, провулок Совнаркомівський, 52/1, умисно порушуючи вимоги ч. 5 ст. 2, ч. 4 ст. 40, ст. 3, ст. 20, ч. 1 ст. 25 Закону України «Про здійснення державних закупівель», за погодженням з Ясюком В.М., Кацубою А.В. та іншими учасниками злочинної організації, використавши установчі документи, бланки офіційних документів, печатки та штампи компаній HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP та FALCONA SYSTEMS LIMITED, склали наступні завідомо неправдиві офіційні документи для участі у конкурсній закупівлі від імені керівників зазначених компаній – Стена Горіна та Інти Білдер, підробили їх підписи у нижче перерахованих документах, які засвідчили їх відбитками печаток зазначених підприємств:

- лист підприємства HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP «Краткая информация о нашей компании» № 1-87/8, датований 21.02.2011;

- лист підприємства HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP «Техническое обеспечение» № 1-87/11, датований 21.02.2011;

- лист підприємства HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP «Кадровая обеспеченность» № 1-87/10, датований 21.02.2011;

- лист підприємства HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP «О структуре компании» № 1-87/5, датований 21.02.2011;

- лист підприємства HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP «Об основных покупателях» № 1-87/3, датований 21.02.2011;

- лист підприємства HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP «О несудимости» № 1-87/6, датований 21.02.2011;

- лист підприємства HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP «О лицензиях» № 1-87/1, датований 21.02.2011;

- лист підприємства HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP «О технических характеристиках» № 1-87/9, датований 21.02.2011, та додане до нього «Техническое предложение» англійською та російською мовами;

- лист підприємства HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP «Предложение конкурсных торгов» № 1-87/7, датований 21.02.2011;

- лист підприємства HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP «Об освобождении компании от налогов» № 1-87/4, датований 21.02.2011;

- лист підприємства HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP «О справках» № 1-87/2, датований 21.02.2011;

- «Баланс HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP по состоянию на 28 февраля 2010 года»;

- «Отчёт HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP о прибылях и убытках за год, окончившийся 28 февраля 2010 года»;

- лист підприємства FALCONA SYSTEMS LIMITED, датований 24.02.2011 «Предложение конкурсных торгов»;

- «Техническое предложение FALCONA SYSTEMS LIMITED (на самоподъемную буровую установку Y308 класса А1)»;

- лист підприємства FALCONA SYSTEMS LIMITED «Техническое предложение», датований 24.02.2011;

- лист підприємства FALCONA SYSTEMS LIMITED «Основные направления деятельности компании», датований 24.02.2011;

- лист підприємства FALCONA SYSTEMS LIMITED «Штат компании», датований 24.02.2011;

- «Справка» підприємства FALCONA SYSTEMS LIMITED, датована 24.02.2011 (щодо відсутності необхідності у наявності ліцензій);

- лист підприємства FALCONA SYSTEMS LIMITED «Структура компании», датований 24.02.2011;

- «Доверенность» підприємства FALCONA SYSTEMS LIMITED, датована 24.02.2011;

- «Справка» підприємства FALCONA SYSTEMS LIMITED, датована 24.02.2011 (щодо відсутності судимостей, обвинувачень, кримінальних справ);

- «Справка» підприємства FALCONA SYSTEMS LIMITED, датована 24.02.2011 (щодо відсутності документів, зазначених у пунктах 6.2.4; 6.2.5; 6.4.3; 6.2.3 конкурсної документації);

- «Справка Отсутствие налоговых обязательств» підприємства FALCONA SYSTEMS LIMITED, датована 24.02.2011;

- «Информационная справка» підприємства FALCONA SYSTEMS LIMITED, датована 24.02.2011;

- «Справка» FALCONA SYSTEMS LIMITED, датована 24.02.2011 (щодо налагодження співробітництва з фірмами-партнерами);

- «Отчёт FALCONA SYSTEMS LIMITED о прибылях и убытках за год, завершившийся 31 декабря 2010 года»;

- «Отчёт о финансовом состоянии (баланс) FALCONA SYSTEMS LIMITED на 31 декабря 2010 года».

У подальшому, діючи за попередньою змовою з Кудіком В.В., Кацубою А.В., Савченко О.В. та іншими співучасниками, продовжуючи реалізацію плану вчинення злочину, спеціаліст згаданого відділу Цибульська А.М., достовірно знаючи, що процедура державної закупівлі не проводилася, перебуваючи на своєму робочому місці за вищевказаною адресою, з метою надання видимості дотримання закону, умисно склала наступні завідомо неправдиві офіційні документи про нібито належне проведення процедури конкурсної закупівлі СПБУ В-312:

- повідомлення комітету з конкурсних торгів ДАТ «Чорноморнафтогаз» про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції від 09.03.2011, відповідно до якого 09.03.2011 начебто за результатами проведення процедури відкритих торгів із закупівлі СПБУ В312 переможцем визнано компанію HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP та визначено ціну акцептованої пропозиції конкурсних торгів у розмірі 400 344 000 доларів США;

- звіт комітету з конкурсних торгів ДАТ «Чорноморнафтогаз» про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів від 01.04.2011 № 68, відповідно до якого 09.03.2011 начебто за результатами проведення процедури відкритих торгів із закупівлі СПБУ В312 переможцем визнано компанію HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP та визначено ціну акцептованої пропозиції конкурсних торгів у розмірі 400 344 000 доларів США.

До зазначених документів внесено завідомо неправдиві відомості про фактичне проведення процедури конкурсної закупівлі (відкриті торги) з придбання СПБУ В312, її ціну у 400 344 000 доларів США та про визначення за результатами відкритих торгів їх переможця – компанію HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP.

Вищевказані документи, що містили завідомо неправдиві відомості, в один із днів з грудня 2010 року по березень 2011 року директор департаменту комерції – голова комітету з конкурсних торгів ДАТ «Чорноморнафтогаз» Кудік В.В., перебуваючи на своєму робочому місці за згаданою адресою, підписав, надавши їм обов’язкові реквізити офіційних документів.

Насправді процедура конкурсної закупівлі СПБУ В312 в порушення зазначених вище вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» не проводилась, а вказані вище компанії-нерезиденти були наперед визначені Бакуліним Є.М. за узгодженням з іншими учасниками злочинної організації з метою незаконного заволодіння коштами ПАТ «НАК «Нафтогаз України».

У подальшому в один з днів березня 2011 року, продовжуючи реалізацію спільного плану вчинення злочину, діючи за попередньою змовою з іншими співучасниками, Сахелашвілі Ш.А., Кудік В.В., Савченко О.В., Шевченко П.В. та Цибульська А.М., перебуваючи в приміщенні ДАТ «Чорноморнафтогаз» за вищезгаданою адресою, умисно порушуючи вимоги Закону України «Про здійснення державних закупівель», зловживаючи своїм службовим становищем, склали наступні офіційні документи, до яких внесли завідомо неправдиву інформацію, зокрема про вартість СПБУ, а також підробили в них підпис керівника підприємства HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP Стена Горіна, а саме:

- контракт про постачання СПБУ від 29.03.2011 № 221 між компанією HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP та ДАТ «Чорноморнафтогаз», до якого внесено завідомо неправдиві відомості про поставку СПБУ В312 саме компанією HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP та в якому вказано завідомо завищену вартість СПБУ В312 у сумі 400 344 000 доларів США;

- акт приймання-передачі від 01.05.2012, до якого внесено завідомо неправдиві відомості про поставку СПБУ В312 начебто саме компанією HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP.

Вищевказані документи, що містили завідомо неправдиві відомості, в один із днів березня 2011 року директор департаменту комерції – голова комітету з конкурсних торгів ДАТ «Чорноморнафтогаз» Кудік В.В., перебуваючи на своєму робочому місці за вищевказаною адресою, підписав, надавши їм обов’язкові реквізити офіційних документів.

Відповідно до умов підробленого офіційного документу – контракту від 29.03.2011 № 221, компанія HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP нібито зобов’язалась поставити та передати у власність ДАТ «Чорноморнафтогаз» СПБУ В312 (проект Keppel FELS Class/Triangular; класифікація АБС А1), яка побудована компанією Keppel Offshore & Marine Limited Group (Республіка Сінгапур) за ціною 400 344 000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу Національного банку України на 29.08.2012 становило 3 199 949 592 гривні), які мають бути сплачені у такому порядку:

- 80% вартості – як передоплата на підставі виставленого інвойсу після підписання акту про технічний огляд СПБУ упродовж 30 календарних днів;

- 20% вартості – як оплата на підставі виставленого інвойсу після підписання акту приймання-передачі СПБУ упродовж 30 календарних днів.

Зазначеними діями Ясюком В.М., Кацубою А.В., Сахелашвілі Ш.А., Кудіком В.В., Савченко О.В., Цибульською А.М., Шевченком П.В., Юр’євим Г.П., Корнійчуком Є.Г., Бакуліним Є.М., Ігнатченко Н.М., Фроловим А.С. та іншими учасниками злочинної організації створено умови для подальшого протиправного заволодіння державними коштами ДАТ «Чорноморнафтогаз» на свою користь через підконтрольні злочинній організації підприємства-нерезиденти.

Так, на виконання умов вищевказаного підробленого офіційного документа – контракту від 29.03.2011 № 221 у період з 15.04.2011 по 06.10.2011 Ясюк В.М., Кацуба А.В. та Кудік В.В., діючи умисно, спільно та узгоджено з Бакуліним Є.М., Юр’євим Г.П., Корнійчуком Є.Г., організували складання підпорядкованими працівниками, підписання та видачу платіжних доручень, на підставі яких перерахували з рахунку ДАТ «Чорноморнафтогаз» грошові кошти на загальну суму 398 937 644,48 долара США, наступними платежами:

- грошові кошти в сумі 319 000 000 доларів США з рахунку № 26009300053122/USD ДАТ «Чорноморнафтогаз», який відкритий у Кримському республіканському управлінні АТ «Ощадбанк», перерахували на рахунок LV33KBRB1111214096001, відкритий компанією HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP (Велика Британія) в Trasta Komercbanka A/O (Латвійська Республіка), а саме:

- грошові кошти на суму 40 000 000 доларів США на підставі платіжного доручення від 15.04.2011 № 1 за підписом Ільницького Р.М.;

- грошові кошти на суму 27 000 000 доларів США на підставі платіжного доручення від 20.04.2011 № 2 за підписом Кацуби А.В.;

- грошові кошти на суму 20 000 000 доларів США на підставі платіжного доручення від 20.05.2011 № 3 за підписом Кацуби А.В.;

- грошові кошти на суму 20 000 000 доларів США на підставі платіжного доручення від 25.05.2011 № 4 за підписом Кацуби А.В.;

- грошові кошти на суму 25 000 000 доларів США на підставі платіжного доручення від 26.05.2011 № 5 за підписом Кацуби А.В.;

- грошові кошти на суму 25 000 000 доларів США на підставі платіжного доручення від 27.05.2011 № 6 за підписом Кацуби А.В.;

- грошові кошти на суму 20 000 000 доларів США на підставі платіжного доручення від 30.05.2011 № 7 за підписом Ільницького Р.М.;

- грошові кошти на суму 20 000 000 доларів США на підставі платіжного доручення від 31.05.2011 № 8 за підписом Кудіка В.В.;

- грошові кошти на суму 10 000 000 доларів США на підставі платіжного доручення від 01.06.2011 № 9 за підписом Кудіка В.В.;

- грошові кошти на суму 50 000 000 доларів США на підставі платіжного доручення від 24.06.2011 № 10 за підписом Кудіка В.В.;

- грошові кошти на суму 44 000 000 доларів США на підставі платіжного доручення від 07.07.2011 № 11 за підписом Кудіка В.В.;

- грошові кошти на суму 23 000 000 доларів США на підставі платіжного доручення від 06.10.2011 № 13 за підписом Ільницького Р.М.;

- грошові кошти в сумі 79 937 644, 48 доларів США з рахунку № 260020014162/980 ДАТ «Чорноморнафтогаз», який відкритий у філії АТ «Укрексімбанк» в АР Крим, перерахували на рахунок №0-010547-024 Keppel FELS Limited, який відкритий у Citibank N.A., а саме:

- грошові кошти на суму 10 000 000 доларів США на підставі платіжного доручення від 19.06.2012 № 33 за підписом Кудіка В.В.;

- грошові кошти на суму 26 089 469,11 доларів США на підставі платіжного доручення від 19.06.2012 № 35 за підписом Кудіка В.В.;

- грошові кошти на суму 43 623 958,76 доларів США на підставі платіжного доручення від 20.06.2012 № 37 за підписом Кудіка В.В.;

- грошові кошти на суму 224 216,61 доларів США на підставі платіжного доручення від 29.08.2012 № 57 за підписом Кудіка В.В.

Із зазначених коштів на придбання СПБУ В312 реально витрачено 210 млн. доларів США. Інші кошти на загальну суму 188 937 644,48 доларів США, що відповідно до офіційного курсу Національного банку України на 29.08.2012 становило 1 510 178 592,33 грн., Ігнатченко Н.М. і Фроловим А.С., за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної організації, з метою їх легалізації (відмивання) перераховані на рахунки підконтрольних підприємств-нерезидентів, а саме:

- рахунок компанії Betuni United Corp (35 Barrack Road, P.O. Box 1777, Belize City, Belize, дата реєстрації 02.10.1997), відкритий 10.12.1997 в Управлінні Центральної та Східної Європи COUTTS BANK (SWITZERLAND); - рахунок LT277010000041603063 в UKIO BANK, KAUNAS, LITHUANIA, який належить компанії FIFTH SKY INC. (1595807/16.07.2010, Patton, Moreno&Asvat (BVI) Limited, Palm Chambers, 197 Main Street, P.O. Box 3174, Road Town, Torola, BVI);

- рахунок LT277010000041603645 в UKIO BANK, KAUNAS, LITHUANIA, який належить компанії MELOFFICE INN S.A. (722018/23.12.2010, 50th Street, Global Plaza Tower, 19th Floor, Suite H, Panama City, Panama);

- рахунок LT687010000039603543, UKIO BANKAS, KAUNAS, LITHUANIA, який належить компанії SIDLEY EXPORT (GROUND FLOOR, BLAKE BUILDING, BELIZE CITY, BELIZE);

- рахунок LV48 KBRB 1111 2142 8100 1, TRASTA KOMERCBANKA, RIGA, LATVIA, SWIFT: KBRBLV2X, який належить компанії FONAIR IMPEX LLP (CORNWALL BUILDINGS 45-51 NEWHALL STREEL OFFICE 330 BIRMINGHAM);

- рахунок CH5308667005847901208 у EFG BANK AG, який належить компанії SONIC BOOM FINANCE CORP;

- рахунок LV85LATB0006020112778 в NORVIK BANKA, RIGA, LATVIA, який належить компанії SILVER STAR INTERNATIONAL L.L.C.;

- рахунок TR02 0006 2000 4360 0009 0953 59 в TURKIYE GARANTI BANKAS A.S E5 Pendik Istanbul Branch, який належить EMARINE MUHENDISLIK SANAYI VE TICARET LTD. STI.;

- рахунок LV46 LATB 0006 0201 2521 7 в JSC NORVIK BANKA, RIGA, LATVIA, який належить SATVER TRADE LIMITED (HE 269261, 1 Apriliou, 47 Demetriou Building № 2, 1st floor, Office 12, P.C. 3117, Limassol, Cyprus).

Крім цього, продовжуючи реалізовувати злочинний план, спрямований на привласнення грошових коштів ДАТ «Чорноморнафтогаз», діючи за попередньою змовою з іншими співучасниками, 07.07.2011 Ясюк В.М. виготовив, підписав та надав голові правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України» Бакуліну Є.М. лист від 07.07.2011 № 28-1140/29-11, який містив завідомо неправдиві відомості про необхідність придбання ДАТ «Чорноморнафтогаз» СПБУ В319 вартістю 450 млн. доларів США (3,6 млрд. гривень), достовірно знаючи про можливість придбати таку СПБУ за 179 300 000 доларів США (1 433 144 900 гривень).

У цей же день, 07.07.2011 Бакулін Є.М., перебуваючи у приміщенні ПАТ «НАК «Нафтогаз України» за вищевказаною адресою, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно порушив вимоги п.п. 5, 43 Статуту цього публічного акціонерного товариства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.1998 № 747, а також порушуючи вимоги п. 2.7 Положення про інвестиційну діяльність ПАТ «НАК «Нафтогаз України», затвердженого рішенням правління цього товариства від 13.08.2009 (протокол № 146), за відсутності рішення профільного департаменту про доцільність або недоцільність розробки техніко-економічного обґрунтування (чи/та попереднього бізнес-плану інвестиційного проекту), вчинив письмову резолюцію на зазначеному листі, якою надав незаконну вказівку Юр'єву Г.П. і Кацубі А.В. підготувати проект рішення правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України» з ініційованих у листі питань.

На виконання вказівки Бакуліна Є.М. заступник голови правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України» Юр’єв Г.П., перебуваючи у приміщенні цього публічного акціонерного товариства за вищевказаною адресою, за попередньою змовою з іншими співучасниками, усвідомлюючи збитковість майбутньої операції із закупівлі СПБУ В319, зловживаючи службовим становищем, забезпечив складання підпорядкованими працівниками завідомо неправдивого офіційного документу – протоколу № 129 засідання правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України» від 07.07.2011, який містив завідомо неправдиві відомості про нібито проведення засідання правління, а також незаконну вказівку про забезпечення розгляду Інвестиційним комітетом Компанії питання щодо придбання СПБУ В319.

У дійсності зазначене засідання правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України» в порушення вимог п. 85 Статуту цього публічного акціонерного товариства не проводилося, а протокол вказаного засідання правління був формально завізований окремими членами правління та підписаний 07.07.2011 головою правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України» Бакуліним Є.М. з метою створення уяви дотримання законної процедури діяльності товариства.

Водночас із метою уникнення викриття у привласненні грошових коштів ДАТ «Чорноморнафтогаз» Бакулін Є.М., використовуючи своє службове становище, організував створення документального обґрунтування нібито правильності розрахунку вартості СПБУ В319, тоді як вона завідомо для всіх співучасників злочину була завищеною.

На виконання вказівки Бакуліна Є.М. у липні 2011 року Ясюк В.М., Сахелашвілі Ш.А. і Кацуба А.В., перебуваючи у приміщенні ДАТ «Чорноморнафтогаз» за вищевказаною адресою, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно порушуючи вимоги розділів 2.7 – 2.9, 3.9 Положення про інвестиційну діяльність ПАТ «НАК «Нафтогаз України», організували складання відповідальними підрозділами ДАТ «Чорноморнафтогаз» офіційного документа – «Стислої інформації щодо техніко-економічного обґрунтування придбання Державним акціонерним товариством «Чорноморнафтогаз» нової самопідіймальної плавучої бурової установки», який Ясюк В.М. із супровідним листом від 14.07.2011 № 05/20-2545 передав іншому учаснику злочинної організації Юр'єву Г.П. як голові інвестиційного комітету ПАТ «НАК «Нафтогаз України» для організації розгляду.

Виконуючи свою роль у вчиненні злочину, Юр'єв Г.П. використав своє службове становище для складання від імені членів інвестиційного комітету протоколу від 15.07.2011 № 3, який містив завідомо неправдиву інформацію про визнання інвестиційного проекту ДАТ «Чорноморнафтогаз» з приводу придбання СПБУ В319 за ціною 450 000 000 доларів США або 3 600 000 000 гривень нібито таким, що є інвестиційно-привабливим, у зв'язку з чим пропонувалося винести вказаний проект на розгляд правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України».

При цьому Юр'єву Г.П. та іншим співучасникам було достовірно відомо про те, що подана на розгляд інвестиційного комітету ПАТ «НАК «Нафтогаз України» «Стисла інформація щодо техніко-економічного обґрунтування придбання Державним акціонерним товариством «Чорноморнафтогаз» нової самопідіймальної плавучої бурової установки» в порушення вимог п.п. 2.8, 3.2, 3.9 Положення про інвестиційну діяльність ПАТ «НАК «Нафтогаз України» не узгоджувалась із структурними підрозділами цього публічного акціонерного товариства; не подавалась на розгляд постійно діючому виконавчому органу інвестиційного комітету – спільній робочій групі, якою відповідно не розглядались пропозиції та висновки профільних підрозділів «НАК «Нафтогаз України»; не проводилась перевірки фінансових, товарних документів, контрактів; не з’ясовувалось походження товару, не проводилась перевірка товару на відповідність технічним умовам та стандартам якості.

Продовжуючи виконувати свою роль у вчиненні злочину, 21.07.2011 Юр’єв Г.П., діючи за попередньою змовою з іншими співучасниками, перебуваючи у приміщенні ПАТ «НАК «Нафтогаз України» за адресою: місто Київ, вулиця Богдана Хмельницького, 6, зловживаючи своїм службовим становищем організував складання, власноручно підписав та передав на розгляд Бакуліну Є.М. офіційний документ – службову записку від 21.07.2011 № 28-1270/29-11 про ініціювання винесення на розгляд правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України» питання придбання ДАТ «Чорноморнафтогаз» СПБУ В319 з очікуваною вартістю закупівлі 3 240 000 000 гривень, яке нібито було підтримане інвестиційним комітетом цього публічного акціонерного товариства.

У свою чергу Бакулін Є.М., перебуваючи 21.07.2011 на своєму робочому місці у приміщенні ПАТ «НАК «Нафтогаз України» за вищевказаною адресою, продовжуючи з корисливих мотивів зловживати своїм службовим становищем всупереч інтересів цього публічного акціонерного товариства та в інтересах злочинної організації Януковича В.Ф., умисно порушуючи вимоги п.п. 5, 43 Статуту ПАТ «НАК «Нафтогаз України», вимоги Законів України «Про здійснення державних закупівель» та статті 15 Закону України «Про акціонерні товариства», листа Міністерства економіки України від 21.01.2011 №3202-25/27, достовірно знаючи, що вартість СПБУ В319 є завищеною, вчинив письмову резолюцію на зазначеній службовій записці, якою погодився з пропозиціями щодо придбання за вищевказаних умов СПБУ 319 та зобов’язав Юр'єва Г.П. підготувати проект рішення правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України» з зазначених питань.

На виконання цієї вказівки 29.07.2011 заступник голови правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України» Юр’єв Г.П., перебуваючи у приміщенні ПАТ «НАК «Нафтогаз України» за вищевказаною адресою, діючи за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної організації, зловживаючи своїм службовим становищем, забезпечив складання підпорядкованими працівниками завідомо неправдивого офіційного документу – протоколу № 151 засідання правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України» від 29.07.2011, який містив завідомо неправдиві відомості про нібито проведення засідання правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України» та погодження вартості СПБУ В319 в сумі 3 240 000 000 грн., що відповідно до офіційного курсу Національного банку України станом на 29.08.2012 становило 405 354 685,35 доларів США.

Погоджене членами правління рішення, оформлене протоколом від 29.07.2011 № 151, Юр’єв Г.П. передав Бакуліну Є.М. для підписання.

Голова правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України» Бакулін Є.М. 29.07.2011, перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні ПАТ «НАК «Нафтогаз України» за вищевказаною адресою, розуміючи збитковість для ДАТ «Чорноморнафтогаз» і ПАТ «НАК «Нафтогаз України» вищезазначеного рішення, будучи зобов’язаним діяти в інтересах очолюваного підприємства та уникати заподіяння йому збитків, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами ДАТ «Чорноморнафтогаз» в особливо великих розмірах, умисно зловживаючи своїм службовим становищем з корисливих мотивів та всупереч інтересам служби, підписав офіційний документ – протокол засідання правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України» від 29.07.2011 № 151, який містив завідомо неправдиву для нього інформацію, надавши йому обов’язкові реквізити офіційного документу.

Продовжуючи реалізацію плану вчинення злочину, прагнучи організувати виділення ПАТ «НАК «Нафтогаз України» грошових коштів ДАТ «Чорноморнафтогаз» у необхідній сумі для їх подальшого привласнення, 26.10.2011 Бакулін Є.М. надав вказівку підлеглому йому виконувачу обов’язків заступника голови правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України» Кацубі С.В. про складання та підписання службової записки від 26.10.2011 № 28-1837/29-11 про ініціювання винесення на розгляд правління цього публічного акціонерного товариства питання надання ДАТ «Чорноморнафтогаз» у 2011-2012 роках безпроцентної позики в сумі 3 240 000 000 гривень на закупівлю СПБУ В319.

Крім того, Бакулін Є.М. у період з 27 по 31.10.2011, зловживаючи своїм службовим становищем, доручив Юр’єву Г.П. отримати від Кацуби С.В. вищевказану службову записку від 26.10.2011 № 28-1837/29-11 та підготувати рішення правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України» з ініційованих у цій записці питань.

На виконання відповідної незаконної вказівки Бакуліна Є.М. 31.10.2011 заступник голови правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України» Юр’єв Г.П., зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи відсутність у фінансовому плані ПАТ «НАК «Нафтогаз України» витрат на купівлю СПБУ В319, а також заборону збільшувати статутний капітал акціонерного товариства для покриття збитків, умисно порушуючи вимоги Законів України «Про здійснення державних закупівель» та ст. 15 Закону України «Про акціонерні товариства», організував складання, візування та передачу на підпис Бакуліну Є.М. офіційного документа – протоколу засідання правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України» від 31.10.2011 № 209, який містив завідомо неправдиві відомості про нібито проведення засідання правління та прийняття ним незаконного рішення про надання ДАТ «Чорноморнафтогаз» безпроцентної позики у сумі 3 240 000 000 гривень для придбання СПБУ В319 зі строком повернення до 30.09.2012, визначивши джерелом повернення позики кошти, отримані від збільшення статутного капіталу ДАТ «Чорноморнафтогаз».

31.10.2011 голова правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України» Бакулін Є.М., перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні цього публічного акціонерного товариства за вищевказаною адресою, розуміючи збитковість для ДАТ «Чорноморнафтогаз» і ПАТ «НАК «Нафтогаз України» згаданого рішення, будучи зобов’язаним діяти в інтересах очолюваного підприємства та уникати заподіяння йому збитків, із метою незаконного заволодіння грошовими коштами ДАТ «Чорноморнафтогаз» в особливо великих розмірах, умисно зловживаючи своїм службовим становищем з корисливих мотивів та всупереч інтересам служби, підписав протокол засідання правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України» від 31.10.2011 № 209 про надання ДАТ «Чорноморнафтогаз» безпроцентної позики у сумі 3 240 000 000 гривень, який містив завідомо для нього неправдиву інформацію, достовірно знаючи, що видана ДАТ «Чорноморнафтогаз» позика не буде повернута, а частина виділених у вигляді позики грошових коштів буде привласнена учасниками злочинної організації.

Насправді зазначене засідання правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України» в порушення вимог п. 85 Статуту цього публічного акціонерного товариства не проводилося, а проект указаного протоколу засідання був формально завізований окремими членами правління та підписаний Бакуліним Є.М. з метою створення уявлення дотримання законності.

У свою чергу, Ясюк В.М., виконуючи свою роль у вчиненні злочину, перебуваючи в один з днів наприкінці жовтня 2011 року у приміщенні ДАТ «Чорноморнафтогаз» за адресою: місто Сімферополь, провулок Совнаркомівський, 52/1, умисно зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам цього публічного акціонерного товариства, діючи за попередньою змовою з Бакуліним Є.М., Юр'євим Г.П., Корнійчуком Є.Г. та іншими учасниками злочинної організації Януковича В.Ф., організував складання Кацубою А.В., Кудіком В.В., Сахелашвілі Ш.А., Шевченком П.В. і Савченко О.В. договору позики від 03.11.2011 № 1225, який на виконання вказівки Бакуліна Є.М. підписали Ясюк В.М. як голова правління ДАТ «Чорноморнафтогаз» і Корнійчук Є.Г., як заступник голови правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України».

Водночас Бакулін Є.М. і Корнійчук Є.Г. на підставі вищевказаного договору позики від 03.11.2011 № 1225 організували перерахування грошових коштів у сумі 3 872 500 000 гривень із рахунків ПАТ «НАК «Нафтогаз України» на розрахункові рахунки № 26009300053122, відкритий ДАТ «Чорноморнафтогаз» в АТ «Ощадбанк», та № 260020014162, відкритий цим публічним акціонерним товариством у філії АТ «Укрексімбанк» в АР Крим.

Зазначеними діями Бакулін Є.М., Юр’єв Г.П., Корнійчук Є.Г., Ясюк В.М. та інші учасники злочинної організації умисно створили умови для протиправного заволодіння грошовими коштами ДАТ «Чорноморнафтогаз».

Разом із тим Ігнатченко Н.М., виконуючи свою роль у вчиненні злочину, діючи за попередньою змовою з Фроловим А.С., Мельником В. та іншими учасниками злочинної організації, надали Ясюку В.М. та Кацубі А.В. документи від імені підконтрольних їм компаній-нерезидентів JSC RIGAS KUGU BUVETAVA, HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP та DIAFALL LIMITED для їх використання при проведенні державної закупівлі СПБУ В319.

Ясюк В.М. і Кацуба А.В., діючи за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної організації, провели з представниками компанії-виробника Keppel Offshore & Marine Limited Group (Республіка Сінгапур) переговори щодо закупівлі СПБУ В319, у зв'язку з чим достовірно знали про її реальну вартість.

У період із серпня по жовтень 2011 року голова правління ДАТ «Чорноморнафтогаз» Ясюк В.М. за попередньо змовою з Кудіком В.В., Кацубою А.В., Савченко О.В., Сахелашвілі Ш.А., Шевченком П.В., Юр'євим Г.П., Корнійчуком Є.Г. і Бакуліним Є.М., зловживаючи своїм службовим становищем, організував фіктивне проведення процедури державної закупівлі, у порушення вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель», а саме:

- ч. 5 ст. 2, ч. 4 ст. 40, відповідно до яких забороняється укладання договорів, які передбачають витрачання державних коштів, та/або оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, визначених цим Законом;

- ст. 3, відповідно до якої закупівлі мають проводитись за принципами добросовісної конкуренції серед учасників, максимальної економії та ефективності, запобігання корупційним діям і зловживанням;

- ст. 20, відповідно до якої, основною процедурою закупівлі є відкриті торги;

- ч. 1 ст. 25, відповідно до якої, пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника.

У цей же період часу Ігнатченко Н.М. і Мельник В., діючи за попередньою змовою з Фроловим А.С. та іншими учасниками злочинної організації Януковича В.Ф., за допомогою комп’ютерної техніки виготовив копії установчих документів, підконтрольних останнім підприємств-нерезидентів JSC RIGAS KUGU BUVETAVA, HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP та DIAFALL LIMITED, та довіреності від імені директорів цих підприємств на осіб, вказаних учасниками злочинної організації, які разом з печатками підприємств передали іншим учасникам злочинної організації.

У цей же період часу Шевченко П.В., діючи на виконання незаконних вказівок Юр’єва Г.П. та Кацуби А.В., знаходячись по вулиці Володимирській, 50, у Шевченківському районі міста Києва, одержав установчі документи та печатки компаній-нерезидентів JSC RIGAS KUGU BUVETAVA, HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP та DIAFALL LIMITED, надані останньому Мельником В. і Ігнатченко Н.М., для складання учасниками злочинної організації завідомо неправдивих документів та їх подання до комітету з конкурсних торгів ДАТ «Чорноморнафтогаз» у якості пропозицій конкурсних торгів від імені вказаних підприємств.

У свою чергу провідний інженер відділу організації закупівель товарів, робіт і послуг Департаменту комерції апарату управління ДАТ «Чорноморнафтогаз» Цибульська А.М., виконуючи свою роль у вчиненні злочину, діючи за попередньою змовою з Ясюком В.М., Кацубою А.В., Савченко О.В. і Кудіком В.В., підготувала оголошення про заплановану державну закупівлю СБПУ В319, яке опублікувала на офіційному загальнодержавному веб-порталі «Державні закупівлі» за №151291 (номер бюлетеня 100/5(456/5) від 22.08.2011.

При цьому, з метою створення неконкурентних умов, Цибульська А.М., за попередньою змовою з вищевказаними співучасниками, не надала іншої інформації, окрім найменування предмета закупівлі - «платформи морські» (самопідіймальна плавуча бурова установка), чим умисно порушила передбачені вимогами статті 3 Закону України «Про здійснення державних закупівель» принципи здійснення державних закупівель, як добросовісна конкуренція серед учасників, максимальна економія та ефективність, відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель, недискримінація учасників, об'єктивна та неупереджена оцінка пропозицій конкурсних торгів, запобігання корупційним діям та зловживанням.

Водночас Бакулін Є.М. та інші учасники злочинної організації, діючи з метою приховування слідів злочину, вирішили організувати проведення державної закупівлі СПБУ В319 таким чином, щоб переможцем тендеру стала підконтрольна Мельнику В., компанія JSC RIGAS KUGU BUVETAVA.

У свою чергу Мельник В., виконуючи свою роль у вчиненні злочину, зловживаючи своїм службовим становищем, організував прийняття правлінням JSC RIGAS KUGU BUVETAVA рішення, викладеного у протоколі від 01.09.2011 № 01.09/2011, про взяття участі в конкурсі, організованому комітетом конкурсних торгів ДАТ «Чорноморнафтогаз», щодо поставки морської платформи 35.11.4 та підготовку і надання комітету конкурсних торгів пакета документації для прийняття участі в ньому, а також перерахування грошових коштів у сумі 32 400 000 гривень в доларовому еквіваленті як застави у проведенні конкурсу. Вказані документи Мельник В. за попередньою змовою з іншими співучасниками передав Ясюку В.М.

Кацуба А.В., діючи за попередньою змовою з іншими співучасниками, надав Кудіку В.В., як голові комітету конкурсних торгів ДАТ «Чорноморнафтогаз», і Савченко О.В., як секретарю цього комітету, інформацію щодо технічних характеристик СПБУ – предмета закупівель, а також отримані від Мельника В., Ігнатченко Н.М. і Фролова А.С. установчі документи та печатки копаній-нерезидентів JSC RIGAS KUGU BUVETAVA, HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP та DIAFALL LIMITED для подальшого виготовлення від імені останніх підроблених офіційних документів у якості пропозицій конкурсних торгів.

Разом з тим Сахелашвілі Ш.А., Кудік В.В., Савченко О.В., Цибульська А.М. і Шевченко П.В., зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам ДАТ «Чорноморнафтогаз» та на користь злочинній організації Януковича В.Ф., у період із серпня по жовтень 2011 року, перебуваючи у приміщенні ДАТ «Чорноморнафтогаз» за адресою: місто Сімферополь, провулок Совнаркомівський, 52/1, умисно порушуючи вимоги ч. 5 ст. 2, ст. 3, ст. 20, ч. 1 ст. 25, ч. 4 ст. 40 Закону України «Про здійснення державних закупівель», за погодженням з Ясюком В.М., Кацубою А.В. та іншими учасниками злочинної організації, використавши установчі документи, бланки офіційних документів, печатки та штампи компаній HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP та DIAFALL LIMITED, склали завідомо неправдиві офіційні документи для участі у конкурсній закупівлі від імені керівників зазначених компаній і підробили їх підписи у наданих документах, а також завірили їх відбитками печаток зазначених підприємств.

Також Мельник В., виконуючи свою роль у вчиненні злочину, організував виготовлення і підписання підконтрольними йому Ейнарсом Буксом та Іриною Рудзате і передачу Кацубі А.В. пропозицій конкурсних торгів від компанії JSC RIGAS KUGU BUVETAVA, в яких за попередньою змовою з іншими співучасниками була вказана інформація таким чином, щоб забезпечити нібито законну та обґрунтовану перемогу саме цієї компанії.

Зазначені вище дії дали змогу здійснити проведення удаваної процедури відкриття тендерних пропозицій та створення видимості законної перемоги в державній закупівлі СПБУ В319 наперед визначеної учасниками злочинної організації компанії JSC RIGAS KUGU BUVETAVA.

У подальшому, діючи за попередньою змовою з Кудіком В.В., Кацубою А.В., Савченко О.В. та іншими співучасниками, продовжуючи реалізацію плану вчинення злочину, спеціаліст цього ж відділу Цибульська А.М., достовірно знаючи, що процедура державної закупівлі не проводилася, перебуваючи на своєму робочому місці за вищевказаною адресою, з метою надання видимості дотримання закону, умисно склала наступні завідомо неправдиві офіційні документи про нібито належне проведення процедури конкурсної закупівлі СПБУ В319:

- протокол від 17.10.2011 № 1510-т відхилення комітетом з конкурсних торгів ДАТ «Чорноморнафтогаз» пропозицій конкурсних торгів, відповідно до якого начебто за результатами процедури відкритих торгів із закупівлі СПБУ В319 відхилено пропозицію конкурсних торгів HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP;

- повідомлення комітету з конкурсних торгів ДАТ «Чорноморнафтогаз» учасникам про результати процедури закупівлі від 17.10.2011, відповідно до якого начебто за результатами проведення процедури відкритих торгів із закупівлі СПБУ В319 переможцем визнано компанію JSC RIGAS KUGU BUVETAVA та визначено ціну акцептованої пропозиції конкурсних торгів у розмірі 399 800 000 доларів США;

- звіт комітету з конкурсних торгів ДАТ «Чорноморнафтогаз» про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів від 04.11.2011 № 358, відповідно до якого начебто за результатами проведення процедури відкритих торгів із закупівлі СПБУ В319 переможцем визнано компанію JSC RIGAS KUGU BUVETAVA та визначено ціну акцептованої пропозиції конкурсних торгів у розмірі 399 800 000 доларів США.

До зазначених документів внесено завідомо неправдиві відомості про фактичне проведення процедури конкурсної закупівлі (відкриті торги) з придбання СПБУ В319, про її ціну у сумі 399 800 000 доларів США та визначення за результатами відкритих торгів їх переможцем – компанію JSC RIGAS KUGU BUVETAVA.

Насправді процедура конкурсної закупівлі СПБУ В319 в порушення вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» не проводилась, а вказана вище компанія-нерезидент була наперед визначена Бакуліним Є.М. за узгодженням із Мельником В. та іншими учасниками злочинної організації з метою незаконного заволодіння грошовими коштами ДАТ «Чорноморнафтогаз».

У подальшому, в період з листопада 2011 по грудень 2012 року, продовжуючи реалізацію спільного плану вчинення злочину, діючи за попередньою змовою з іншими співучасниками Кудік В.В., перебуваючи на своєму службовому місці за вищевказаною адресою, умисно порушуючи вимоги Закону України «Про здійснення державних закупівель», зловживаючи своїм службовим становищем, склав та спільно з Ейнарсом Буксом та Іриною Рудзате підписав наступні офіційні документи, які містили завідомо неправдиву інформацію, а саме:

- договір купівлі-продажу самопідіймальної плавучої бурової установки від 02.11.2011 № 1219 між JSC RIGAS KUGU BUVETAVA та ДАТ «Чорноморнафтогаз», до якого внесено завідомо неправдиві відомості про поставку компанією JSC RIGAS KUGU BUVETAVA, із зазначеням завідомо завищеної вартості СПБУ В319 у сумі 399 800 000 доларів США;

- акт приймання-передачі бурової установки В319 від 21.12.2012, до якого внесено завідомо неправдиві відомості про поставку СПБУ В319 начебто саме компанією JSC RIGAS KUGU BUVETAVA.

Відповідно до умов завідомо підробленого офіційного документу – договору купівлі-продажу СПБУ від 02.11.2011 №1219 компанія JSC RIGAS KUGU BUVETAVA нібито зобов’язувалась поставити та передати у власність ДАТ «Чорноморнафтогаз» СПБУ В-класу виробництва Республіки Сінгапур, ціна якої становить 399 800 000 доларів США (відповідно до офіційного курсу, встановленого Національним банком України на 15.01.2013, 1 433 144 900 гривень), що мають бути сплачені у наступному порядку:

- 90% вартості - як передоплата на підставі виставленого інвойсу після підписання акту огляду бурової установки, що будується, після отримання покупцем підтвердження заводу-виробника про розміщення замовлення у виробництво, у строк до 30.06.2012;

- 10% вартості - як оплата на підставі виставленого інвойсу після підписання акту приймання-передачі бурової установки упродовж 90 днів.

Зазначеними діями Ясюком В.М., Кацубою А.В., Сахелашвілі Ш.А., Кудіком В.В., Савченко О.В., Цибульською А.М., Шевченком П.В., Юр’євим Г.П., Корнійчуком Є.Г., Бакуліним Є.М., Ігнатченко Н.М., Фроловим А.С., Мельником В. та іншими учасниками злочинної організації створено умови для подальшого протиправного заволодіння державними коштами ДАТ «Чорноморнафтогаз» на свою користь через підконтрольні злочинній організації підприємства-нерезиденти.

Так, на виконання умов вищевказаного підробленого офіційного документу – договору купівлі-продажу від 02.11.2011 №1219, у період із 08.11.2011 по 15.01.2013 Ясюк В.М., Кацуба А.В. та Кудік В.В., діючи умисно, спільно та узгоджено з Бакуліним Є.М., Юр’євим Г.П., Корнійчуком Є.Г., організували складання підпорядкованими працівниками, підписання та видачу платіжних доручень, на підставі яких перерахували з рахунку ДАТ «Чорноморнафтогаз» грошові кошти на загальну суму 394 737 322 доларів США на рахунок LV33NDEA0000080148924, відкритий JSC RIGAS KUGU BUVETAVA у банківському закладі Nordea Bank Latvian Branch (NDEALV2X), наступними платежами:

- платіжним дорученням від 08.11.2011 № 14 на суму 39 820 000 доларів США;

- платіжним дорученням від 10.11.2011 № 25 на суму 39 900 000 доларів США;

- платіжним дорученням від 02.12.2011 № 27 на суму 39 700 000 доларів США;

- платіжним дорученням від 20.12.2011 № 29 на суму 10 000 000 доларів США;

- платіжним дорученням від 29.12.2011 № 30 на суму 18 000 000 доларів США;

- платіжним дорученням від 04.01.2012 № 31 на суму 10 700 000 доларів США;

- платіжним дорученням від 24.01.2012 № 32 на суму 1 240 000 доларів США;

- платіжним дорученням від 22.03.2012 № 19 на суму 49 495 000 доларів США;

- платіжним дорученням від 06.04.2012 № 21 на суму 31 250 000 доларів США;

- платіжним дорученням від 09.04.2012 № 22 на суму 18 850 000 доларів США;

- платіжним дорученням від 19.06.2012 № 34 на суму 12 250 000 доларів США;

- платіжним дорученням від 20.06.2012 № 38 на суму 6 100 100 доларів США;

- платіжним дорученням від 21.06.2012 № 39 на суму 1 220 000 доларів США;

- платіжним дорученням від 21.06.2012 № 40 на суму 1 000 000 доларів США;

- платіжним дорученням від 26.06.2012 № 41 на суму 6 150 000 доларів США;

- платіжним дорученням від 27.06.2012 № 42 на суму 23 400 000 доларів США;

- платіжним дорученням від 03.07.2012 № 43 на суму 4 300 000 доларів США;

- платіжним дорученням від 04.07.2012 № 44 на суму 1 500 000 доларів США;

- платіжним дорученням від 10.08.2012 № 50 на суму 12 290 000 доларів США;

- платіжним дорученням від 13.08.2012 № 51 на суму 12 290 000 доларів США;

- платіжним дорученням від 23.08.2012 № 54 на суму 4 910 000 доларів США;

- платіжним дорученням від 28.08.2012 № 56 на суму 4 910 000 доларів США;

- платіжним дорученням від 05.09.2012 № 58 на суму 1 500 000 доларів США;

- платіжним дорученням від 07.09.2012 № 61 на суму 3 585 000 доларів США;

- платіжним дорученням від 26.12.2012 № 88 на суму 26 528 322 доларів США;

- платіжним дорученням від 28.12.2012 № 89 на суму 12 950 000 доларів США;

- платіжним дорученням від 28.12.2012 № 89 на суму 550 000 доларів США;

- платіжним дорученням від 15.01.2013 № 3 на суму 348 900 доларів США.

Із зазначених коштів на придбання СПБУ В319 реально витрачено 179 300 000 доларів США. Інші кошти на загальну суму 215 437 322 доларів США, що відповідно до офіційного курсу Національного банку України на 15.01.2013 становило 1 721 990 514,75 гривень, Мельником В., за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної організації, з метою їх легалізації (відмивання), перераховані на рахунки підконтрольних підприємств-нерезидентів, а саме:

- компанії Betuni United Corp (35 Barrack Road, P.O. Box 1777, Belize City, Belize, дата реєстрації 02.10.1997), відкритий 10.12.1997 в Управлінні Центральної та Східної Європи COUTTS BANK (SWITZERLAND);

- LT277010000041603063 в UKIO BANK, KAUNAS, LITHUANIA, який належить компанії FIFTH SKY INC. (1595807/16.07.2010, Patton, Moreno&Asvat (BVI) Limited, Palm Chambers, 197 Main Street, P.O. Box 3174, Road Town, Torola, BVI);

- LT277010000041603645 в UKIO BANK, KAUNAS, LITHUANIA, який належить компанії MELOFFICE INN S.A. (722018/23.12.2010, 50th Street, Global Plaza Tower, 19th Floor, Suite H, Panama City, Panama);

- LT687010000039603543, UKIO BANKAS, KAUNAS, LITHUANIA, який належить компанії SIDLEY EXPORT (GROUND FLOOR, BLAKE BUILDING, BELIZE CITY, BELIZE);

- LV48 KBRB 1111 2142 8100 1, TRASTA KOMERCBANKA, RIGA, LATVIA, SWIFT: KBRBLV2X, який належить компанії FONAIR IMPEX LLP (CORNWALL BUILDINGS 45-51 NEWHALL STREEL OFFICE 330 BIRMINGHAM);

- CH5308667005847901208 у EFG BANK AG, який належить компанії SONIC BOOM FINANCE CORP;

- LV85LATB0006020112778 в NORVIK BANKA, RIGA, LATVIA, який належить компанії SILVER STAR INTERNATIONAL L.L.C.;

- TR02 0006 2000 4360 0009 0953 59 в TURKIYE GARANTI BANKAS A.S E5 Pendik Istanbul Branch, який належить EMARINE MUHENDISLIK SANAYI VE TICARET LTD. STI.;

- LV46 LATB 0006 0201 2521 7 в JSC NORVIK BANKA, RIGA, LATVIA, який належить SATVER TRADE LIMITED (HE 269261, 1 Apriliou, 47 Demetriou Building № 2, 1st floor, Office 12, P.C. 3117, Limassol, Cyprus).

Вчиняючи заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, учасники злочинної організації усвідомлювали, що здобуті ними активи мають злочинне походження, у зв’язку з чим їх безпосереднє відкрите використання є неможливим.

Діючи з метою приховання та маскування джерел незаконного походження коштів, одержаних внаслідок вчинення вищевказаних злочинів, володіння ними, правами на такі кошти, Арбузов С.Г., Ігнатченко Н.М., Фролов А.С., Мельник В. та інші учасники злочинної організації організували та забезпечили діяльність системних схематичних різнопланових операцій та правочинів з коштами, які одержувалися злочинною організацією Януковича В.Ф. внаслідок вчинення злочинів.

Так, згідно з планом, погодженим з Арбузовим С.Г. та іншими керівниками злочинної організації Януковича В.Ф., Курченко С.В. та Ігнатченко Н.М. за попередньою змовою з іншими учасниками злочинного організації, отримавши від ДАТ «Чорноморнафтогаз» кошти за вищезгаданими контрактами під виглядом здійснення нібито легальних фінансових банківських операцій на підставі фіктивно оформлених договорів, використовуючи ключ електронного цифрового підпису до програми «Клієнт-банк», здійснювали перерахування таких грошових коштів по розрахункових рахунках фіктивних підприємств, конвертуючи їх у різні валюти, внаслідок чого потоки грошових коштів постійно змішувались поміж собою, перехрещувались та обривались ланцюги грошових переказів і в такий спосіб приховувались від будь-якого фінансового контролю, у тому числі з боку контролюючих і правоохоронних органів, з метою маскування джерела походження здобутих злочинним шляхом коштів, їх первинних власників, бенефіціарів і відповідно маскували та приховували факт володіння злочинною організацією такими активами.

У вищевказаний спосіб учасниками злочинної організації формувався масив фінансових і товарних активів, які мали вигляд нібито набутих із законних джерел, перебували у вільному володінні, користуванні учасників злочинної організації та використовувались ними як на власні потреби, так і для забезпечення діяльності злочинної організації.

Зокрема, на виконання злочинного плану, для легалізації коштів отриманих злочинним шляхом за договором поставки СПБУ В312, укладеним ДАТ «Чорноморнафтогаз» з підконтрольним підприємством-нерезидентом HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP в сумі 188 937 644,48 долара США Ігнатченко Н.М. і Мельник В. за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної організації використовували підконтрольні їм підприємства-нерезиденти: Fonair Impex LLP, Verylux Company LLP, Falcona Systems Limited, Travers Commercial S.A., Sunmax LTD, Fondberg Trade INC., Loretta holding Inc., Beltex Group Нoldings S.A., Veronis Invest S.A., ESCLADE INVESTMENT INC, LEXROAD SERVICES LIMITED, SUPRALUX TRANSIT LLP та інші підприємства-нерезиденти, що були фіктивними компаніями, зареєстрованими на осіб, які не мали на меті здійснення підприємницької діяльності та за грошову винагороду надали свої анкетні дані для реєстрації підприємств на їх ім’я, про що всім учасникам злочинної організації було достовірно відомо.

Так, після отримання грошових коштів компанією HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP від ДАТ «Чорноморнафтогаз» за договором поставки СПБУ В312 Ігнатченко Н.М. спільно з Фроловим А.С., використовуючи ключ електронного цифрового підпису до програми «Клієнт-банк» за допомогою комп’ютерної техніки здійснили перерахування привласнених грошових коштів на рахунки підконтрольних їм підприємств-нерезидентів Fonair Impex LLP, Verylux Company LLP, Falcona Systems Limited, Travers Commercial S.A., Sunmax LTD, Fondberg Trade INC., Loretta holding Inc., Beltex Group Нoldings S.A., Veronis Invest S.A., ESCLADE INVESTMENT INC, LEXROAD SERVICES LIMITED, SUPRALUX TRANSIT LLP та інших підприємств-нерезидентів та забезпечили подальше отримання цих коштів учасниками злочинної організації.

На виконання злочинного плану, для легалізації коштів отриманих злочинним шляхом за договором поставки СПБУ В319, укладеним ДАТ «Чорноморнафтогаз» з підконтрольним підприємством-нерезидентом JSC RIGAS KUGU BUVETAVA, в сумі 215 437 322 доларів США Ігнатченко Н.М і Мельник В. за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної організації використали підконтрольні їм підприємства-нерезиденти, зокрема Northsale Logistics Limited, Stargold Projects LLP, HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP, OFFSHORE DRILLER 5, VERYLUX COMPANY, LEXROAD SERVICES LIMITED та інші підприємства-нерезиденти.

Так, після отримання грошових коштів компанією JSC RIGAS KUGU BUVETAVA від ДАТ «Чорноморнафтогаз» за договором поставки СПБУ В319 Мельник В. за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної організації Януковича В.Ф. 03.11.2011 організував підписання договору поставки вказаної СПБУ між JSC RIGAS KUGU BUVETAVA в особі його та члена правління Ігоря Комарова і компанії Northsale Logistics Limited в особі членів правління Ірини Рудзате і Ейнарса Букса, за умовами якого нібито вчинено правочини з вказаними коштами та закуплено СПБУ В319 (Design: B Class Design\Triangular; Unit classification: ABS A 1, Self-Elvating Drilling Unit, CDS) за участі інших компаній-нерезидентів у її виробника компанії Keppel FELS Limited.

При цьому грошові кошти, перераховані ДАТ «Чорноморнафтогаз» на розрахунковий рахунок JSC RIGAS KUGU BUVETAVA LV33NDEA0000080148924 в Nordea Bank Latvian Branch, на загальну суму 394 737 322 доларів США з метою їх легалізації у період з 2011 по 2013 роки перераховано з вищевказаного рахунку компанії JSC RIGAS KUGU BUVETAVA на рахунки підприємства Northsale Logistics Limited та конвертовано у євро, а у подальшому перераховано на рахунки інших підконтрольних злочинній організації підприємств.

Крім цього, частину грошових коштів, перерахованих Іриною Рудзате і Ейнарсом Буксом за вказівкою Мельника В. на рахунки підконтрольних компаній Stargold Projects LlP і OFFSHORE DRILLER 5, Ігнатченко Н.М. і Фролов А.С., використовуючи ключ електронного цифрового підпису до програми «Клієнт-банк» за допомогою комп’ютерної техніки, у період 2011-2012 років за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної організації перерахували на рахунки підконтрольних їм підприємств-нерезидентів HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP, Fonair Impex LLP, Verylux Company LLP, Falcona Systems Limited, Travers Commercial S.A., Sunmax LTD, Fondberg Trade INC., Loretta holding Inc., Beltex Group Нoldings S.A., Veronis Invest S.A., ESCLADE INVESTMENT INC, LEXROAD SERVICES LIMITED, SUPRALUX TRANSIT LLP, а також інших підконтрольних підприємств-нерезидентів та організували наступне отримання цих коштів учасниками злочинної організації Януковича В.Ф.

Привласнені грошові кошти ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» учасники злочину розподілили наступним чином:

- 95 млн. доларів США перераховано на рахунки компаній, які підконтрольні Януковичу В.Ф. і Арбузову С.Г.:

- рахунок компанії Betuni United Corp (35 Barrack Road, P.O. Box 1777, Belize City, Belize, дата реєстрації 02.10.1997), відкритий 10.12.1997 в Управлінні Центральної та Східної Європи COUTTS BANK (SWITZERLAND), бенефіціаром якої є особисто Янукович В.Ф.,

- рахунок LT277010000041603063 в UKIO BANK, KAUNAS, LITHUANIA, який належить компанії FIFTH SKY INC. (1595807/16.07.2010, Patton, Moreno&Asvat (BVI) Limited, Palm Chambers, 197 Main Street, P.O. Box 3174, Road Town, Torola, BVI);

- рахунок LT277010000041603645 в UKIO BANK, KAUNAS, LITHUANIA, який належить компанії MELOFFICE INN S.A. (722018/23.12.2010, 50th Street, Global Plaza Tower, 19th Floor, Suite H, Panama City, Panama);

- рахунок LT687010000039603543, UKIO BANKAS, KAUNAS, LITHUANIA, який належить компанії SIDLEY EXPORT (GROUND FLOOR, BLAKE BUILDING, BELIZE CITY, BELIZE);

- рахунок LV48 KBRB 1111 2142 8100 1, TRASTA KOMERCBANKA, RIGA, LATVIA, SWIFT: KBRBLV2X, який належить компанії FONAIR IMPEX LLP (CORNWALL BUILDINGS 45-51 NEWHALL STREEL OFFICE 330 BIRMINGHAM);

- 25 млн. доларів США перераховані на рахунок CH5308667005847901208 у EFG BANK AG, який належить компанії SONIC BOOM FINANCE CORP, підконтрольній Бакуліній Світлані – дочці Бакуліна Є.М.;

- 15 млн. доларів США перераховано на рахунки компаній, які надав власник і голова правління латвійської компанії-судноверфі JSC RIGAS KUGU BUVETAVA Мельник В.:

- рахунок LV85LATB0006020112778 в NORVIK BANKA, RIGA, LATVIA, який належить компанії SILVER STAR INTERNATIONAL L.L.C.;

- рахунок TR02 0006 2000 4360 0009 0953 59 в TURKIYE GARANTI BANKAS A.S E5 Pendik Istanbul Branch, який належить EMARINE MUHENDISLIK SANAYI VE TICARET LTD. STI.;

- рахунок LV46 LATB 0006 0201 2521 7 в JSC NORVIK BANKA, RIGA, LATVIA, який належить SATVER TRADE LIMITED (HE 269261, 1 Apriliou, 47 Demetriou Building № 2, 1st floor, Office 12, P.C. 3117, Limassol, Cyprus);

- заступник голови правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України» Корнійчук Є.Г. одержав готівкою 2 млн. доларів США;

- голова правління ДАТ «Чорноморнафтогаз» Ясюк В.М. одержав готівкою 3 млн. доларів США;

- начальник управління комерції ДАТ «Чорноморнафтогаз» Кудік В.В. одержав готівкою 100 тис. доларів США;

- власник ПАТ «Вернум Банк» Ігнатченко Н.М. за послуги з легалізації (відмивання) отримала готівкою 4 млн. доларів США.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи від 12.12.2016 № 19589-19591/20752-20754/16-45, розмір матеріальної шкоди, заподіяної ДАТ «Чорноморнафтогаз» за результатами підписання та виконання умов вищевказаних контрактів становить 404 374 966,48 доларів США (тобто 3 232 169 107,08 гривень).

Таким чином, спільними злочинними діями Януковича В.Ф., Арбузова С.Г., Василя Мельника, Бакуліна Є.М., Юр’єва Г.П., Кацуби А.В., Ясюка В.М., Сахелашвілі Ш.А., Шевченка П.В., Кудіка В.В., Савченко О.В., Ірини Рудзате, Ейнара Букса, Ігнатченко Н.М., Фролова А.С. та інших учасників злочинної організації, з використанням завідомо неправдивих та підроблених офіційних документів вчинено заволодіння коштами ПАТ «НАК «Нафтогаз України» у сумі 404 374 966,48 доларів США, тобто 3 232 169 107,08 гривень, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, вчиненого злочинною організацією.

Крім того, одним із напрямів злочинної діяльності у липні 2012 року керівниками злочинної організації Януковича В.Ф. визначено заволодіння майном ПАТ «НАК «Нафтогаз України» у вигляді належних цьому публічному акціонерному товариству грошових коштів в особливо великих розмірах під виглядом закупівлі нафтопродуктів.

У липні 2012 року голова правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України» Бакулін Є.М. разом зі своїми заступниками Юр’євим Г.П. і Кацубою А.В., а також Курченком С.В. спланували привласнення грошових коштів компанії ПАТ «НАК «Нафтогаз України» на загальну суму 5 550 000 000 гривень шляхом виведення їх на розрахункові рахунки підконтрольного злочинній організації підприємства на підставі нікчемного договору поставки нафтопродуктів та розподіли між собою ролі у вчиненні цього злочину.

Для виконання злочинного плану Курченко С.В. залучив підконтрольних йому учасників структурного підрозділу злочинної організації Януковича В.Ф., зокрема Кашкіна А.П., Дорохова В.О., Кривого С.О., Костюк К.В. та інших, між якими також розподілив ролі у вчиненні злочину.

На виконання злочинного плану на початку серпня 2012 року Бакулін Є.М. підписав і видав рішення від 02.08.2012 № 131 про укладення з ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» договору про закупівлю бензинів неетилованих А-95 і А92 в обсязі 70 тисяч тонн на місяць протягом 2012-2013 років за умови стовідсоткової передоплати нібито з метою насичення паливного ринку України продуктами нафтопереробки, уникнення штучного утворення дефіциту пального, недопущення безпідставного підвищення цін на нього.

У свою чергу Кривий С.О. і Дорохов В.О., виконуючи свою роль у заволодінні грошовими коштами ПАТ «НАК «Нафтогаз України», діючи за попередньою змовою з Курченком С.В. та іншими учасниками злочинної організації, виготовили від імені директора ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» Кашкіна А.П. договір поставки нафтопродуктів від 22.08.2012 №14/4260/12 та специфікацію до нього від 22.08.2012, які містили завідомо неправдиву інформацію про намір ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» поставити ПАТ «НАК «Нафтогаз України» бензин автомобільний за умови отримання стовідсоткової передоплати та в яких учасник злочинної організації Костюк К.В., перебуваючи в один із днів наприкінці серпня 2012 року в приміщенні бізнес-центру «Арена Сіті» за адресою: місто Київ, вулиця Червоноармійська (Велика Васильківська)/Басейна, 1-3/2, літера «А», підробила підпис Кашкіна А.П.

Вказані договір та специфікацію, які містили підроблений підпис директора ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» Кашкіна А.П., Дорохов В.О. і Кривий С.О. за попередньою змовою з Курченком С.В. надали заступнику голови правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України» Кацубі С.В., який за вказівкою Бакуліна Є.В. підписав ці документи, порушуючи вимоги Закону України «Про здійснення державних закупівель» (станом на 22.08.2012 в редакції від 05.08.2012).

За умовами п.п. 3.1-3.3 та 4.1-4.2 вказаного договору та п.п. 1-2 специфікації до нього, ПАТ «НАК «Нафтогаз України» було зобов’язано перераховувати ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» грошові кошти в сумі 5550000000 гривень як стовідсоткову передоплату за купівлю 500 000 метричних тонн бензину автомобільного марки А-92, ДСТУ 4063-2001, марки А-95-Євро виду 1 та марки А-95-Євро виду 1 класу А, ДСТУ 4839-2007.

Пунктами 6.5, 7.1-7.9 вказаного договору визначено, що зобов’язання ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» вважається виконаним перед ПАТ «НАК «Нафтогаз України», а право власності на бензин переходить до зазначеного публічного товариства з моменту підписання відповідного акта прийому-передачі.

Приймання бензину за кількістю повинно було здійснюватися відповідно до вимог Інструкції про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і в організаціях України, затвердженої спільним наказом Мінпаливенерго України, Мінекономіки України, Держспоживстандарту України від 20.05.2008 № 281/171/578/155, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 02.09.2008 за № 805/15496 (далі Інструкція від 20.05.2008 № 281), а також згідно з умовами вказаного договору й додаткових угод/додатків до нього.

Приймання товару за якістю повинно було здійснюватися відповідно до вимог Інструкції з контролювання якості нафти й нафтопродуктів на підприємствах і в організаціях України, затвердженої спільним наказом Мінпаливенерго України й Держспоживстандарту України від 04.06.2007 № 271/121, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 04.07.2007 за № 762/14029 (далі Інструкція від 04.06.2007 № 271), а також згідно з умовами вказаного договору й додаткових угод/додатків до нього.

За результатами поставки товару складається акт приймання-передачі товару та видаткова накладна на підставі даних про кількість товару, зазначених у додаткових угодах/додатках до цього договору. Підписання акта приймання-передачі товару та передача видаткової накладної представниками ПАТ «НАК «Нафтогаз України» повинні здійснюватися протягом 5 робочих днів за умови відсутності претензій Компанії щодо кількості та якості поставленого товару.

Також пунктом 8.2 договору передбачено, що у випадку порушення ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» строків поставки, передбачених договором і відповідними додатковими угодами/додатками до нього, ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» зобов’язано сплатити пеню в розмірі 0,1% від вартості товару, що поставляється, за кожний день прострочення.

Зазначену нікчемну угоду, яка містить підроблений підпис директора ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» Кашкіна А.П., на виконання вказівки голови правління Бакуліна Є.В. підписано заступником голови правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України» Кацубою С.В.

При цьому Бакуліним Є.М. не організовано проведення тендерної процедури закупівлі товару, дослідження ресурсного наповнення та цінової ситуації на ринку нафтопродуктів, вивчення пропозицій щодо поставок пального іншими постачальниками, розгляду інших варіантів поставок, залучення до процесу переговорів при укладенні договору фахівців ПАТ «НАК «Нафтогаз України» із застосуванням 100% попередньої оплати без будь-якої перевірки надійності ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020», зокрема щодо наявності у товариства довготривалих та надійних взаємовідносин із виробниками нафтопродуктів, позитивної кредитної історії, відсутності заборгованості за зобов’язаннями, можливості закуповувати, транспортувати, зберігати нафтопродукти відповідно до умов договору, та взагалі без організації будь-якої перевірки можливості вказаного товариства закупити та поставити 500 000 метричних тонн бензину автомобільного загальною вартістю 5 550 000 000 гривень.

При цьому Бакулін Є.М., Юр’єв Г.П., Кацуба А.В., Курченко С.В., Кривий С.О. та інші учасники злочинної організації усвідомлювали, що у разі проведення працівниками ПАТ «НАК «Нафтогаз України» перевірки ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» не буде підтверджена наявність на зберіганні зазначеного товариства нафтопродуктів, які йому належать, що приверне увагу до такої оборудки та поставить під загрозу план заволодіння грошовими коштами ПАТ «НАК «Нафтогаз України».

Намагаючись приховати процес заволодіння грошовими коштами Компанії, Кривий С.О. і Дорохов В.О., діючи за попередньою змовою з Курченком С.В. та іншими учасниками злочинної організації, виготовили від імені директора ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» Кашкіна А.П. додаткову угоду від 22.08.2012 № 1 до договору поставки нафтопродуктів № 14/4260/12, яка містила завідомо неправдиву інформацію про нібито зобов’язання цього товариства поставити протягом вересня-жовтня 2012 року бензин автомобільний марки А-92, ДСТУ 4063-2001, та бензин автомобільний підвищеної якості марки А-95-Євро виду 1, ДСТУ 4839-2007, обсягом 50 000 метричних тонн та загальною вартістю 653 988 000 гривень (з ПДВ) на зберігання до нафтобаз, з якими ПАТ «НАК «Нафтогаз України» має укласти відповідні договори на закупівлю послуг з відповідального зберігання товару, а також підпис Кашкіна А.П., який в один із днів серпня 2012 року підробила Костюк К.В.

Після цього додаткову угоду від 22.08.2012 № 1 до договору поставки нафтопродуктів № 14/4260/12, яка містила підроблений підпис директора ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» Кашкіна А.П., Дорохов В.О. і Кривий С.О. за попередньою змовою з Курченком С.В. передали заступнику голови правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України» Кацубі С.В., який підписав цей документ на виконання вказівки Бакуліна Є.М.

Усвідомлюючи, що бензин за вищевказаним безтоварним договором поставлений не буде, приховуючи процес та сліди вчинення злочину, Кривий С.О. і Дорохов В.О., діючи за попередньою змовою з Курченком С.В. та іншими учасниками злочинної організації виготовили від імені директора ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» Кашкіна А.П. завідомо неправдиві документи, в яких Костюк К.В., перебуваючи в період із серпня по грудень 2012 року в приміщенні бізнес-центру «Арена Сіті» за адресою: місто Київ, вулиця Червоноармійська (Велика Васильківська)/Басейна, 1-3/2, літера «А», діючи за попередньою змовою з Кривим С.О. і Дороховим В.О. підробила підпис Кашкіна А.П., а саме:

- додаткову угоду від 09.10.2012 № ½ до договору поставки нафтопродуктів № 14/4260/12, яка містила завідомо неправдиві відомості про нібито зобов’язання ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» поставити бензин автомобільний підвищеної якості А-95-Євро, виду 1, класу В, ДСТУ 4839-2007, а саме 3 790 метричних тонн загальною вартістю 50 028 000 грн. (з ПДВ) у строк до 31.10.2012;

- додаткову угоду від 10.10.2012 № 2 до договору поставки нафтопродуктів № 14/4260/12, яка містила завідомо неправдиві відомості про зобов'язання ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» поставити протягом жовтня-листопада 2012 року бензин автомобільний марки А-92, ДСТУ 4063-2001, та бензин автомобільний підвищеної якості марки А-95-Євро виду 1, ДСТУ 4839-2007, обсягом 29 300 метричних тонн на загальну вартість 399 935 820 грн. (з ПДВ) на зберігання до нафтобаз, із якими ПАТ «НАК «Нафтогаз України» нібито мало укласти відповідні договори на закупівлю послуг з відповідального зберігання товару;

- акт приймання-передачі від 30.10.2012 № 1 та видаткову накладну № РН-0007018 від 30.10.2012 на суму 50 028 000 грн., які містили завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» нібито передало, а ПАТ «НАК «Нафтогаз України» прийняло бензин марки А-95 кількістю 3790 метричних тонн на загальну суму 50 028 000 грн.;

- доповнення від 30.11.2012 № 1 до додаткової угоди від 10.10.2012 № 2 до договору від 22.08.2012 № 14/4260/12 з ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020», яке містило завідомо неправдиві відомості про зміну строків поставки нібито придбаного бензину на жовтень-листопад 2012 року;

- доповнення від 03.12.2012 № 2 до додаткової угоди від 10.10.2012 № 2 до договору від 22.08.2012 № 14/4260/12 з ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020», яке містило завідомо неправдиві відомості про зміну строків поставки нібито придбаного бензину на лютий 2013 року;

- рахунки на оплату за договором поставки нафтопродуктів від 30.08.2012 № 14/4260/12 - № 3020, від 11.10.2012 № 4468, від 23.10.2012 № 4565.

Вказані документи, які містили підроблений Костюк К.В. підпис директора ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» Кашкіна А.П., Дорохов В.О. і Кривий С.О. за попередньою змовою з Курченком С.В. передали заступнику голови правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України» Кацубі С.В., який підписав їх на виконання вказівки голови правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України» Бакуліна Є.В.

Крім цього, Бакулін Є.В. організував виготовлення протоколу № 19 засідання постійно діючої інвентаризаційної комісії ПАТ «НАК «Нафтогаз України», датованого 01.11.2012, яким затвердив акт інвентаризації нафтопродуктів (нафти) TOB «ГАЗУКРАЇНА-2020» (форми 30-НП), датований 01.11.2012, який містив неправдиві відомості про результати інвентаризації нафтопродуктів на нафтобазі за адресою: Кіровоградська область, місто Світловодськ, вулиця Франка, 1а, якими підтверджено наявність на відповідальному зберіганні ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» 3790 тонн бензину автомобільного підвищеної якості марки А-95-Євро виду 1 класу В заставною ціною 11 000 грн. за 1 тонну, всього на суму 50 028 000 грн., який належить ПАТ «HAK «Нафтогаз України».

Також Бакулін Є.В. як єдиний розпорядник коштів ПАТ «HAK «Нафтогаз України», організував сплату грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» на підставі отриманих ним від інших учасників злочинної організації рахунків на оплату за договором поставки нафтопродуктів, а саме: рахунків від 30.08.2012 № 3020, від 11.10.2012 № 4468, від 23.10.2012 № 4565, а також організував виготовлення заявок на здійснення стовідсоткової передоплати від 29.10.2012 № 45/1100007406, від 01.11.2012 № 45/11-1100007406, від 04.12.2012 № 45/12-1100007406, на підставі яких складені та сплачені платіжні доручення від 31.10.2012 № 10015 на суму 40 000 000 грн., від 31.10.2012 № 10053 на суму 40 000 000 грн., від 31.10.2012 № 10039 на суму 40 000 000 грн., від 01.11.2012 № 10070 на суму 80 000 000 грн., від 05.11.2012 № 10117 на суму 40 000 000 грн., від 27.11.2012 № 10948 на суму 20 000 000 грн., від 27.11.2012 № 10952 на суму 20 000 000 грн., від 04.12.2012 № 11208 на суму 119 935 820 грн., а всього на суму 399 935 820 грн.

Кацуба А.В., достовірно знаючи, що представники НАК «Нафтогаз Україна» не перевіряли нафтобази на можливість зберігання та відпускання нафтопродуктів, не перевіряли наявність у розпорядженні ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» бензину, усвідомлюючи, що ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» не має наміру та можливості поставити бензин за раніше укладеним договором, зловживаючи своїм службовим становищем у своєму службовому кабінеті за адресою адміністративної будівлі ПАТ «НАК «Нафтогаз України»: місто Київ, вулиця Б. Хмельницького, 6, діючи за попередньою змовою з Бакуліним Є.М. та іншими співучасниками, погодив своїм підписом та печаткою ПАТ «НАК «Нафтогаз України» виготовлений іншим членом злочинної організації та переданий йому акт приймання-передачі від 29.01.2013 № 2, який містив завідомо недостовірну інформацію щодо передачі від ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» бензину для приймання ПАТ «НАК «Нафтогаз України» загальною вартістю 399 935 820 грн. та підроблений Костюк К.В. підпис директора вказаного товариства Кашкіна А.П., чим приховав вчинене злочинною організацією заволодіння грошовими коштами на вказану суму.

При цьому Кацуба А.В. умисно порушив вимоги Інструкцій.

Продовжуючи злочинні дії, направлені на заволодіння грошовими коштами ПАТ «НАК «Нафтогаз України», Кацуба А.В. в період з грудня 2012 року по липень 2013 року, перебуваючи в своєму службовому кабінеті за адресою адміністративної будівлі Компанії: місто Київ, вулиця Б. Хмельницького, 6, погодив своїм підписом та печаткою ПАТ «НАК «Нафтогаз України» виготовлені та передані йому іншим учасником злочинної організації документів, які містили підроблені Костюк К.В. підписи директора ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» Кашкіна А.П., а саме:

- видаткові накладні від 29.01.2013 № РН-0001093 на суму 63 935 640 грн., від 29.01.2013 № РН-0001094 на суму 137 496 000 грн., від 29.01.2013 № РН-0001095 на суму 67 075 200 грн., від 29.01.2013 № РН-0001096 на суму 27 100 800 грн., від 29.01.2013 № РН-0001097 на суму 56 229 180 грн., від 29.01.2013 № РН-0001098 на суму 47 422 200 грн., які містили завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» нібито передало, а ПАТ «НАК «Нафтогаз України» прийняло бензин кількістю 29 300 метричних тонн на загальну суму 399 935 820 грн.;

- додаткову угоду від 24.04.2013 № 3 до договору постачання нафтопродуктів від 22.08.2012 № 14/4260/12, яка містила завідомо неправдиві відомості про нібито забезпечення представниками ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» оплати зберігання нафтопродуктів протягом 360 календарних днів з моменту підписання актів їх приймання-передачі на нафтобазах.

У подальшому за вказівкою Курченка С.В., Кашкін А.П. переоформив свої права як засновника і директора ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» на Ніколаєнка Д.П., який у свою чергу, передав іншому учаснику злочинної організації реєстраційні документи, статут, печатку ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020», ключі електронного цифрового підпису до програми «Клієнт-банк» цього товариства та факсиміле особистого підпису.

Після цього, продовжуючи злочинні дії, направлені на заволодіння грошовими коштами ПАТ «НАК «Нафтогаз України», Кацуба А.В. у період із липня 2013 року по лютий 2014 року, перебуваючи у своєму службовому кабінеті за адресою адміністративної будівлі цього публічного акціонерного товариства: місто Київ, вулиця Б. Хмельницького, 6, погодив своїм підписом та печаткою ПАТ «НАК «Нафтогаз України» виготовлені та передані йому іншим учасником злочинної організації документи, які містили та підроблені Костюк К.В. підписи директора ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» Ніколаєнка Д.П., а саме:

- додаткову угоду від 24.10.2013 № 4 до договору постачання нафтопродуктів від 22.08.2012 № 14/4260/12, яка містила завідомо неправдиві відомості про нібито забезпечення представниками ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» оплати за зберігання нафтопродуктів до 31.12.2014 з моменту підписання акту їх приймання-передачі на нафтобазах;

- угоду про захист конфіденційної інформації від 25.12.2013 № 4260/13КТ.

Крім того Курченко С.В., діючи з метою приховування процесу заволодіння грошовими коштами ПАТ «НАК «Нафтогаз України» за попередньою змовою з Бакуліним Є.М., Юр’євим Г.П., Кацубою А.В., Кривим С.О., Дороховим В.О. та іншими учасниками злочинної організації організував складання та видачу підроблених актів інвентаризації від імені ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020», в яких зазначив завідомо неправдиві відомості про нібито перебування на зберіганні нафтобаз бензину ПАТ «НАК «Нафтогаз України», придбаного цим публічним акціонерним товариством відповідно до договору від 22.08.2012 № 14/4260/12.

Водночас Кацуба А.В., достовірно знаючи, що бензин за вищевказаним договором ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» не закуповувався та ПАТ «НАК «Нафтогаз України» не передавався, діючи за попередньою змовою з Бакуліним Є.М. та іншими співучасниками, зловживаючи своїм службовим становищем, організував виготовлення протоколів засідань постійно діючої інвентаризаційної комісії ПАТ «НАК «Нафтогаз України», датованих 08.07.2013, 01.10.2013 та 31.01.2014, які містили завідомо неправдиві відомості про перевірку вказаною комісією умов зберігання нафтопродуктів за договором ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» на нафтобазах, завідомо неправдиві відомості про фактичну наявність на зберіганні на нафтобазах нафтопродуктів згаданого публічного акціонерного товариства з урахуванням відносної похибки вимірювання та їх відповідність бухгалтерському (книжковому) обліку, у зв'язку з чим нестач та надлишків нібито не виявлено, що завідомо для нього не відповідало дійсності.

У свою чергу, Кацуба А.В., діючи за попередньою змовою з Бакуліним Є.М. та іншими співучасниками, зловживаючи своїм службовим становищем організував виготовлення протоколів засідань постійно діючої інвентаризаційної комісії ПАТ «НАК «Нафтогаз України», а саме від 04.12.2012 № 21, від 02.01.2013 № 23, від 04.06.2013 б/н, від 05.07.2013 б/н, від 02.08.2013 б/н, від 02.09.2013 б/н, від 01.10.2013 б/н, від 01.11.2013 б/н, від 02.12.2013 б/н, від 08.01.2014 б/н, від 05.02.2014 б/н, якими затвердив акти інвентаризацій форми 30-НП, що містили завідомо неправдиві відомості про фактичну наявність на зберіганні ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» нафтопродуктів Компанії з врахуванням відносної похибки вимірювання та їх відповідність бухгалтерському (книжковому) обліку, у зв'язку з чим нестач та надлишків нібито не виявлено, що завідомо для нього не відповідало дійсності, а також підроблені Костюк К.В. підписи директорів ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» Кашкіна А.П. і Ніколаєнко Д.П.

Вищевказані документи Кацуба А.В. діючи за попередньою змовою з Бакуліним Є.М., Юр’євим Г.П., Курченком С.В. та іншими учасниками злочинної організації, підписував та передавав іншим працівникам ПАТ «НАК «Нафтогаз України», створюючи уявлення про нібито перебування на зберіганні ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» придбаного ПАТ «НАК «Нафтогаз України» бензину відповідно до договору від 22.08.2012 № 14/4260/12.

У подальшому, діючи з метою знищення оригіналів вищевказаних договору та додаткових угод, укладених ПАТ «НАК «Нафтогаз України» із ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020», уникнення своєї відповідальності та відповідальності Курченка С.В. та інших учасників злочинної організації Януковича В.Ф., Кацуба А.В. через свого помічника Кварацхелію Л.Т. 25.02.2014 протиправно отримав та приховав оригінали договору поставки нафтопродуктів від 22.08.2012 № 14/4260/12, додаткової угоди від 22.08.2012 № 1 до договору поставки нафтопродуктів від 22.08.2012 № 14/4260/12, додаткової угоди від 09.10.2012 № 1/2 до договору поставки нафтопродуктів від 22.08.2012 № 14/4260/12; додаткової угоди від 10.10.2012 № 2 до договору поставки нафтопродуктів від 22.08.2012 № 14/4260/12; додатку № 1 до додаткової угоди від 30.11.2012 № 2; додатку № 2 до додаткової угоди від 03.12.2012 № 2; додаткової угоди від 24.04.2013 № 3 до договору поставки нафтопродуктів від 22.08.2012 № 14/4260/12, додаткової угоди від 24.10.2013 № 4 до договору поставки нафтопродуктів від 22.08.12 № 14/4260/12.

Разом із цим актом позапланової ревізії Держфінінспекції України від 15.05.2014 №05-21/46 окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ «НАК «Нафтогаз України» за період з 22.08.2012 по 25.03.2014 встановлено відсутність документів, що свідчать про направлення ПАТ «НАК «Нафтогаз України» до ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» заявок на здійснення відвантаження бензину, а також документів, що підтверджують відвантаження ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» бензину на нафтобази, та договорів про відповідальне зберігання бензину, укладених ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» із нафтобазами. Керівництвом ПАТ «НАК «Нафтогаз України» не видавалися накази про створення комісії для приймання бензину автомобільного 30.10.2012 та 29.01.2013, не видавалися розпорядження про відрядження працівників Компанії для проведення перевірок кількості та якості бензинів автомобільних на нафтобазах на дату підписання актів приймання-передачі. Згідно зі службовою запискою від 23.10.2013 № 3-2221/29-13 директора Департаменту економічної безпеки та управління ризиками ПАТ «НАК «Нафтогаз України» Конопацького Е.В. з моменту підписання акта приймання-передачі нафтопродуктів за вищевказаним договором Компанія не здійснювала реалізацію закупленого палива. У період з 29.10.2013 по 12.12.2013 під час розміщення пропозицій з продажу бензину на аукціоні заявок на закупівлю не надходило.

Згідно з висновком експерта за результатами проведеної судово-економічної експертизи від 13.06.2016 № 17366/15-45 розмір збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, спричинених ПАТ «НАК «Нафтогаз України» внаслідок виконання договору поставки нафтопродуктів від 22.08.2012 № 14/4260/12 з ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020», за умови доведення слідством фактів відсутності закупівлі та зберігання нафтопродуктів на дату поставки відповідно до умов вищевказаного договору та додаткових угод до нього може становити від 414 690 300 грн. до 468 623 167 грн. 20 коп.

Після перерахування ПАТ «НАК «Нафтогаз України» грошових коштів у сумі 449 963 820 грн. на рахунок ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» № 2600730133457, відкритий в ПАТ «Реал Банк», Курченко С.В., Кривий С.О., Дорохов В.О., Кацуба А.В., Юр’єв Г.П., Бакулін Є.М., та інші учасники злочинної організації Януковича В.Ф. заволоділи ними та, використовуючи ключ електронного цифрового підпису до програми «Клієнт-банк» ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020», в період з 31.08.2012 по 05.12.2012 розпорядилися ними, перерахувавши з вищевказаного рахунку ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» на рахунки підконтрольних злочинній організації підприємств ТОВ «Укренергоринок» і ТОВ «Газукраїна-Коммерс», відкриті в ПАТ «Реал Банк» як надання безвідсоткової фінансової допомоги, зокрема:

- в період з 31.08.2012 по 05.12.2012 на рахунок № 2600030133232, відкритий ТОВ «Укренергоринок» в ПАТ «Реал Банк», перераховано 209 963 820 грн. як надання безвідсоткової фінансової допомоги;

- в період з 31.10.2012 по 05.11.2012 на рахунок № 2600730133633, відкритий ТОВ «Газукраїна-Коммерс» в ПАТ «Реал Банк», п’ятьма платежами на загальну суму 240 000 000 грн. як надання безвідсоткової фінансової допомоги.

Грошовими коштами в сумі 5 100 036 180 грн. учасники злочинної організації не змогли заволодіти з причин, що не залежали від їх волі, у зв'язку з відсутністю можливості ПАТ «НАК «Нафтогаз України» сплачувати грошові кошти на рахунок ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» як передоплату за договором поставки нафтопродуктів від 22.08.2012 № 14/4260/12 унаслідок дефіциту в указаного публічного акціонерного товариства обігових коштів.

Таким чином, унаслідок зазначених спільних злочинних дій Курченка С.В., Кривого С.О., Дорохова В.О., Кацуби А.В., Юр’єва Г.П., Бакуліна Є.М. та інших учасників злочинної організації Януковича В.Ф. вчинено незаконне заволодіння грошовими коштами ПАТ «НАК «Нафтогаз України» в сумі 449 963 820 грн. та закінчений замах на заволодіння грошовими коштами цього публічного акціонерного товариства в сумі 5 100 036 180 грн.

Отже, Бакулін Є.М. підозрюється:

- в участі в період з вересня 2010 року по теперішній час у злочинній організації Януковича В.Ф. з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також в участі у злочинах, вчинюваних цією організацією, тобто у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України, – участі у злочинній організації, створеній з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також участі у злочинах, вчинюваних такою організацією;

- у заволодінні чужим майном – коштами Публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» у сумі 404 374 966, 48 дол. США, або 3 232 169 107,08 грн., що є особливо великим розміром, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому злочинною організацією тобто у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, – заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, вчиненого злочинною організацією;

- у заволодінні шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем чужим майном в особливо великих розмірах – грошовими коштами, належними ПАТ «НАК «Нафтогаз України», в сумі 449 963 820 грн., вчиненому злочинною організацією, тобто у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, – заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно злочинною організацією;

- у закінченому замаху на заволодіння шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем чужим майном в особливо великих розмірах – грошовими коштами, належними ПАТ «НАК «Нафтогаз України» в сумі 5 100 036 180 грн., вчиненого злочинною організацією, тобто у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, – закінченого замаху на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого злочинною організацією;

- у складанні і видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, а також внесенні в офіційні документи завідомо неправдивих відомостей, вчиненні іншого підроблення офіційних документів у складі злочинної організації, тобто у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, – складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, іншого підроблення офіційних документів, вчиненого у складі злочинної організації;

- у вчиненні фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчиненні дій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів, джерела їх походження, переміщення, використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів у складі злочинної організації в особливо великому розмірі, тобто у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України.

Факт вчинення Бакуліним Є.М. суспільно небезпечних діянь, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, в частині заволодіння шляхом зловживання своїм службовим становищем та підроблення документів коштами ПАТ «НАК «Нафтогаз України» в особливо великих розмірах у сумі 404 374 966 доларів США, тобто 3 232 169 107 грн. – підтверджується доказами, зібраними з дотриманням принципів законності й верховенства права та у суворій відповідності до процедури, визначеної кримінальним процесуальним законом України, а саме:

1) розпорядженням Прем’єр-міністра України Азарова М.Я. від 15.03.2010 № 417-р, яким Бакуліна Є.М. призначено головою правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України»;

2) наказом від 15.03.2010 № 41-к, згідно з яким Бакулін Є.М. відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.03.2010 № 417-р приступив до виконання обов’язків голови правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України»;

3) контрактом від 23.04.2010 № 04-Н/10, укладеним між Міністром палива та енергетики Бойком Ю.А. та керівником ПАТ «НАК «Нафтогаз України» Бакуліним Є.М., відповідно до якого Керівник зобов’язується забезпечувати діяльність Компанії згідно з показниками ефективності використання майна і прибутку, визначеними фінансовим планом Компанії. Діяльність Керівника, спрямована на збільшення прибутку Компанії, не повинна здійснюватись на шкоду Компанії. Керівник виконує функції, які законодавством та Статутом покладаються на Компанію і закріплені за Керівником. Керівник зобов’язаний вживати дієвих заходів щодо ліквідації боргів Компанії, у тому числі з ліквідацією боргів до бюджету, з виплати заробітної плати працівникам Компанії. Керівник має право розпоряджатися відповідно до законодавства та Статуту Компанії майном Компанії, в тому числі коштами, видавати довіреності на вчинення юридичних дій від імені Компанії;

4) статутом Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.1998 № 747 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 02.12.2009 № 1354), згідно якого голова правління очолює правління компанії та несе персональну відповідальність за виконання покладених на Компанію завдань. Голова правління: видає накази та приймає рішення з питань діяльності Компанії, розпоряджається відповідно до законодавства та цього Статуту майном Компанії, в тому числі коштами, представляє Компанію у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами, встановлює порядок підписання договорів (контрактів) та вчинення інших правочинів від імені Компанії, розподіляє обов’язки між заступниками голови правління та членами правління, затверджує в межах своєї компетенції внутрішні документи Компанії, укладає договори (контракти) та вчиняє інші правочини від імені Компанії, затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Компанії;

5) наказами голови правління Бакуліна Є.М. «Про розподіл обов’язків між керівництвом ПАТ «НАК «Нафтогаз України» від 07.07.2010 № 302 та від 31.05.2011 № 215, згідно з яким голова правління: здійснює керівництво діяльністю ПАТ «НАК «Нафтогаз України» в межах, визначених законодавством і статутом Компанії, забезпечує реалізацією Компанією державної політики в нафтогазовому комплексі; представляє Компанію у відносинах з Адміністрацією Президента України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, іншими органами державної влади ті місцевого самоврядування, міжнародними організаціями, юридичними та фізичними особами; забезпечує формування та реалізацію єдиної економічної, інвестиційної, науково-технічної, соціальної та кадрової політики Компанії, координує діяльність щодо перспективного розвитку нафтогазового комплексу; вирішує питання добору, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів; вносить в установленому порядку подання щодо призначення на посаду та звільнення з посади заступників голови правління та членів правління Компанії; розподіляє обов’язки між заступниками голови правління та членами правління; розпоряджається відповідно до законодавства та статуту майном Компанії, в тому числі коштами; видає накази та приймає інші рішення з питань діяльності Компанії; встановлює порядок підписання договорів (контрактів) та вчинення інших правочинів від імені Компанії. Заступник голови Компанії Юр'єв Г.П. організовує виробничо-господарську, соціальну та іншу діяльність Компанії в межах наданих повноважень; забезпечує виконання завдань та функцій Компанії відповідно до законодавства, статуту та річного фінансового плану Компанії; організовує роботу щодо здійснення пошуково-розвідувального та експлуатаційного буріння на суші та на шельфах Чорного та Азовського морів; контролює виконання підприємствами Компанії завдань з геологорозвідувальних робіт, буріння свердловин, видобування газу та конденсату; організовує, контролює та координує роботу щодо визначення потреби у матеріально-технічних ресурсах Компанії та її підприємств, закупівлі матеріально-технічних ресурсів, здійснення розрахунків за поставлені матеріально-технічні ресурси; організовує роботу з проведення процедур закупівлі товарів, робіт та послуг; координує та контролює процеси тендерних закупівель в апараті Компанії та на її підприємствах; організовує роботу із забезпечення діяльності Комітету з конкурсних торгів Компанії; погоджує фінансові плани та плани руху грошових коштів підприємств Компанії в частині витрат на придбання матеріально-технічних ресурсів;

6) наказом голови правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України» Бакуліна Є.М. від 22.03.2010 № 58-к, згідно з яким Кацубу С.В. призначено на посаду директора Департаменту координації забезпечення матеріально-технічними ресурсами, робіт та послуг ПАТ «НАК «Нафтогаз України»; У подальшому, наказами голови правління Бакуліна Є.М. від 31.05.2010 № 215-к його переведено на посаду директора Департаменту матеріально-технічних ресурсів і закупівлі товарів, робіт та послуг Компанії, від 20.04.2011 № 81-к на посаду директора Департаменту матеріального, господарського та інформаційно-технічного забезпечення та розпорядженням Прем’єр-міністра України Азарова М.Я. від 04.07.2012 № 421-р – на посаду заступника голови правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України»;

7) наказом голови правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України» Бакуліна Є.М. від 31.05.2010 № 215-к, згідно якого Шевченка П.В. призначено на посаду заступника директора Департаменту – начальника управління процедур закупівель товарів, робіт і послуг Департаменту матеріально-технічних ресурсів і закупівлі товарів, робіт та послуг Компанії; наказом голови правління Бакуліна Є.М. від 04.05.2011 № 99-к, згідно якого Шевченка П.В. призначено заступником директора Департаменту матеріального, господарського та інформаційно-технічного забезпечення Компанії;

8) положеннями про Департамент матеріально-технічних ресурсів і закупівлі товарів, робіт та послуг та про Департамент матеріального, господарського та інформаційно-технічного забезпечення, а також посадовою інструкцією директора Департаментів матеріального, господарського та інформаційно-технічного забезпечення, затвердженою головою правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України» 17 та 23.05.2011, згідно з якими Кацуба С.В. був, зокрема, зобов’язаний в установленому порядку перевіряти та контролювати на підприємствах Компанії та у їх філіях стан матеріально-технічного забезпечення та закупівель товарів, робіт та послуг; готувати проекти запитів та отримувати в установленому порядку від керівників структурних підрозділів Компанії необхідні матеріали та документи з питань, що належать до компетенції Департаменту; надавати роз’яснення, рекомендації, вказівки підприємствам Компанії з питань, що належать до компетенції Департаменту тощо;

9) контрактом від 18.05.2010 № 146 (зі змінами та доповненнями), укладеного між головою правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України» Бакуліним Є.М. та Ясюком В.М., обраним на посаду голови правління ДАТ «Чорноморнафтогаз» за рішенням Наглядової ради товариства (протокол засідання від 19.10.2009 № 75), згідно якого голова правління ДАТ «Чорноморнафтогаз» Ясюк В.М., окрім повноважень, зобов’язаний: відповідно до статуту товариства здійснювати оперативне керівництво діяльністю товариства, забезпечувати виконання завдань товариства, передбачених статутом та фінансовим планом товариства, організовувати виконання його виробничих програм, забезпечувати виконання договірних та інших зобов’язань; забезпечувати прибуткову діяльність товариства; відповідно до статуту товариства та законодавства України забезпечувати ефективне використання, збереження й облік майна, коштів товариства та майна, що не підлягає приватизації та передано у користування товариства, забезпечувати захист прав та законних інтересів товариства; укладати, вчиняти від імені товариства правочини (в тому числі договори, контракти) відповідно до статуту товариства; приймати рішення про участь у господарських товариствах або в інших юридичних особах, вчиняти правочини з пакетами акцій, частками в статутних капіталах господарських товариств або в інших юридичних особах тільки після прийняття відповідного попереднього письмового рішення Наглядовою радою товариства; забезпечувати виконання показників ефективності використання майна і прибутку товариства, які встановлюються щорічно в додатку до контракту; забезпечувати розроблення і подання проекту річного фінансового плану. Керівник відповідає за якість складання, своєчасність подання на погодження річного фінансового плану та виконання його показників; забезпечувати своєчасність розрахунків з постачальниками, споживачами, банками та фінансовими органами, здійснювати контроль за їх проведенням та інше. Ясюк В.М. ніс матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну товариству, а також за неналежне використання коштів та втрату майна товариства та майна, що не підлягає приватизації та передано у користування товариства; порушення фінансово-господарської діяльності товариства; неналежне виконання основних показників, визначених фінансовим планом товариства; невиконання показників ефективності використання майна і прибутку товариства, які встановлюються щорічно згідно з додатком до контракту, а в період до затвердження фінансового плану товариства - показників, передбачених місячними фінансовими планами, доведеними Акціонером - НАК «Нафтогаз України»; інші порушення норм, передбачених цим контрактом, статутом товариства, законодавчими та іншими актами. Також Ясюк В.М. ніс персональну відповідальність за ефективність роботи товариства та реалізацію інвестиційних проектів;

10) статутом ДАТ «Чорноморнафтогаз» в редакціях від 30.08.2010 та 07.04.2011, згідно з яким голова правління Ясюк В.М.: здійснює оперативне керівництво діяльністю товариства; діє від імені товариства без довіреності; видає накази, розпорядження, інші нормативні вказівки з питань діяльності товариства, обов’язкові для виконання всіма працівниками товариства; вчиняє правочини та інші юридичні дії від імені товариства; призначає та звільняє керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, інших відокремлених структурних підрозділів товариства та притягує їх до відповідальності згідно чинного законодавства; розпоряджається майном та коштами товариства; представляє інтереси товариства в установах, підприємствах, організаціях усіх форм власності в Україні та за її межами по усім питанням, пов’язаним з діяльністю товариства, видає довіреності; відкриває та закриває в кредитних установах поточні, валютні та інші рахунки товариства; здійснює усі операції, не заборонені законодавством з цінними паперами, відповідно до вимог законодавства; забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку; укладає від імені товариства колективний договір, а також трудові договори з працівниками; приймає рішення про пред’явлення та відкликання претензій, позовів, апеляційних і касаційних скарг та підписує їх, а також підписує заяви про порушення, відкликання та припинення виконавчого провадження від імені товариства, веде справи та представляє інтереси товариства у всіх судових інстанціях з правом здійснення всіх процесуальних дій, передбачених чинним законодавством України для сторін судового процесу; приймає на роботу та звільняє з роботи працівників, застосовує заходи заохочення та накладення стягнення; затверджує штатний розклад товариства та структурних одиниць; організовує ведення протоколів засідання правління; має право делегувати окремі обов’язки та надані йому повноваження іншим членам правління, керівникам підвідомчих структурних підрозділів з оформленням відповідної довіреності та в інших випадках, передбачених чинним законодавством; розподіляє обов’язки між членами правління.

11) документами вилученими в ході обшуку у ПАТ «НАК «Нафтогаз України» 26.01.2017:

а) листом від 07.12.2010 № 03/6-4514, згідно з яким заступник голови правління ДАТ «Чорноморнафтогаз» Кацуба А.В. звернувся до голови правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України» Бакуліна Є.М. про виділення на початку 2011 року грошових коштів на придбання СПБУ в сумі 3 000 000 000 грн. (376 624 191,8 дол. США) та отримання дозволу на проведення процедури закупівель. Розглянувши зазначений лист, Бакулін Є.М. постановив резолюцію, якою наказав своїм заступникам Колбушкіну Ю.П. і Юр’єву Г.П. та директорам Департаменту матеріально-технічних ресурсів і закупівлі товарів, робіт та послуг Кацубі С.В. і Департаменту кредитно-розрахункових операцій Сіндрякову В.Г. (відповідальний Кацуба С.В.) підготувати проект рішення правління з вказаного питання;

б) протоколом засідання правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України» від 10.12.2010 № 265 під головуванням Бакуліна Є.М., згідно з яким за результатами заслуховування інформації заступника голови правління ДАТ «Чорноморнафтогаз» правлінням надано дозвіл товариству розпочати відповідно до чинного законодавства процедуру конкурсних закупівель СПБУ В312 орієнтовною вартістю 3 000 000 000 грн., а також заступникам голови правління Компанії Корнійчуку Є.Г. і Колбушкіну Ю.П., начальникам Департаменту економіки, планування та цінової політики Диковицькому Я.Г., Департаменту кредитно-розрахункових операцій Сіндрякову В.Г. та голові правління ДАТ «Чорноморнафтогаз» Ясюку В.М. доручено для формування першочергового плану закупівель на 2011 рік, у тому числі для початку процедур закупівель, затвердити фінансовий план ДАТ «Чорноморнафтогаз» на 2011 рік, розробити та погодити Тимчасовий кошторис ДАТ «Чорноморнафтогаз» на 2011 рік, визначити механізм та джерела фінансування ДАТ «Чорноморнафтогаз» для здійснення ним вищевказаної закупівлі. Контроль за виконанням рішення покладено на заступника голови правління Юр'єва Г.П.;

в) протоколом засідання правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України» від 21.02.2011 № 31 під головуванням Бакуліна Є.М., згідно з яким за результатами заслуховування інформації заступника голови правління ДАТ «Чорноморнафтогаз» Кацуби А.В. про необхідність внесення змін до рішення від 10.12.2010 № 265 в частині збільшення очікуваної вартості закупівлі СПБУ В312 на 240 000 000 грн. (з 3 000 000 000 грн. до 3 240 000 000 грн.) вирішено внести зміни до рішення правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України» від 10.12.2010, протокол № 265, а саме: дозволити ДАТ «Чорномонафтогаз» відповідно до чинного законодавства розпочати процедури закупівель, у тому числі об’єкта «Платформи морські, 35.11.4 (самопідіймальна плавуча бурова установка)», очікувальна вартість закупівлі 3 240 000 000 гривень, а також доповнити рішення пунктом такого змісту: «Заступнику голови правління Компанії Юр'єву Г.П., директорам Департаменту матеріально-технічних ресурсів і закупівлі товарів, робіт та послуг Кацубі С.В., голові правління ДАТ «Чорноморнафтогаз» Ясюку В.М. внести зміни до плану закупівель ДАТ «Чорноморнафтогаз» на 2011 рік. Контроль за виконанням покладено на заступників голови правління Компанії Юр'єва Г.П. та Колбушкіна Ю.П. відповідно до розподілу обов’язків»;

г) протоколом засідання правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України» від 15.03.2011 № 43 під головуванням Бакуліна Є.М., згідно з яким на підставі завідомо недостовірної інформації заступника голови правління ДАТ «Чорноморнафтогаз» Кацуби А.В. щодо результатів формально проведених тендерних закупівель вирішено надати ДАТ «Чорноморнафтогаз» у 2011 році безпроцентну позику в сумі 3 203 000 000 грн. з метою придбання СПБУ, а також передбачено терміни повернення безпроцентної позики – 31.12.2011 з можливістю дострокового повернення та джерелом повернення позики визначено кошти, отримані від збільшення статутного фонду ДАТ «Чорноморнафтогаз». Заступнику голови правління Компанії Юр'єву Г.П., директорам Департаменту матеріально-технічних ресурсів і закупівлі товарів, робіт та послуг Кацубі С.В., Департаменту кредитно-розрахункових операцій Сіндрякову В.Г. доручено передбачити такі витрати у фінансових планах ПАТ «НАК «Нафтогаз України» і ДАТ «Чорноморнафтогаз» на 2011 рік, надані доручення підготувати і укласти договір про надання безпроцентної позики та на підставі договору здійснити перерахування коштів на користь

ДАТ «Чорноморнафтогаз». Контроль за виконанням покладено на заступників голови правління Компанії Юр'єва Г.П. та Колбушкіна Ю.П.;

ґ) договором позики від 18.03.2011 № 14/628/11, укладеним між ПАТ «НАК «Нафтогаз України» в особі заступника голови правління Колбушкіна Ю.П. та ДАТ «Чорноморнафтогаз» в особі виконувача обов’язків голови правління Ільницького Р.М., згідно з яким позикодавець передає у власність позичальника грошові кошти в сумі 3 203 000 000, а позичальник зобов’язується повернути позикодавцю таку ж суму грошових коштів у строк до 31.12.2011 (включно), з можливістю дострокового повернення. Відповідальний – директор Департаменту матеріально-технічних ресурсів і закупівлі товарів, робіт та послуг Компанії Кацуба С.В.;

д) додатковою угодою від 19.12.2011 № 1 до договору позики від 18.03.2011 № 14/628/11, згідно з якою встановлено строк повернення безпроцентної позики до 31.12.2012 (включно) з можливістю дострокового повернення та строк дії договору до 31.12.2012. Відповідальний – директор Департаменту матеріально-технічних ресурсів і закупівлі товарів, робіт та послуг Компанії Кацуба С.В.;

е) додатковою угодою від 03.12.2012 № 2 до договору позики від 18.03.2011 № 14/628/11, згідно якою встановлено строк повернення безпроцентної позики до 31.12.2013 (включно) з можливістю дострокового повернення та строк дії договору до 31.12.2013. Відповідальний – директор Департаменту матеріально-технічних ресурсів і закупівлі товарів, робіт та послуг Компанії Канюк Н.І.;

є) додатковою угодою від 21.10.2015 № 3 до договору позики від 18.03.2011 № 14/628/11, згідно якою встановлено строк, у межах якого сторони можуть звернутися до суду з вимогою про захист своїх прав за цим договором (строк позовної діяльності), у тому числі щодо стягнення основної заборгованості, штрафів, пені, відсотків річних, інфляційних нарахувань встановлюється у 5 років;

ж) службовою запискою голові правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України» Бакуліну Є.М. від 07.07.2011, підготовленою та власноручно завізованою Кацубою С.В., згідно з якою ним ініційовано винесення на розгляд правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України» питання визначення доцільності придбання ДАТ «Чорноморнафтогаз» двох морських бурових установок задля освоєння шельфу Чорного та Азовського морів, а також ініційовано доручення інвестиційному комітету Компанії про надання пропозицій у придбанні ДАТ «Чорноморнафтогаз» зазначених бурових установок. За результатами розгляду Бакуліним Є.М. проставлено візу «Згоден. Юр'єву Г.П. для підготовки проекту рішення правління з цього питання, а також забезпечити розгляд на засіданні інвесткомітету»;

з) протоколом засідання правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України» від 07.07.2011 № 129 під головуванням голови правління Бакуліна Є.М., згідно з яким за результатами розгляду інформації директора Департаменту з добування газу та нафти Компанії Зейкана О.Ю. прийнято рішення про визнання потреби у придбанні двох бурових установок ДАТ «Чорноморнафтогаз» – плавучої бурової установки для буріння при глибині води до 150 м та плавучої бурової установки для буріння при глибині води від 150 м до 1050 м, голові ДАТ «Чорноморнафтогаз» Ясюку В.М. доручено подати на розгляд інвестиційному комітету Компанії пакет необхідних документів (включаючи розрахунки цінових параметрів, економічного ефекту закупівлі тощо) щодо вказаних бурових установок, голові інвестиційного комітету Юр'єву Г.П. на підставі розгляду наданих ДАТ «Чорноморнафтогаз» матеріалів надати пропозиції щодо придбання вказаних бурових установок на розгляд правління Компанії. Контроль виконання цього рішення покладено на заступника голови правління Компанії Юр'єва Г.П.;

и) протоколом засідання правління НАК «Нафтогаз України» від 29.07.2011 № 151 під головуванням голови правління Бакуліна Є.М., згідно з яким за результатами розгляду інформації директора Департаменту з добування газу та нафти Компанії Зейкана О.Ю. правлінням погоджено реалізацію програми освоєння шельфу як інвестиційну програму відповідно до проекту, дозволено придбати ДАТ «Чорноморнафтогаз» комплект СПБУ орієнтовною вартістю 3 240 000 000 гривень та провести згідно з вимогами законодавства процедуру конкурсних торгів. Відповідальним службовим особам, у тому числі голові правління ДАТ «Чорноморнафтогаз» Ясюку В.М., доручено визначити механізм і джерело фінансування закупівлі, для проведення закупівлі внести зміни до тимчасового кошторису ДАТ «Чорноморнафтогаз» на 2011 рік та врахувати відповідні витрати. Контроль покладено на заступників голови правління Юр'єва Г.П. і Корнійчука Є.Г. відповідно до розподілу обов’язків;

і) службовою запискою від 26.10.2011 № 28-1837/29-11 на адресу ПАТ «НАК «Нафтогаз України», підготовленою та завізованою заступником голови правління Кацубою С.В., якою ним ініційовано винесення на розгляд правління Компанії питання про надання ДАТ «Чорноморнафтогаз» у 2011-2012 роках безпроцентної позики в сумі 3 240 000 000 гривень на закупівлю СПБУ В319. Її розгляд доручено заступникам голови правління Компанії Юр’єву Г.П. (відповідальний), Корнійчуку Є.Г., Кацубі С.В.;

ї) протоколом засідання правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України» від 31.10.2011 № 209 під головуванням Бакуліна Є.М., згідно з яким за результатами розгляду інформації заступника голови правління Компанії Юр'єва Г.П. вирішено надати ДАТ «Чорноморнафтогаз» у 2011-2012 роках безвідсоткову позику в сумі 3 240 000 000 гривень для придбання СПБУ, визначити термін повернення безпроцентної позики – 30.09.2012 з можливістю дострокового повернення, а джерелом повернення позики – кошти, отримані від збільшення статутного фонду ДАТ «Чорноморнафтогаз». Відповідальним особам, у тому числі Кацубі С.В. та Ясюку В.М., доручено передбачити витрати у фінансових планах ПАТ «НАК «Нафтогаз України» та ДАТ «Чорноморнафтогаз» на 2011 та 2012 роки, підготувати і укласти договір про надання безпроцентної позики ДАТ «Чорноморнафтогаз» та на підставі договору здійснити перерахування коштів на користь ДАТ «Чорноморнафтогаз». Контроль за виконанням рішення покладено на заступників голови правління Юр'єва Г.П. та Корнійчука Є.Г. відповідно до розподілу обов’язків;

й) протоколом засідання інвестиційного комітету ПАТ «НАК «Нафтогаз України» від 15.07.2011 № 3, яким прийнято рішення про визнання інвестиційного проекту «Придбання ДАТ «Чорноморнафтогаз» самопідіймальної плавучої бурової установки» інвестиційно привабливим, винесення його на розгляд правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України»;

к) положенням про інвестиційну діяльність ПАТ «НАК «Нафтогаз України», затвердженим рішенням правління Компанії від 13.08.2009 (протокол № 146), відповідно до п. 2.7 якого ініціатор інвестиційного проекту узгоджує з профільним департаментом технологічну організаційну доцільність реалізації інвестиційного проекту. Профільними департаментами щодо попереднього узгодження ідеї проекту є Департамент з видобування газу та нафти, Департамент з транспортування газу та нафти, Департамент міжнародного співробітництва та зовнішніх проектів, Департамент ресурсів нафти і газу. Результатом узгодження є прийняте профільним департаментом рішення про доцільність/недоцільність розробки техніко-економічного обґрунтування (чи/та попереднього бізнес-плану інвестиційного проекту) для винесення на розгляд Інвестиційного комітету. Згідно із вимогами п. 2.8 Положення ініціатор інвестиційного проекту подає до розгляду Інвестиційного комітету узгоджене зі структурними підрозділами Компанії розроблене відповідно до прийнятих у Компанії стандартів техніко-економічне обґрунтування чи/та попередній бізнес-план інвестиційного проекту. Результатом розгляду цих документів є прийняте інвестиційним комітетом рішення про доцільність/недоцільність реалізації інвестиційного проекту та рішення правління Компанії про початок реалізації інвестиційного проекту. Згідно з п. 2.9 Положення ініціатор інвестиційного проекту подає до розгляду на Інвестиційному комітеті узгоджений зі структурними підрозділами Компанії, розроблений відповідно до прийнятих у Компанії стандартів, робочий проект та узгоджений бізнес-план інвестиційного проекту. Інвестиційний комітет приймає рішення про доцільність затвердження інвестиційного проекту з урахуванням затвердженого фінансового плану і пріоритетів Компанії та у разі позитивного рішення подає відповідну пропозицію (з проектом протокольного рішення) на розгляд правління Компанії. Результатом є прийняте правлінням Компанії рішення про затвердження/не затвердження чи погодження/не погодження інвестиційного проекту. Для проектно-кошторисної документації інвестиційних проектів, вартість яких перевищує 100 млн. грн., обов’язкове проведення їх державної експертизи та затвердження Кабінетом Міністрів України відповідно до чинного законодавства. Відповідності до п.п. 3.2, 3.9 Положення постійно діючим виконавчим органом Інвестиційного комітету є спільна робоча група, яка розглядає подані ініціаторами проекту документи та матеріали щодо реалізації інвестиційних проектів та надає свої пропозиції та зауваження;

л) «стислою інформацією щодо техніко-економічного обґрунтування придбання Державним акціонерним товариством «Чорноморнафтогаз» нової самопідіймальної плавучої бурової установки», яка в порушення вимог п. 2.8 Положення не узгоджувалась структурними підрозділами Компанії; не подавалась на розгляд постійно діючого виконавчого органу інвестиційного комітету – спільній робочій групі, як цього вимагають п.п. 3.2, 3.9 Положення, якою не розглядались пропозиції та висновки профільних підрозділів Компанії, не проводилась перевірки фінансових, товарних документів, контрактів, не з’ясовувалось походження товару, не проводилась перевірка товару на відповідність технічним умовам та стандартам якості. При цьому за вказівками Бакуліна Є.М. та інших учасників злочинної організації до зазначених документів внесено завідомо неправдиві відомості про те, що ринкова вартість СПБУ В319 становить 450 млн. доларів США, або 3600 млн. грн.;

м) договором позики від 03.11.2011 № 1225, укладеним між ПАТ «НАК «Нафтогаз України» в особі заступника голови правління Корнійчука Є.Г. та ДАТ «Чорноморнафтогаз» в особі голови правління Ясюка В.М., згідно з яким позикодавець передає у власність позичальника грошові кошти в сумі 3 240 000 000 гривень, а позичальник зобов’язується повернути позикодавцю таку ж суму грошових коштів у строк до 30.09.2012 (включно) з можливістю дострокового повернення. Відповідальний – директор Департаменту матеріально-технічних ресурсів і закупівлі товарів, робіт та послуг Компанії Кацуба С.В.;

н) додатковою угодою від 20.08.2011 № 1 до договору позики від 03.11.2011 № 1225, згідно з якою позикодавець передає у власність позичальнику кошти в сумі 3 880 000 000 гривень, а позичальник зобов’язується повернути позикодавцю таку ж суму грошових коштів у строк до 31.12.2012 з можливістю дострокового повернення;

о) додатковою угодою від 03.12.2012 № 2 до договору позики від 03.11.2011 № 1225, згідно з якою встановлено строк повернення безпроцентної позики до 31.12.2013 з можливістю дострокового повернення та строк дії договору до 31.12.2013;

п) додатковою угодою від 21.10.2015 № 3 до договору позики від 03.11.2011 № 1225, згідно з якою встановлено строк, у межах якого сторони можуть звернутися до суду з вимогою про захист своїх прав за цим договором (строк позовної діяльності), у тому числі щодо стягнення основної заборгованості, штрафів, пені, відсотків річних, інфляційних нарахувань встановлюється у 5 років;

р) наказом голови правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України» Бакуліна Є.М. від 14.03.2011 № 98, згідно з яким він погодив укладання ДАТ «Чорноморнафтогаз» визначених документацією та акцептованими пропозиціями конкурсних торгів договору з компанією HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP на закупівлю платформи морської 35.11.4 (СПБУ) на суму акцептованої пропозиції конкурсних торгів 400 344 000 доларів США (3 202 752 000 гривень);

с) листом від 19.03.2011 № 04/13-648 заступника Міністра енергетики та вугільної промисловості України Макухи В.О., згідно з яким ним за результатами розгляду матеріалів, наданих ДАТ «Чорноморнафтогаз» листом від 14.03.2011 №0 5/3-969, надано погодження отримання ДАТ «Чорноморнафтогаз» безвідсоткової позики (фінансової допомоги) від ПАТ «НАК «Нафтогаз України» у сумі 3203 млн. грн. для придбання СПБУ;

т) листом від 03.11.2011 № 04/10-3869/1 заступника Міністра енергетики та вугільної промисловості України Макухи В.О., згідно з яким ним за результатами розгляду матеріалів, наданих ДАТ «Чорноморнафтогаз» листом від 31.10.2011 № 05/3-3994а надано погодження отримання ДАТ «Чорноморнафтогаз» безвідсоткової позики (фінансової допомоги) від ПАТ «НАК «Нафтогаз України» у сумі 3240 млн. грн. для придбання СПБУ;

12) протоколами допитів свідків – членів правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України» Тріколіча В.П., Корнійчука Є.Г., Чупруна В.П., Винокурова В.В., Загороднього Р.В., Колбушкіна Ю.П., Швидкого Е.А., згідно з якими підготовкою проектів протоколів засідань правлінь ПАТ «НАК «Нафтогаз України» з приводу надання позики та дозволу на закупівлю СПБУ займався заступник голови правління Компанії Юр'єв Г.П. та директор Департаменту матеріально-технічних ресурсів і закупівлі товарів, робіт та послуг Компанії Кацуба С.В. Проекти протоколів члени правління погоджували лише за наявності візи відповідального підрозділу (Кацуба С.В., Юр’єв Г.П.). До їх компетенції не входила перевірка цінової політики і технічних характеристик обладнання, яке пропонувалося закупити;

13) документами, наданими ДП «Зовнішторгвидав» із листом від 17.04.2015 № 206/1271/10, які надійшли до нього від ДАТ «Чорноморнафтогаз» у ході проведення закупівель, а саме:

а) документами з офіційного загальнодержавного веб-порталу «Державні закупівлі», згідно з якими оголошення про заплановану закупівлю від 13.12.2010 № 52113 (номер бюлетеня 50/10(438/10) та оголошення про заплановану закупівлю від 22.08.2011 № 151291 (номер бюлетеня 100/5(456/5) у порушення вимог ч. 2 ст. 22 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (у редакції 2010 року) не містить адреси веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщується інформація про закупівлю відповідно до ст. 10 цього Закону, а також адресу веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Окрім найменування предмета закупівлі – «платформи морські (самопідіймальна плавуча бурова установка)», іншої інформації з метою створення неконкурентних умов не надано, що суперечить передбаченим ст. 3 Закону таким принципам здійснення закупівель, як добросовісна конкуренція серед учасників, максимальна економія та ефективність, відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель, недискримінація учасників, об'єктивна та неупереджена оцінка пропозицій конкурсних торгів, запобігання корупційним діям та зловживанням;

б) повідомленням комітету з конкурсних торгів ДАТ «Чорноморнафтогаз» про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції від 09.03.2011, звітом комітету з конкурсних торгів ДАТ «Чорноморнафтогаз» про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів від 01.04.2011 № 68, відповідно до яких 09.03.2011 за результатами проведення процедури відкритих торгів із закупівлі СПБУ В319 переможцем визнано компанію HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP (Велика Британія) та визначено ціну акцептованої пропозиції конкурсних торгів у розмірі 400 344 000 доларів США;

в) протоколом відхилення комітетом конкурсних торгів ДАТ «Чорноморнафтогаз» пропозицій конкурсних торгів від 17.10.2011 № 1510-т, згідно з яким за результатами процедури відкритих торгів із закупівлі СПБУ В319 відхилено пропозицію конкурсних торгів HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP;

г) повідомленням комітету з конкурсних торгів ДАТ «Чорноморнафтогаз» учасникам про результати процедури закупівлі від 17.10.2011, звітом комітету з конкурсних торгів ДАТ «Чорноморнафтогаз» про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів від 04.11.2011 № 358, відповідно до яких за результатами проведення процедури відкритих торгів із закупівлі СПБУ В319 переможцем визнано компанію JSC RIGAS KUGU BUVETAVA (Латвійська Республіка) та визначено ціну акцептованої пропозиції конкурсних торгів у розмірі 399 800 000 доларів США;

14) документами, отриманими 27.08.2014 у ході тимчасового доступу до документів, які зберігаються в Київському науково-дослідному інституті судових експертиз та одержаним ним від ДАТ «Чорноморнафтогаз» із листом від 15.07.2011 № 04-2547 у ході проведення товарознавчого дослідження, а саме:

а) пропозиціями щодо СПБУ, виконаними від імені підприємства HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP (Велика Британія), та установчими документами зазначеної компанії, які надані комітету конкурсних торгів ДАТ «Чорноморнафтогаз»;

б) пропозиціями щодо поставки СПБУ, виконаними від імені підприємства FALCONA SYSTEMS LIMITED (Нова Зеландія), та установчими документами зазначеної компанії, які надані комітету конкурсних торгів ДАТ «Чорноморнафтогаз»;

15) контрактом на постачання СПБУ від 29.03.2011 №221, згідно з яким компанія HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP (Велика Британія) поставила ДАТ «Чорноморнафтогаз» СПБУ В312 вартістю 400 344 000 доларів США (3 202 752 000 гривень), який від імені ДАТ «Чорноморнафтогаз» підписано начальником департаменту комерції Кудіком В.В.;

16) актом приймання-передачі СПБУ В312 від 01.05.2012, згідно з яким компанія HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP в особі директора Стена Горіна передала ДАТ «Чорноморнафтогаз» в особі начальника Департаменту комерції Кудіка В.В. поставлену бурову установку;

17) інформацією компетентних органів Латвійської республіки від 20.03.2015 №1/1-8-800-14/1154 на запит Генеральної прокуратури України, згідно з якою Стен Горін є засновником компанії HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP, а Інта Білдер – засновником компанії FALCONA SYSTEMS LIMITED та інших фіктивних компаній;

18) протоколом допиту Стена Горіна компетентними органами Латвійської Республіки на запит Генеральної прокуратури України, наданим листом від 20.03.2015 № 1/1-8-800-14, згідно з яким він не був директором компанії HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP та жодних контрактів із підприємствами України не укладав, у тому числі на поставку СПБУ. Установчі документи на зазначену компанію підписав у 1998 році за грошову винагороду;

19) протоколом допиту Інти Білдер компетентними органами Латвійської Республіки на запит Генеральної прокуратури України, наданим листом від 20.03.2015 № 1/1-8-800-14, згідно з яким вона не була директором компанії FALCONA SYSTEMS LIMITED та не брала участі у жодних торгах на території України, у тому числі на поставку СПБУ. Установчі документи на зазначену компанію підписала на прохання свого знайомого в 2008 році за грошову винагороду;

20) інформацією компетентних органів Нової Зеландії від 24.07.2015 № LGL\MLA\2015-034\01, на запит Генеральної прокуратури України, згідно з яким компанія FALCONA SYSTEMS LIMITED зареєстрована в Реєстрі компаній Нової Зеландії та 27.10.2011 виключена з нього як компанія, що була фіктивною;

21) висновком експертів від 11.11.2016 № 16592/16593/16-32 судово-почеркознавчої експертизи, згідно з яким надані на дослідження зразки підпису директора компанії HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP Стена Горіна у контракті на постачання СПБУ від 29.03.2011 № 221, а також документах, наданих як тендерні пропозиції останньої, виконані не Стеном Горіним, а іншими особами;

22) протоколом допиту свідка Васильєвої І.В., згідно з яким закупівля СПБУ В312 за контрактом від 29.03.2011 № 221, відбулася без проведення конкурсу, оформлені документи від імені учасників торгів до ДАТ «Чорноморнафтогаз» надані начальником управління процедур закупівель товарів, робіт і послуг Департаменту матеріально-технічних ресурсів і закупівлі товарів робіт та послуг ПАТ «НАК «Нафтогаз України» Шевченком П.В., а проекти необхідних документів готували працівники ДАТ «Чорноморнафтогаз», які надали їх йому для підпису та подальшого оформлення. Переможцем визначена компанія HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP (Велика Британія) на виконання вказівки начальника Департаменту комерції ДАТ «Чорноморнафтогаз» Кудіка В.В. та начальника відділу організації закупівель товарів, робіт і послуг Департаменту комерції товариства Савченко О.В. Закупівля СПБУ В319 за контрактом від 02.11.2011 № 1219 відбулася з проведенням формального конкурсу, документи від імені учасника торгів HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP до ДАТ «Чорноморнафтогаз» надані начальником управління процедур закупівель товарів, робіт і послуг Департаменту матеріально-технічних ресурсів і закупівлі товарів робіт та послуг ПАТ «НАК «Нафтогаз України» Шевченком П.В., а проекти їх виготовлені працівниками ДАТ «Чорноморнафтогаз». Інші документи учасники надали самостійно. Переможцем визначена компанія JSC RIGAS KUGU BUVETAVA на виконання вказівки начальника Департаменту комерції ДАТ «Чорноморнафтогаз» Кудіка В.В. та начальника відділу організації закупівель товарів, робіт і послуг Департаменту комерції товариства Савченко О.В.;

23) протоколом допиту свідка Тарасенка С.Г., згідно з яким у ПАТ «НАК «Нафтогаз України» будь-які закупівлі здійснювались, у тому числі з метою незаконного збагачення. Організація закупівель СПБУ В312 і В319 за завищеними цінами, які купило ДАТ «Чорноморнафтогаз», здійснювалась під керівництвом голови правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України» Бакуліна Є.М., який надав таке доручення своєму заступнику Юр'єву Г.П., а той – директору Департаменту матеріально-технічних ресурсів і закупівлі товарів, робіт та послуг Компанії Кацубі С.В. та голові правління ДАТ «Чорноморнафтогаз» Ясюку В.М., який, у свою чергу організовував діяльність щодо заволодіння грошовими коштами при здійсненні закупівель СПБУ В312 і В319 у ДАТ «Чорноморнафтогаз». Підготовкою документів з приводу надання ПАТ «НАК «Нафтогаз України» позики ДАТ «Чорноморнафтогаз» на виконання вказівки заступника голови правління Юр'єва Г.П., займалися директор Департаменту матеріально-технічних ресурсів і закупівлі товарів, робіт та послуг Кацуба С.В. та його підлеглі працівники. Установчі документи фіктивних компаній HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP (Велика Британія) та FALCONA SYSTEMS LIMITED (Нова Зеландія) до ДАТ «Чорноморнафтогаз» привіз підлеглий працівник Департаменту, який очолював Кацуба С.В., Шевченко П.В. Зазначені документи він отримав на виконання вказівки заступника голови правління Юр'єва Г.П. та директора Департамену Кацуби С.В. від особи, дані якої ті йому надали, та передав заступнику голові правління ДАТ «Чорноморнафтогаз» Кацубі А.В. Пропозиції від учасників тендерних торгів підприємств HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP та FALCONA SYSTEMS LIMITED та інші документи підготували працівники ДАТ «Чорноморнафтогаз» під керівництвом голови правління Ясюка В.М., його радника Сахелашвілі Ш.А., начальника Департаменту комерції Кудіка В.В. та начальника відділу організації закупівель товарів, робіт і послуг Департаменту комерції Савченко О.В.;

24) протоколом допиту свідка Добровольського А.О., згідно з яким він займався посередницькою діяльністю з продажу установчих документів компаній-нерезидентів приватним особам, які отримував від знайомого з Латвійської Республіки. У грудні 2010 року до нього звернувся Кацуба А.В., який попросив терміново продати йому документи іноземних компаній. Після розмови і узгодження всіх питань він домовився про продаж йому установчих документів на компанії FALCONA SYSTEMS LIMITED (Нова Зеландія), Verylux Company LLP та HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP (Велика Британія) з довіреностями на представників, яких необхідно було внести до них, а також їх печатки. Зазначені документи у нього міг отримати при зустрічі Шевченко П.В.;

25) контрактом купівлі-продажу СПБУ від 02.11.2011 № 1219 між JSC RIGAS KUGU BUVETAVA в особі членів правління Е. Букса, І. Рудзате та ДАТ «Чорноморнафтогаз» в особі начальника Департаменту комерції Кудіка В.В., згідно з яким ДАТ «Чорноморнафтогаз» закупило у компанії JSC RIGAS KUGU BUVETAVA СПБУ В319 вартістю 399 800 000 доларів США (3 189 844 260 гривень);

26) актом приймання-передачі СПБУ В319 від 21.12.2012 від JSC RIGAS KUGU BUVETAVA до ДАТ «Чорноморнафтогаз» в особі начальника Департаменту комерції Кудіка В.В.;

27) інформацією банківських установ та платіжними дорученнями ДАТ «Чорноморнафтогаз», згідно з якими на виконання умов контракту від 29.03.2011 № 221 у період з 15.04.2011 по 06.10.2011 ДАТ «Чорноморнафтогаз» здійснено перерахування грошових коштів на загальну суму 398 937 644,48 доларів США, що відповідно до офіційного курсу Національного банку України на 29.08.2012 становило 3 188 708 592,33 гривень;

28) інформацією банківських установ та платіжними дорученнями ДАТ «Чорноморнафтогаз», згідно з якими на виконання умов договору купівлі-продажу від 02.11.2011 № 1219 у період з 08.11.2011 по 15.01.2013 ДАТ «Чорноморнафтогаз» здійснено перерахування грошових коштів на загальну суму 394 737 322 доларів США, що відповідно до офіційного курсу Національного банку України на 15.01.2013 становило 3 155 135 414,75 гривень;

29) інформацією компетентних органів Латвійської Республіки від 20.03.2015 №1/1-8-800-14/1154 на запит Генеральної прокуратури України, відповідно до якої на виконання умов контракту від 29.03.2011 № 221 у період з 15.04.2011 по 06.10.2011 компанією HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP (Велика Британія) на розрахунковий рахунок LV33KBRB1111214096001, відкритий у банківській установі Trasta Komercbanka A/O (KBRBLV2X, Mlesnleku iela 9, Riga, LV-1050, Latvija) від ДАТ «Чорноморнафтогаз» отримано кошти на загальну суму 319 000 000 доларів США як оплату СПБУ В312. В подальшому кошти були перераховані компаніям Fonair Impex LLP, Verylux Compani LLP, Falcona Systems Limited, Travers Commercial S.A., Sunmax LTD, Fondberg Trade INC., Loretta holding Inc., Beltex Group Нoldings S.A. У період з 08.11.2011 по 28.12.2012 на виконання умов контракту від 29.03.2011 № 1219 JSC RIGAS KUGU BUVETAVA отримала від ДАТ «Чорноморнафтогаз» грошові кошти на загальну суму 394 737 322 доларів США. Компанія JSC RIGAS KUGU BUVETAVA зареєстрована в Латвійській Республіці, головою правління є Мельник В., а членами правління – Букс Е., Рудзате І. та інші;

30) листом компетентних органів Республіки Сінгапур від 10.02.2016 № вих.AG/IAD/MLA-F/UKRA/2014/1 REQ20170301643782, відповідно до якого компанія Keppel FELS Limited, що входить до групи компаній Keppel Offshore & Marine Limited Group, 31.05.2008 уклала із компанією Seadrill Management угоду про будівництво судна на розроблення, конструювання, оснащення, завершення, тестування, продаж та доставку клієнтові плавучої морської бурової установки B312. Вартість СПБУ В312 становила 210 000 000 доларів США. Доставка зазначеної установки B312 власникові – компанії Seadrill Juno Limited відбулася 01.12.2010. 23.11.2010 компанія Keppel FELS Limited уклала з підприємством Standart Drrilling угоду про будівництво судна на розроблення, конструювання, оснащення, завершення, тестування, продаж та доставку плавучої морської бурової установки B319. Вартість СПБУ В319 становила 179 300 000,00 доларів США. Доставка установки В319 власникові – компанії Offshore Driller 5 Ltd відбулася 28.06.2012 (зобов’язання за контрактом були передані від компанії Standart Drrilling на користь компанії Offshore Driller 5 Ltd. Упродовж 2008-2010 років ціна на плавучі морські бурові установки класу В (В Class), про які Keppel FELS Limited уклала договори, вимірювалась від 177 мільйонів доларів США до 210 мільйонів доларів США (ціни коливалися залежно від специфічного обладнання, яке використовувалося на борту, часу контрактів, ринкових цін від конкурентів та цін прийнятих на ринку);

31) протоколом допиту свідка Мартіна Неса компетентними органами Королівства Норвегія, та наданого з листом від 19.11.2015 № 9505457 586/15-63, згідно з яким він із червня по серпень 2011 року і з лютого 2012 по серпень 2013 року був виконувачем обов’язків генерального директора компанії STANDARD DRILLING (Королівство Норвегія). Йому відомо, що СПБУ В319, яку побудовано компанією Keppel Offshore & Marine Limited Group (Республіка Сінгапур), було куплено компанією STANDARD DRILLING (Королівство Норвегія) у компанії-виробника приблизно за 180 мільйонів доларів США та продано її до завершення будівництва за 220 мільйонів доларів США компанії, яка йому невідома;

32) протоколом допиту свідка Пересадова О.В., згідно з яким переговори у Республіці Сінгапур з приводу доставки СПБУ В312 до України здійснювали заступник голови правління ДАТ «Чорноморнафтогаз» Кацуба А.В. та Кушнір В., який діяв за дорученням останнього як представник компанії HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP. Усіма питаннями за кордоном із приводу закупівлі вказаної СПБУ і передачі її ДАТ «Чорноморнафітогаз» займався Кацуба А.В., зокрема вів переговори як від імені ДАТ «Чорноморнафтогаз», так і від імені компанії HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP. Кацуба А.В. повністю контролював діяльність представника Кушніра В., а також мав печатку цієї компанії;

33) висновком судово-економічної експертизи від 12.12.2016 № 19589-19591/20752-20754/16-45, відповідно до якого за результатами дослідження наданих документів, перерахування валютних коштів ДАТ «Чорноморнафтогаз» за контрактом поставки від 29.03.2011 № 221, укладеним із компанією HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP, за СПБУ В312 документально підтверджується в сумі 319 000 000 доларів США. За результатами дослідження наданих документів, перерахування валютних коштів ДАТ «Чорноморнафтогаз» за контрактом поставки від 02.11.2011 № 1219, укладеним із компанією JSC RIGAS KUGU BUVETAVA, за СПБУ В319, підтверджується документально в сумі 394 737 322 доларів США. Згідно наданим на дослідження листом компетентних органів Республіки Сінгапур у кримінальному провадженні № 12014000000000164 № AG/IAD/MLA-F/UKRA/2014/1, вартість бурових установок В312 та В319 при здійсненні їх продажу виробником Keppel FELS Limited (Республіка Сінгапур) становила: бурової установки В312 – 210 000 000 доларів США, бурової установки В319 – 179 300 000 доларів США. Різниця між вартістю бурових установок В312 і В319, зазначеною у листі компетентного органу Республіки Сінгапур № AG/IAD/MLA-F/UKRA/2014/1, та сумами перерахованих ДАТ «Чорноморнафтогаз» грошових коштів компанії JSC RIGAS KUGU BUVETAVA за контрактом від 02.11.2011 № 1219, компанії HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP за контрактом від 29.03.2011 № 221 та компанії Keppel FELS Limited (Республіка Сінгапур) становило 404 374 966,48 доларів США. Враховуючи результати проведеного дослідження, за умови, що вартість придбаних ДАТ «Чорноморнафтогаз» бурових установок В312 та В319 за контрактом від 02.11.2011 № 1219 та контрактом від 29.03.2011 № 221 відповідає вартості продажу СПБУ В312 та В319 виробником Keppel FELS Limited (лист від 10.02.2016 № AG/IAD/MLA-F/UKRA/2014/1), різниця в сумі 404 374 966,48 долара США між вартістю продажу СПБУ В312 та В319 виробником Keppel FELS Limited, зазначеною в інформації від 10.02.2016 № AG/IAD/MLA-F/UKRA/2014/1, та сумами, сплаченими ДАТ «Чорноморнафтогаз» за контрактом з JSC RIGAS KUGU BUVETAVA від 02.11.2011 № 1219, контрактом з HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP від 29.03.2011 № 221, а також з урахуванням перерахованих коштів компанії Keppel FELS Limited у разі встановлення порушення норм законодавства ДАТ «Чорноморнафтогаз» може вважатися збитками (втратою активів) ДАТ «Чорноморнафтогаз».

34) протоколом допиту свідка Пудіна В.В., згідно з яким закупівля ДАТ «Чорноморнафтогаз» бурових установок В312 і В319 мала на меті не тільки ведення господарської діяльності підприємства, а й отримання незаконного збагачення вищого керівництва. В ПАТ «НАК «Нафтогаз України» існувало неписане правило, яке йому довів до відому заступник голови правління Юр’єв Г.П., яке полягало у тому, що з будь-якої господарської угоди за кошти ПАТ «НАК «Нафтогаз України» Бакулін Є.М. має отримати 33% як «відкат», а отже, суми закупівлі повинні бути завищеними щонайменше на вказану суму. Сума привласнених грошових коштів від закупівель СПБУ В312 і В319 мала бути не меншою 200 млн. доларів США. У листопаді – грудні 2010 року на виконання вказівки голови правління ДАТ «Чорномонафтогаз» Ясюка В.М. Козлов A.B. та підпорядковані йому працівники почали переговори щодо вибору необхідної бурової установки, за результатами яких Козлов A.B. доповів Кацубі А.В., що ціна обраної бурової становить 248,5 млн. доларів США та показав відповідні документи, які також були надані голові правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України» Бакуліну Є.М. За словами Ясюка В.М. та Юр’єва Г.П., свідку відомо, що остаточну ціну закупівлі Ясюк В.М. узгодив безпосередньо з Бакуліним Є.М. У подальшому, за вказівкою радника Сахелашвілі Ш.А., на виконання доручення голови правління ДАТ «Чорноморнафтогаз» Ясюка В.М., підпорядкованими працівниками почалась підготовка пакета документів для обґрунтування необхідності закупівлі бурової установки В312, ціни закупівлі у сумі 400 млн. дол. США та інших питань. За наслідками цієї роботи, працівниками ДАТ «Чорноморнафтогаз» виготовлені пропозиції про внесення змін до фінансового плану підприємства, плани буріння, геофізична інформація, план закупівель, відповідні листи голові правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України» Бакуліну Є.М. щодо надання дозволу на проведення тендеру по закупівлі бурової установки. Працівниками ПАТ «НАК «Нафтогаз України» було виготовлено проекти рішень правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України» про погодження процедури закупівлі бурових установок, а також про можливість надання позики на їх закупівлю у сумі, що була еквівалентна 400 млн. доларів США. Вказані проекти рішень мали завізувати керівники різного рівня. Першим проект засідання правління візував Юр’єв Г.П., а після нього візи ставили інші члени правління. Жодне засідання правління з цього питання не проводилось, лише формально членами правління підписувалися проекти протоколів засідань. У грудні 2011 року Юр’єв Г.П. вирішив, що для участі у тендері необхідно використати іноземні підприємства, які неможливо буде перевірити правоохоронцям України, за допомогою чого можливо буде уникнути розголошення реальної вартості бурової установки, а також забезпечити отримання «відкату». Для цього Юр’єв Г.П. надав Кацубі А.В. контактні дані особи, у якої необхідно отримати вказані документи. Документи та печатки компаній HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP (Велика Британія) та FALCONA SYSTEMS LIMITED (Нова Зеландія) отримав співробітник ПАТ НАК «Нафтогаз України» Шевченко П.В. за узгодженням із Кацубою А.В., передав їх Сахелашвілі Ш.А. У подальшому працівники Департаментів ДАТ «Чорноморнафтогаз» Кудіка В.В., Козлова А.В., на виконання вказівок Ясюка В.М., які доводились їм через Сахелашвілі Ш.А., здійснили виготовлення документів від імені директорів указаних підприємств-нерезидентів. Весь процес виконання угоди по закупівлі В312 супроводжували працівники ДАТ «Чорноморнафтогаз», які перебували у Республіці Сінгапур та виконували роботи щодо забезпечення роботи В312, перевірки її вузлів та механізмів.

Враховуючи, що закупівля першої бурової установка набула широкого негативного суспільного резонансу, до процедури закупівлі іншої СПБУ вирішили залучити підприємство, яке мало б хоч який стосунок до суднобудування. Для цього було обрано латвійську компанію JSC RIGAS KUGU BUVETAVA, власником якої був В.Мельник, знайомий з Бакуліним Є.М. Для проведення закупівлі другої бурової установки отримали чергове запозичення у ПАТ «НАК «Нафтогаз України», яке відбувалось аналогічно першому, а також погодження інвестиційного комітету ПАТ «НАК «Нафтогаз України». Проведення тендеру із закупівлі СПБУ В319 відбувалось по-іншому: компанія, яка мала виграти тендер – JSC RIGAS KUGU BUVETAVA, була діючим латвійським підприємством, працівники якої оформляли пропозиції конкурсних торгів. Від двох інших учасників необхідні документи оформляли працівники ДАТ «Чорноморнафтогаз» Сахелашвілі Ш.А., Кудік В.В., Савченко О.В. та інші. Окрім того, свідку відомо від Юр’єва Г.П., що Мельник В. не повернув керівництву ПАТ «НАК «Нафтогаз України» 50 млн. доларів США, які мали бути повернуті як «відкат» за наслідками виплат за контрактом з JSC RIGAS KUGU BUVETAVA із закупівлі СПБУ В319. Поверненням вказаного «відкату» Юр’єв Г.П. доручив займатись Кацубі С.В., а той залучив Пилипенка Є.А.;

35) протоколом огляду мобільного телефону iPhone від 16.11.2016, вилученого в ході особистого обшуку Кацуби А.В. під час його затримання 17.06.2016, у якому знайдено листування з Кацубою С.В. з приводу розслідування американськими правоохоронними органами закупівель ДАТ «Чорноморнафтогаз» самопідйомних плавучих бурових установок у компаній HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP та JSC RIGAS KUGU BUVETAVA, з якої вбачається, що Кацуба А.В. і Кацуба С.В. займалися проведенням фіктивних закупівель СПБУ у вказаних компаній і погоджували між собою показання, які будуть надавати правоохоронним органам. Також знайдено листування з Шевченком П.В., з якого випливає, що Кацуба А.В., Кацуба С.В. спільно з Шевченком П.В. займалися закупівлями вказаних СПБУ у компаній HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP та JSC RIGAS KUGU BUVETAVA;

36) протоколом допиту свідка Пилипенка Є.А., відповідно до якого Кацуба С.В. у березні 2016 року запропонував йому виступити посередником між ним та громадянином Латвійської Республіки Мельником В. з приводу повернення коштів в сумі 50 мільйонів доларів США, які той мав повернути за контрактом щодо закупівлі СПБУ, укладеного у 2011 році між ДАТ «Чорноморнафтогаз» та належною Мельнику В. латвійською компанією. За посередництво він мав отримати комісію у розмірі 1% від суми боргу. При цьому Кацуба С.В. надав свідку копії деяких документів, які підтверджували борг, які той сфотографував на телефон. Свідок декілька разів виїжджав до Латвійської Республіки, але не зміг зустрітися з Мельником В.;

37) протоколом огляду від 28.12.2016 мобільного телефону IPhone 6 моделі А1522, який належить Пилипенку Є.А., де знайдено фотокопії документів, зокрема аркуша рукописного тексту щодо гарантування Мельником В. переведення коштів у сумі 50 мільйонів доларів США для Кацуби С.В. та довіреності, виданої Кацубою С.В. Пилипенку Є.А., про отримання коштів в сумі 50 мільйонів доларів США від Мельника В.;

38) листом заступника голови правління ДАТ «Чорноморнафтогаз» Кацуби А.В. від 15.07.2011 № 04-2547 про проведення товарознавчого дослідження вартості купленої СПБУ В312, отриманого 27.08.2014 у ході тимчасового доступу до документів, які зберігаються в Київському науково-дослідному інституті судових експертиз, згідно з яким інститутом проведено товарознавче дослідження на підставі копій підроблених пропозицій щодо поставки самопідіймальних бурових установок, виконаних від імені компаній HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP (Велика Британія) і FALCONA SYSTEMS LIMITED (Нова Зеландія), їх установчих документів та специфікацій.

39) протоколом допиту свідка Васильєвої І.В., згідно з яким у середині 2011 року журналісти почали висвітлювати у засобах масової інформації фіктивність проведення ДАТ «Чорноморнафтогаз» тендеру та завищення вартості СПБУ В312. Після цього Кудік В.В. та Савченко О.В. отримали вказівку від керівництва ДАТ «Чорноморнафтогаз» включити до наданих раніше пропозицій компанії HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP додаткове обладнання для збільшення вартості СПБУ та наказали зробити вказане підлеглим працівникам, що було ними зроблено. Окрім того, Кудік В.В. отримав у Торгово-промисловій палаті висновок про середньоринкову вартість зазначеної СПБУ, в якому вказано завищену вартість;

40) листом від 15.07.2011 № 04-2546 ДАТ «Чорноморнафтогаз» до Антимонопольного комітету України щодо надання інформації про відсутність у компаній HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP, (Велика Британія) та FALCONA SYSTEMS LIMITED (Нова Зеландія) пов’язаних між собою відносин контролю у розумінні ст. 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», з яким надано Антимонопольному комітету України підроблені недостовірні установчі документи зазначених компаній. За результатами розгляду підроблених документів Антимонопольним комітетом України направлено лист від 20.07.2011 № 24-29/08-6678, яким вказано на відсутність у вказаних компаній таких відносин;

41) протоколами допитів свідків начальника відділу управління концентрації та узгодження дій Антимонопольного комітету України Поканєвич О.А. та начальника управління концентрації та узгодження дій Антимонопольного комітету України Полтавець Т.Б., згідно з якими вони розглядали лист від 15.07.2011 № 04-2546, який надійшов від ДАТ «Чорноморнафтогаз», щодо надання інформації про наявність у компаній HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP, (Велика Британія) та FALCONA SYSTEMS LIMITED (Нова Зеландія) пов’язаних між собою відносин контролю у розумінні ст. 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції». За результатами розгляду Антимонопольним комітетом України направлено лист від 20.07.2011 № 24-29/08-6678 яким вказано на відсутність таких відносин. Роз’яснення обґрунтовувалося лише на установчих документах, наданих ДАТ «Чорноморнафтогаз», без їх перевірки;

42) протоколом огляду від 30.11.206 сторінок в мережі Інтернет, згідно якими виявлено відеофайли під назвою «Вежа для Бойка. Дубль другий || Наталія Седлецька», «Вежа для міністра Бойка за $ 400 млн. || Наталія Седлецька», «Куди пішли гроші за вежу Бойка? || Наталія Седлецька», «міністр Бойко. Вишка. Сюжет ТВі. Коментар Тимошенко», «Скандальна «вежа Бойка» в Україні || Артем Шевченко», «Кацуба зізнався, що це він купував «вежі для Бойка», «Вежа для Бойка», «Дубль другий || Наталія Седлецька», у яких присутні інтерв’ю:

а) з екс-заступником голови правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України» Кацубою С.В., у ході якого він на питання щодо наявності додаткового обладнання до бурової установки, яка закуплена у компанії HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP розповідає журналісту Седлецькій Н., що він особисто готував тендерну документацію на закупівлю ДАТ «Чорноморнафтогаз»;

б) з головою правління ПАТ НАК «Нафтогаз України» Бакуліним Є.М., його заступником Чупруном В.П., у ході яких вони розповідають журналістам, що для бурової установки, яка закуплена у компанії HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP нібито додатково поставлено нею обладнання вартістю 150000000 доларів США, з чого вбачається, що згадані особи обізнані з обставинами закупівлі у компанії HIGHWAY INVESTMENT LLP бурової установки;

в) зі Стеном Горіним, у ході якого він поясняє журналісту, що директором компанії HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP не є, від її імені ніякі документи не підписував та не бував в Україні;

43) протоколом допиту Чупруна В.П., згідно з яким, коли журналісти почали адресувати питання ПАТ «НАК «Нафтогаз України» щодо проведеного тендеру закупівлі СПБУ В312 у компанії HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP, голова правління Бакулін Є.М. доручив йому висвітлення перед працівниками засобів масової інформації обставин закупівлі ДАТ «Чорноморнафтогаз» вказаної СПБУ. Документи з приводу закупівлі СПБУ він не вивчав, а звернувся до заступника голови правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України» Юр'єва Г.П. з приводу роз’яснення вартості купленої ДАТ «Чорномонафтогаз» СПБУ та її комплектації і під час інтерв’ю надавав лише відомості, що були йому повідомлені Юр’євим Г.П.;

44) висновком за результатами проведення експертизи комп’ютерної техніки та програмних продуктів від 20.11.2017 №20996/16-35/21747/17-35 та протоколом огляду від 25.01.2018, згідно з якими на наданому на дослідження жорсткому диску, вилученому 29.11.2016 у Фролова А.С. у ході огляду його квартири за адресою: м. Київ, вул. Клавдіївська, 40 А, № 13, виявлено наявні та видалені файли, які містять в змісті або назві інформацію щодо установчих та інших документів підприємств-нерезидентів FALCONA SYSTEMS LIMITED (Нова Зеландія), HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP, DIAFALL LIMITED» (Велика Британія) необхідних для участі в тендерних закупівлях, переписку щодо їх розрахунків з банками та схему перерахування коштів за СПБУ319;

45) протоколом допиту свідка Мельника В., згідно з яким заволодіння грошовими коштами незаконно отриманими за наслідками укладення договорів купівлі-продажу бурових установок В312 та В319 між ДАТ «Чорноморнафтогаз» та компаніями HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP та «RĪGAS KUĢU BŪVĒTAVA здійснювалось за участі службових осіб ПАТ «НАК «Нафтогаз України», у тому числі Бакуліна Є.М. та ДАТ «Чорноморнафтогаз» шляхом їх перерахування Ігнатченко Н.М. на підконтрольні злочинній організації рахунки компаній-нерезидентів;

46) вироками Шевченківського районного суду міста Києва, якими за вчинення вказаних злочинів засуджено Кацубу А.В. та Шевченка П.В.;

47) повідомленнями про підозру Арбузову С.Г., Кацубі С.В., Корнійчуку Є.Г., Ігнатченко Н.М., Фролову А.С., Коваленко О.І., Ясюку В.М., Сахелашвілі Ш.А., Кудіку В.В., Савченко О.В.;

іншими матеріалами кримінального провадження.

Факт вчинення Бакуліним Є.М. суспільно небезпечних діянь, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, в частині заволодіння шляхом зловживання своїм службовим становищем та підроблення документів коштами ПАТ «НАК «Нафтогаз України» в особливо великих розмірах у сумі 449 963 820 гривень. та закінченого замаху на заволодіння шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем коштами ПАТ «НАК «Нафтогаз України» в особливо великих розмірах у сумі 5 100 036 180 гривень підтверджується також доказами, зібраними з дотриманням принципів законності й верховенства права та у суворій відповідності до процедури, визначеної кримінальним процесуальним законом України, а саме:

1) наказом голови правління «Про розподіл обов’язків між головою правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» від 31.05.2011 № 215, згідно з яким заступник голови правління Корнійчук Є.Г.: організовує, координує та контролює роботу структурних підрозділів Компанії, її підприємств із закупівлі та реалізації нафти, а також з виробництва нафтової, нафтохімічної, хімічної продукції на території України та її реалізації, забезпечує організацію роботи з контролю за обсягами виробництва світлих нафтопродуктів, здійснення моніторингу реалізації нафти та нафтопродуктів на території України, аналізу розрахунків за спожиті нафту та нафтопродукти, організовує роботу з укладання Компанією договорів, пов’язаних із транспортуванням, закупівлею та реалізацією нафти і нафтопродуктів. У безпосередньому підпорядкуванні знаходяться департамент закупівлі та реалізації нафти і нафтопродуктів;

2) Положенням про управління закупівлі та реалізації нафти і нафтопродуктів Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», затвердженим головою правління Бакуліним Є.М. 20.07.2012, в якому визначено завданням здійснення переддоговірної роботи щодо укладення договорів на закупівлю та реалізацію нафти і нафтопродуктів, альтернативних видів рідкого та газового палива, формування планових завдань Компанії щодо закупівлі та реалізації нафти і нафтопродуктів, альтернативних видів рідкого та газового палива на внутрішньому та зовнішніх ринках, здійснення моніторингу внутрішнього та міжнародного ринків нафти і нафтопродуктів та пошук потенційних контрагентів Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» з метою укладення з ними договорів на реалізацію нафти і нафтопродуктів, альтернативних видів рідкого та газового палива, здійснення інформаційного та документального супроводження процедур закупівлі та реалізації нафти і нафтопродуктів, альтернативних видів рідкого та газового палива, організація, здійснення контролю за закупівлею та реалізацією нафти і нафтопродуктів, альтернативних видів рідкого та газового палива, обліку руху нафтопродуктів та контролю за їх залишками;

3) досьєм договору поставки нафтопродуктів від 22.08.2012 № 14/4260/12 та додатковими угодами до нього;

4) наказом голови правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України» від 17.08.2004 № 446 (у редакції, чинній станом на 2012 рік чинний), пунктом 1 якого заборонено з 18.08.2004 року укладати від імені Компанії договори (угоди), умовами яких передбачається здійснення попередньої оплати за товари (роботи, послуги), що постачаються (передаються) ПАТ «НАК «Нафтогаз України». Як виняток з цього правила, голова правління (або особа, яка виконує його обов’язки) може дозволити укласти від імені компанії договори (угоди), що містять зазначені умови, на підставі вмотивованого письмового обґрунтування;

5) відповіддю ПАТ «НАК «Нафтогаз України» від 15.07.2016 № 155532‑16 на запит слідчого, в якій зазначено, що наказ голови правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України» від 17.08.2004 № 446 станом на 2012 рік був чинний;

6) наказом голови правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України» від 06.04.2007 № 151 «Про затвердження Положення про порядок підготовки, узгодження, підписання, реєстрації, обліку та контролю за виконанням договорів, контрактів, угод в Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України», згідно з яким, у разі. якщо потрібно укласти договір, умовами якого передбачається здійснення повної або часткової попередньої оплати Компанією, відповідальний структурний підрозділ готує на ім’я голови правління або особи, що виконує його обов’язки, вмотивоване письмове обґрунтування, і лише при наявності згоди договір може бути укладений на зазначених умовах. Водночас вказівки від керівництва Компанії, зокрема Бакуліна Є.М. до Департаменту економічної безпеки щодо здійснення перевірки надійності контрагента ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» та розгляду альтернативних варіантів поставок не надходило;

7) відповіддю ПАТ «НАК «Нафтогаз України» від 01.09.2014 № 3‑5663/1.10‑14 на запит слідчого, в якій зазначено, що керівництвом Компанії не видавались накази про створення комісії для приймання бензину автомобільного 30.10.2012 та 29.01.2013 у зв’язку з відсутністю в чинному законодавстві прямої вказівки. Також не видавались розпорядження про відрядження працівників Компанії для проведення перевірок кількості та якості бензинів автомобільних на нафтобазах на дату підписання актів приймання-передачі;

8) довіреністю від 10.07.2012 № 14‑413 голови правління Компанії Бакуліна Є.М., якою останній доручив Кацубі С.В. представляти інтереси Компанії в органах державної влади, тощо;

9) довіреністю від 21.12.2012 № 14‑491 голови правління Компанії Бакуліна Є.М., якою він доручив Кацубі А.В. представляти інтереси Компанії в органах державної влади, тощо;

10) відповіддю ДП «Петрол» ЧМП «Петрол-Форвардинг» від 30.09.2015, в якій зазначено, що між вказаним підприємством та ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» 09.04.2012 строком до 31.12.2012 укладено договір оренди № 0904‑1/ОР 3 неліцензійних резервуарів на нафтобазі «Петрол-Термінал», яка розташована за адресою: Одеська обл., смт. Петрівка, вул. Карла Маркса 98. На нафтобазі не було та немає нафтопродуктів ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020»;

11) відповіддю власника ЦИК «Коломак» Кіценко Л.А. від 29.09.2015, в якій зазначено, що останнім з ТОВ «Зовнітрансгаз» укладено договір оренди майна нафтобази, яка розташована за адресою: Харківська область, Коломацький район, с. Шелестове, вул. Леніна, 47;

12) відповіддю заступника директора ТОВ «Інтер Оіл Еко Груп» від 26.08.2016, в якій зазначено, що з ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» не укладалась додаткова угода від 24.04.2012 №1 до договору оренди від 23.04.2012 № 2304‑1/ОР, як і не укладався акт прийому-передачі від 03.05.2012, щодо передачі ЦМК-нафтобази, за адресою: Черкаська обл., Каменський р-н, с. Косарі, вул. Київська, 7. Згідно з актом здачі-приймання основних засобів від 03.05.2012 ТОВ «Інтер Оіл Еко Груп» передало ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» резервуари № 27, № 28, № 29, № 30, № 35;

13) протоколом огляду від 23.10.2015 статті «Експерти: Український ринок нафтопродуктів демонструє стабільне ресурсне наповнення», з посиланням на інформацію експертів консалтингової групи «А-95», яка опублікована 30.07.2012. В статті зауважено, що «на думку директора «Консалтингової групи А-95» Сергія Куюна, український ринок продовжує демонструвати свою головну перевагу - стабільне ресурсне наповнення за будь-яких умов. «Незважаючи на зупинку Лисичанського НПЗ, на ринку спостерігається перманентний надлишок продукту всіх марок. Не викликає сумнівів, що якби така зупинка сталася до 2005 р., коли ринок жив винятково за рахунок внутрішніх виробників, країну би чекав серйозний дефіцит палива, зірвана посівна і т.д.», - зазначив експерт;

14) актом ДФС України від 02.07.2015 № 706/28‑10‑41‑20/20077720 про результати документальної позапланової виїзної перевірки

ПАТ НАК «Нафтогаз України» з питань дотримання вимог податкового законодавства, правильності нарахування та своєчасності сплати до бюджету ПДВ за серпень, жовтень, листопад, грудень 2012 року, січень 2013 року, податку на прибуток за 2012-2013 роки щодо взаємовідносин з

ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020». Указаним актом встановлено, що Компанією не доведена реальність операції з поставки нафтопродуктів, оскільки не підтверджується час здійснення операції, відсутні трудові ресурси, виробниче обладнання, транспортне та торгівельне обладнання. Отже, господарська операція, що відбулася, оформлена лише документально. Така господарська діяльність без наявності на те поважної розумної економічної або іншої причини (ділової мети) підтверджує намір платника зменшити отримані доходи з метою несплати податків та отримати додаткову «вигоду» у вигляді зниження податкового навантаження: обставини справи та надані документи підтверджують той факт, що зазначені господарські операції є безтоварними;

15) довідкою перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ «НАК «Нафтогаз України» від 10.12.2013, згідно якою бензин придбано за завищеними цінами. Окрім того, враховуючи нагальну потребу в обігових коштах, залучення значних сум кредитних коштів, операції з закупівлі вказаного бензину призвели до відволікання (заморожування) грошових коштів у значних розмірах – понад 400 млн.гривень;

16) протоколом обшуку нафтобази, що розташована в Кіровоградській області, м. Світловодськ, вул. Івана Франка 1-а від 27.02.2014;

17) протоколом допиту свідка Степанчука О.А. від 20.09.2016, який показав, що перевалка нафтопродуктів на нафтобазі розташованої по

вул. Франка, 1а, в м. Світловодську, Кіровоградської області, протягом червня 2012 – липня 2013 років була цілодобовою, за місяць нафтобаза приймала та відпускала 60‑90 тисяч тонн пального як дизельного, так і марок 92 та 95. Надані на огляд акт приймання-передачі від 30.10.2012 № 1 та від 29.01.2013 № 2 між ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» та ПАТ «НАК «Нафтогаз України» не відповідають дійсності у зв’язку із тим, що обсяг резервуарного парку нафтобази, розташованої за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Франка 1а не дав змогу прийняти на зберігання бензини у загальній кількості 8440 тонн, як це зазначено в акті. Окрім того, на нафтобазі постійно відбувалась перевалка пального, що унеможливлювало постійне зберігання нафтопродуктів навіть у невеликих обсягах;

18) протоколом допиту свідка Куценка В.О. від 22.09.2016, який надав аналогічні показання;

19) протоколом обшуку нафтобази за адресою: Харківська область, Коломацький р-н, с. Шелестове, вул. Леніна, 47, від 17.04.2014;

20) протоколами допитів свідка Кіценко Л.А. (власниця нафтобази) від 06.10.2014 та 18.10.2014, яка вказує, що нафтобазу за адресою: Харківська область, Коломацький р-н, с. Шелестове, вул. Леніна, 47, орендувало

ТОВ «Зовнітрансгаз». Договір оренди від 08.02.2012 № 08/1 з

ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» вона не підписувала;

21) протоколом допиту свідка Астаф’єва Ю.М. (працівник Харківської митниці) від 29.08.2016, який показав що нафтобазу за адресою: Харківська область, Коломацький р-н, с. Шелестове, вул. Леніна, 47, в 2012‑2013 роках використовувала ТОВ «Зовнітрансгаз». Ним проводилось оформлення нафтопродуктів, що належить ТОВ «Зовнітрансгаз»;

22) протоколом допиту свідка Дмитрика С.Г. від 04.08.2016, який, оглянувши акт прийому-передачі від 29.01.2013, № 2 показав, що цей документ не відповідає дійсності у зв’язку із тим, що нафтопродукти в кількості 15000 тонн не могли зберігатися в резервуарах нафтобази, бо у такому випадку блокувалась би уся операційна спроможність резервуарного парку нафтобази по вул. Карла Маркса, 98 в смт. Петрівка Іванівського району Одеській області;

23) протоколом допиту свідка Шибука Т.А. від 27.07.2016, який надав аналогічні показання;

24) протоколом допиту свідка Канюк Н.І. від 02.07.2016, яка показала, що розгляд листа ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» від 24.07.2012 не входить до повноважень Департаменту матеріального, господарського та інформаційного забезпечення. Вона звернулась до свого безпосереднього керівника

Кацуби С.В. із вказаного питання, на що останній пояснив, що вказаний лист йому доручив розглядати Бакулін Є.М., хоча на думку Кацуби С.В., документ належав до компетенції Корнійчука Є.Г. Вона та її підлеглі Чабан Г.М.,

Випна С.І., Василевський В.Є. механізми подальшої реалізації нафтопродуктів, дослідження ресурсного наповнення та цінової ситуації на ринку світлих нафтопродуктів України, пропозиції щодо поставок палива іншими постачальниками, в тому числі вітчизняними виробниками нафтопродуктів, варіанти поставок на інших умовах, окрім 100% попередньої оплати за весь обсяг, не опрацьовували;

25) протоколом допиту свідка Лунєва Ф.С. від 22.02.2016, який показав, що приблизно у вересні 2012 року Бакулін Є.М. дав йому комерційну пропозицію ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020». Ця комерційна пропозиція була у вигляді проекту угоди щодо нафтопродуктів на офіційному бланку «ГАЗУКРАЇНА-2020». Після цього заявив усно Бакуліну Є.М., що ціни на

500 гривень перевищують ринкові та після придбання запропонованих цим підприємством нафтопродуктів продати їх буде в подальшому просто неможливо, принаймні протягом найближчих 2 місяців. Надалі Бакулін Є.М. запропонував наступного дня о 8.00 годині зустрітись із Курченком С.В. особисто у Бакуліна Є.М. в кабінеті. На цій зустрічі Курченко С.В. звинуватив його і Шимігана Б.С. перед Бакуліним Є.М. в некомпетентності та їх неможливості продати нафтопродукти за цінами контракту. Згодом

Курченко С.В. запропонував Бакуліну Є.М. продати цей товар на упродовж двох місяців і пішов. Після цієї зустрічі та скандалу з Курченком С.В.

Бакулін Є.М. відсторонив Лунєва Ф.С. від будь-якого спілкування, зустрічей із будь-ким з питань укладання угод з ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020». Шиміган Б.С. відмовився підписувати ті додаткові угоди, які були надані в кабінеті

Бакуліна Є.М. Після того, як Шиміган Б.С. поміняв тексти угод відповідно до чинного законодавства, Кацуба С.В. відмовився підписувати їх та наполягав на підписі угод в попередній редакції, але після дзвінка Корнійчука Є.Г.

Бакуліну Є.М., останній погодився, щоб Кацуба С.В. підписав угоди в редакції, запропонованій Шиміганом Б.С. Через тиждень він отримав дзвінок від особи, яка представилась Кривим Сергієм і запропонувала хабар в сумі

20 доларів з тонни за вплив на Шимігана Б.С. щодо підписання ним усіх угод на рік наперед. На думку Лунєва Ф.С., з цієї угоди Кацуба С.В. отримав грошові кошти у вигляді «відкату» у розмірі 50‑100 доларів з 1 придбаної тонни. В 2013 році подальші документи підписувались Кацубою А.В. «на автоматі», тобто без компетентного опрацювання у фахових підрозділах, і керівництво Компанії, яке брало участь у цій угоді, вже розуміло, що оплачені («виведені») кошти вже ніколи не повернуться до Компанії, як і не буде переданий в Компанію придбаний товар. Вся угода з

ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» укладена вчинена заступником голови правління Компанії Кацубою С.В. за попередньою змовою з Курченком С.В. При цьому допитаний допускає, що перед підписанням договору поставки, як і в ході виконання вказаної угоди, придбаних ПАТ «НАК «Нафтогаз України» за договором нафтопродуктів у ТОВ «ГАЗУКРАЇНИ-2020» не було і члени інвентаризаційної комісії інвентаризували бензин, якого не було на відповідальному зберіганні у ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020», а який належав за документами іншим компаніям, підконтрольним Курченку С.В., тобто була укладена безтоварна угода;

26) протоколом допиту свідка Крицуна А.С. від 14.09.2016, який показав, що в лютому-березні 2013 року, ставши головою постійно діючої інвентаризаційної комісії, через своїх колишніх колег із правоохоронних органів дізнався, що на п'яти нафтобазах, на яких нібито повинні були зберігатись нафтопродукти ПАТ «НАК «Нафтогаз України» у кількості 33090 тонн придбані за договором від 22.08.2012 у ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020», ця продукція була відсутня. На початку літа 2013 року, усвідомлюючи відсутність нафтопродуктів на нафтобазах, він категорично відмовився підписувати документи, які підтверджували наявність нафтопродуктів на нафтобазах;

27) протоколом допиту свідка Випни С.І. від 20.10.2015, який показав, що розгляд комерційної пропозиції від ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» не належав до компетенції Департаменту матеріального, господарського та інформаційно-технічного забезпечення;

28) протоколом допиту свідка Василевського В.Є. від 22.10.2015, який надав аналогічні показання, а також показав, що службову записку від 01.08.2012 № 28-1245/29-12 готував він за вказівкою Канюк Н.І.;

29) протоколом допиту свідка Могилка Ю.І. від 24.04.2014, який показав, що з початку 2012 року нафтобазу ТОВ «Термінал» орендувало

ТОВ «Зовнітрансгаз»;

30) протоколом обшуку нафтобази, розташованої в Київській області за адресою: Миронівський район, м. Миронівка, вул. Паризької Комуни, 2 від 07.04.2014;

31) протоколом допиту свідка Чути О.М. (працівник Київської митниці ДФС) від 12.07.2016, який показав, що на нафтобазі, розташованій в Київській області за згаданою адресою, орієнтовно в 2011‑2012 роках було відкрито митний пост. Протягом 2012‑2013 років на цьому митному посту нафтопродукти ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» та ПАТ «НАК «Нафтогаз України» не зберігались;

32) протоколом допиту свідка Корнійчука Є.Г. від 16.05.2016, який показав, що приблизно в жовтні-листопаді 2012 року у зв’язку із тим, що від самого початку угоду з ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» було ініційовано та укладено профільним підрозділом ПАТ «НАК «Нафтогаз України», а інші дії (зокрема не направлення інвентаризаційних комісій перед укладенням актів прийому-передачі нафтопродуктів) також були проведені з імовірним порушенням чинного законодавства України, він прийняв для себе рішення не здійснювати жодних дій щодо операцій за вказаною угодою, які могли б кваліфікуватись як незаконні;

33) протоколом допиту свідка Довгуші Н.М. від 09.08.2016, яка показала, що до голови правління Бакуліна Є.М. Курченко С.В. приходив, бачила його не менше 5 разів;

34) аналітичним дослідженням, проведеним ГУ Міндоходів у м. Києві від 21.05.2014 № 1344/9/26‑15‑16‑04‑04, згідно з яким встановлено, що операції, проведені ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020», пов'язані з оформленням документів на реалізацію товарів, робіт (послуг) на адресу ПАТ «НАК «Нафтогаз України», не мають економічного змісту та мають ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом;

35) висновком судово-почеркознавчої експертизи від 07.05.2014 № 106/1, згідно з яким підписи в документах, пов'язаних із договором від 22.08.2012 № 14/4260/12, виконані не директором ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020»

Кашкіним А.П., а іншою особою;

36) висновком судово-товарознавчої експертизи від 21.09.2015 № 15815/14‑53;

37) висновком судово-почеркознавчої експертизи від 20.10.2016 № 14844/1845//16‑32, згідно із яким підписи в документах, пов'язаних із договором від 22.08.2012 № 14/4260/12, виконані Костюк К.В.;

38) висновком судово-товарознавчої експертизи від 21.09.2015 № 15815/14‑53;

39) висновком судово-економічної експертизи від 13.06.2016 № 17366/15‑45, згідно з яким розмір збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, спричинених ПАТ «НАК «Нафтогаз України» внаслідок виконання договору поставки нафтопродуктів від 22.08.2012 № 14/4260/12 з ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020», за умови доведення слідством фактів відсутності закупівлі та зберігання нафтопродуктів на дату поставки відповідно до умов вищевказаного договору та додаткових угод до нього може становити від 414 690 300 до 468 623 167 гривень 20 копійок;

40) вилученими 24.04.2014 в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів в ПАТ «НАК «Нафтогаз України» оригіналами документів, зокрема актом приймання-передачі від 30.10.2012 № 1 та видатковою накладною від 30.10.2012 № РН-0007018 на суму 50 028 000 гривень, які містили завідомо неправдиві відомості про те, що

ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» нібито передало, а ПАТ «НАК «Нафтогаз України» прийняло бензин марки А-95 кількістю 3790 метричних тонн на загальну суму 50 028 000 гривень; актом приймання-передачі від 29.01.2013 № 2, який містив завідомо недостовірну інформацію щодо передачі від ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» бензину для приймання ПАТ «НАК «Нафтогаз України» загальною вартістю 399 935 820 гривень; видатковими накладними від 29.01.2013 № РН-0001093 на суму 63 935 640 гривень, від 29.01.2013 № РН-0001094 на суму 137 496 000 гривень, від 29.01.2013 № РН-0001095 на суму 67 075 200 гривень, від 29.01.2013 № РН-0001096 на суму 27 100 800 гривень, від 29.01.2013 № РН-0001097 на суму 56 229 180 гривень, від 29.01.2013 № РН-0001098 на суму 47 422 200 гривень, які містили завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» нібито передало, а ПАТ «НАК «Нафтогаз України» прийняло бензин кількістю 29 300 метричних тонн на загальну суму 399 935 820 грн.; акти інвентаризацій форми 30-нп) за період часу з 01.11.2012 по 01.02.2014 та супроводжуючі їх документи (довідки, акти вимірювання, відомості, графіки тощо); протоколи засідання постійно діючої інвентаризаційної комісії від 08.07.2013, 01.10.2013, 03.03.2014, 31.01.2014;

41) вилученими 21.04.2014 в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів у ПАТ «НАК «Нафтогаз України» оригіналами документів, зокрема:

42) листом від 24.07.2012 вих. № 12А-24/07 (від 24.07.2012 вх. № 666/17‑12, складений від імені директора ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020»

Кашкіна А.П. та направленим на адресу голови правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України» Бакуліна Є.М. із пропозицією закупівлі у

ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» бензинів не етилованих А-95 та А-92 виробництва Мозирського НПЗ, Новополоцького НПЗ ПАТ «Нафтан», НПЗ Lukoil Neftochim Burgas, НПЗ «Петромидия» Rompetrol Group N.V. в обсязі 50‑70 тис. тонн за конкурентними ринковими цінами зі строком відвантаження – серпень

2012 року;

43) службовою запискою заступника голови правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України» Кацуби С.В. від 30.07.2012 № 28‑1222/29‑12 із пропозицією винести на розгляд правління Компанії питання щодо закупівлі ПАТ «НАК «Нафтогаз України» бензинів не етилованих А-95 та А-92 у ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» в обсязі до 70 тис. тонн протягом 2012‑2013 років та укласти відповідні договори. Бакулін Є.М. розглянувши вказану службову записку дав згоду;

44) службовою запискою заступника голови правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України» Кацуби С.В. від 01.08.2012 № 28‑1245/29‑12 щодо включення положення про здійснення 100% попередньої оплати як істотної умови договору поставки бензину із ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» до проекту протоколу з порядком денним «Про заходи щодо участі Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» у формуванні ринку альтернативних видів палива і біокомпонентів, стабілізації ринку нафтопродуктів».

Бакулін Є.М. розглянувши вказану службову записку дав згоду;

45) протоколом від 02.08.2012 № 131 про укладення з

ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» договору про закупівлю бензинів не етилованих А-95 і А92 в обсязі 70 тисяч тонн на місяць протягом 2012‑2013 років з умовою стовідсоткової передоплати нібито з метою насичення паливного ринку України продуктами нафтопереробки, уникнення штучного утворення дефіциту пального, який підписано головою правління Бакуліним Є.М.;

46) службовою запискою заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» Корнійчука Є.Г. від 08.05.2013 № 41‑771/29‑13 на адресу голови правління Бакуліна Є.М. та першого заступника голови правління

Франчука В.Г. про те, що аналізом стану виконання договору від 22.08.2012 № 14/4260/12 виявлено відсутність досьє договору, що включає в себе установчі документи, дані про посадових осіб та контактних осіб контрагента, відсутні акти інвентаризації постійно діючої інвентаризаційної комісії ПАТ «НАК «Нафтогаз України». У зв’язку із тим, що не було проведено інвентаризації нафтопродуктів з представниками Компанії щодо підтвердження фактичної наявності товару та відповідності його якості чинним стандартам, управління обліку нафти і нафтопродуктів та логістики не має змоги здійснювати контроль за наявністю та якістю нафтопродуктів. Вказана службова записка розглянута головою правління Бакуліним Є.М., про що свідчить його підпис;

47) службовою запискою заступника голови правління Кацуби А.В. від 15.05.2013 № 28‑804/29‑13 на адресу заступника голови правління

Корнійчука Є.Г., в якій Кацуба А.В. вказує, що відповідно до пункту 10 рішення правління Компанії від 02.08.2012 № 131 відповідальним структурним підрозділом Компанії за договором з ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» є управління закупівлі та реалізації нафти і нафтопродуктів. Зі свого боку, Департамент матеріального, господарського та інформаційно-технічного забезпечення брав участь в опрацюванні зазначеного договору як співвиконавець. На виконання вказаного пункту цей договір було підписано заступником голови правління Кацубою С.В. Враховуючи зазначене, питання вжиття заходів щодо забезпечення проведення інвентаризації на місцях зберігання товару, вирішення питання стосовно продовження терміну зберігання, надання супровідних документів для обліку тощо не належить до компетенції Департаменту матеріального, господарського та інформаційно-технічного забезпечення. Вказана службова записка свідчить, про те, що на етапі розгляду комерційної пропозиції голова правління Бакулін Є.М., зловживаючи своїм службовим становищем, у порушення наказу про розподіл обов’язків між заступниками голови правління доручив розгляд не профільному з цього питання своєму заступнику Корнійчуку Є.Г., а учаснику злочинної організації Кацубі С.В., який не відповідав за напрям закупівлі та реалізації нафтопродуктів і який не має у своєму підпорядкуванні фахівців із цього питання. Окрім того, згадана службова записка свідчить, що після заволодіння грошовими коштами у 2012 році, в травні 2013 року Кацуба А.В. намагався уникнути відповідальності, розуміючи безтоварність операції, таким чином переадресувати всі контрольні дії за договором на профільний структурний підрозділ, який фактично не займався підготовкою до укладення договору;

48) службовою запискою заступника голови правління Кацуби А.В. від 28.05.2013 № 1.10‑940/29‑13 на адресу першого заступника голови правління Франчука В.Г., в якій Кацуба А.В. вказує на те, що не було проведено інвентаризації нафтопродуктів з представниками Компанії щодо підтвердження фактичної наявності товару та відповідності його якості чинним стандартам. а також як пропозицію вказує наступне: «З огляду на те, що інформація щодо вжиття заступником голови правління Корнійчуком Є.Г. (до функціональних обов'язків якого входить здійснення контролю за виконанням зазначеного договору) заходів щодо вирішення порушених питань відсутня, з метою запобігання завданню Компанії можливих збитків просимо доручити заступнику голови правління Корнійчуку Є.Г. після його виходу з лікарняного та відповідальному підрозділу за договором – Управлінню обліку нафти і нафтопродуктів та логістики, вжити невідкладних заходів щодо врегулювання ситуації, що склалася». Таким чином, Кацуба А.В., виконуючи відведені йому функції у вчиненні злочину, підписав ряд документів, пов'язаних із договором поставки нафтопродуктів від 22.08.2012, зокрема акт приймання-передачі від 29.01.2013 № 2, розуміючи безтоварність операції, намагався перекласти відповідальність на профільного заступника голови Компанії Корнійчука Є.Г., яким фактично був фактично усунутий головою правління Бакуліним Є.М. від виконання своїх обов’язків з організації підготовки та укладення договору поставки нафтопродуктів від 22.08.2012;

49) вилученими 30.10.2014 в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів у ПАТ «НАК «Нафтогаз України» копіями документів, зокрема:

а) податкових накладних ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» від 31.10.2012 № 1144, від 31.10.2012 № 1221, від 31.10.2012 № 1257, від 01.11.2012 № 37, від 05.11.2012 № 85, від 27.11.2012 № 976, від 27.11.2012 № 1030, від 04.12.2012 № 85, від 31.08.2012 № 1432, від 30.10.2012 № 1143, які містять завідомо неправдиві відомості про передачу ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» нафтопродуктів ПАТ «НАК «Нафтогаз України» на загальну суму 449 963 820 гривень;

б) заявок на здійснення оплати від 04.12.2012 № 45/12‑1100007406, від 01.11.2012 № 45/11‑1100007406, від 29.10.2012 № 45/1100007407, від 30.08.2012 № 45/1100005761, від 29.10.2012 № 45/1100007406;

в) платіжних доручень від 31.10.2012 № 10039, від 31.10.2012 № 10015, від 27.11.2012 № 10952, від 05.11.2012 № 10117, від 27.11.2012 № 10948, від 31.10.2012 № 10053, від 30.10.2012 № 9969, від 04.12.2012 № 11208, від 01.11.2012 № 10070, від 31.08.2012 № 1959, від 31.08.2012 № 7942;

г) копій договору поставки нафтопродуктів № 14/4260/12 від 22.08.2012 із специфікацією та заявкою на поставку нафтопродуктів і таблицею візування до нього, додаткової угоди від 22.08.2012 № 1, додаткової угоди від 09.10.2012 № 1/2, додаткової угоди від 10.10.2012 № 2, доповнення № 1 до додаткової угоди від 10.10.2012 № 2, доповнення № 2 до додаткової угоди від 10.10.2012 № 2, додаткової угоди від 10.10.2012 № 3, журналу видачі оригіналів договорів та угод 2007-2013;

д) оригіналу угоди про захист конфіденційної інформації № 4260/13КТ;

50) вилученими 19.05.2016 в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів у ПАТ «НАК «Нафтогаз України» копіями документів, а саме оригіналами та копіями листів ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020»;

51) вилученими 27.11.2015 в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів в НАК «Нафтогаз України» оригіналами документів, зокрема:

а) проекту протоколу засідання правління НАК «Нафтогаз України» разом з аркушем із резолюцією першого заступника голови правління Тріколіча В. Вказаний проект протоколу містить зауваження Кацуби С.В., тому не був поданий на підпис голові правління Компанії Бакуліну Є.М.;

б) рахунку на оплату від 11.10.2012 № 4468 із резолюцією Кацуби С.В. «До сплати» та підписом;

в) рахунку на оплату від 23.10.2012 № 4565 із резолюцією Кацуби С.В. «До сплати» та підписом;

в) рахунку до оплати від 30.08.2012 № 3020 із резолюцією Кацуби С.В. «До сплати» та підписом;

52) вилученими 25.06.2015 в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів відомостями ПрАТ «Київстар», про дату, час, направлення телефонних з'єднань абонента Кацуби С.В. у період з 04.07.2012 по 01.06.2014, а також протоколом їх огляду від 25.06.2015, за результатами якого встановлені численні телефонні з'єднання між учасниками злочинної організації такими як Курченко С.В. (534 телефоних з'єднання), Кривий С.О., Кошель А.П., Мигаль А.В;

53) вилученими 25.06.2015 в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів у ПрАТ «Київстар» відомостями про дату, час, направлення телефонних з'єднань абонента Кацуби А.В. у період часу з 04.12.2012 по 30.07.2014, а також протоколом їх огляду від 25.06.2015, за результатами якого встановлені 100 телефоних з'єднань між учасниками злочинної організації Курченком С.В. та Кацубою А.В.; 108 телефонних з'єднань між учасниками злочинної організації Кошелем А.П. та Кацубою А.В.; 25 телефоних з'єднань між учасниками злочинної організації Кривим С.О. та Кацубою А.В.;

54) актом позапланової ревізії Держфінінспекції України від 15.05.2014

№ 05‑21/46 окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ «НАК «Нафтогаз України» за період з 22.08.2012 по 25.03.2014, відповідно до якого встановлено відсутність документів, що свідчать про направлення ПАТ «НАК «Нафтогаз України» до ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» заявок на здійснення відвантаження бензину, а також документів, що підтверджують відвантаження ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» бензину на нафтобази, та договорів про відповідальне зберігання бензину, укладених ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» з нафтобазами. Керівництвом Компанії не видавалися накази про створення комісії для приймання бензину автомобільного 30.10.2012 та 29.01.2013, не видавалися розпорядження про відрядження працівників Компанії для проведення перевірок кількості та якості бензинів автомобільних на нафтобазах на дату підписання актів приймання-передачі. Згідно зі службовою запискою від 23.10.2013 № 3-2221/29-13 директора Департаменту економічної безпеки та управління ризиками ПАТ «НАК «Нафтогаз України» Конопацького Е.В. з моменту підписання акта приймання-передачі нафтопродуктів за вищевказаним договором Компанія не здійснювала реалізацію закупленого палива.У період з 29.10.2013 по 12.12.2013, під час розміщення пропозицій з продажу бензину на аукціоні, заявок на закупівлю не надходило.

55) листами Київської міжрегіональної митниці Міндоходів від 31.10.2014 №12154/1/26-70-66-05; від 13.10.2014 №06.1-49/5/17-7915;

56) листом Кіровоградської митниці від 20.10.2015 ДФС №153/10/11-70-24;

57) листом ДФС України від 16.11.2015 №1780/5/99-99-24-02-02-16;

58) листами СБ України від 16.06.2016 №8/2/1-7358 із додатками, від 04.08.2016 №8/2/1-10053 із додатками

59) листами Регіональної філії «Південна залізниця» від 12.09.2016 №ню-40/266, від 22.07.2016 №НЗЛП-03/961, від 11.08.2016 №Н31-01/557, від 15.07.2016 №В.О.Н.-13/255, від 25.07.2016 №Н-13/264, від 27.07.2016 №НЮ-40/216;

60) листами ПАТ «Укрзалізниця» від 11.09.2014 №ЦЗМ-12/1969, від 15.10.2014 №ЦЗМ-12/2396;

61) висновком службової перевірки, проведеної представниками

ПАТ «НАК «Нафтогаз України» 15.09.2016;

62) протоколами огляду від 09.08.2016, від 07.08.2016, від 13.08.2016, від 13.08.2016, від 06.08.2016, від 16.08.2016, від 08.08.2016, від 06.08.2016, від 13.08.2016, від 05.08.2016;

63) протоколом допиту свідка Пудіна В.В., який показав, що він отримував неофіційно від голови правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України» Бакуліна Є.М. у період часу з грудня 2012 по березень 2014 грошову винагороду в розмірі 50000 доларів США за підписання різноманітних документів без виникнення в реальний стан справ та їх суть, зокрема і документів з підприємством ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020». Угода з вказаним підприємством була насправді схемою привласнення грошових коштів внаслідок укладення безтоварної угоди з попередньою 100-відсотковою оплатою, тобто реальною метою угоди було саме отримання та використання грошових коштів злочинною організації;

64) протоколом допиту свідка Костюк В.В., яка показала, що всі документи пов'язані з реалізацією нафтопродуктів ПАТ «НАК «Нафтогаз України» вона підписувала замість директора ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» Кашкіна А.П. та замість наступного директора вказаного товариства Ніколаєнка Д.П.

Аналіз наведених доказів як кожного окремо, так і у їх сукупності підтверджує факт вчинення Бакуліним Є.М. злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, у тому числі двох особливо тяжких корупційних, за які передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Частиною 2 ст. 80 Конституції України, ч. 1 ст. 27 Закону України «Про статус народного депутата України» передбачено, що народні депутати України не можуть бути без згоди Верховної Ради України притягнуті до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані.

Притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України, його затримання або обрання стосовно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою чи домашнього арешту не може бути здійснено без згоди Верховної Ради України (ч. 2 ст. 482 КПК України).

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 482 КПК України особливості порядку притягнення народного депутата України до відповідальності визначаються Конституцією України, Законом України «Про статус народного депутата України», Регламентом Верховної Ради України та Кримінальним процесуальним кодексом України.

Ураховуючи викладене, керуючись ч. 2 ст. 80 Конституції України, ч. 1 ст. 27 Закону України «Про статус народного депутата України», ч. 2 ст. 482 КПК України, ст. 218 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України від 10.02.2010 № 1861-VI,

ПРОШУ:

Розглянути це подання і дати згоду на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Бакуліна Євгена Миколайовича, 26.09.1956 року народження, громадянина України, обраного народним депутатом України за виборчим округом № 106 (Луганська область), який набув повноважень народного депутата України Верховної Ради України восьмого скликання 27.11.2014.

ПРОШУ:

Розглянути це подання і дати згоду на обрання стосовно народного депутата України Бакуліна Євгена Миколайовича, 26.09.1956 року народження, громадянина України, обраного народним депутатом України за виборчим округом № 106 (Луганська область), який набув повноважень народного депутата України Верховної Ради України восьмого скликання 27.11.2014, запобіжного заходу у виді тримання під вартою (арешту).

ПРОШУ:

Розглянути це подання і дати згоду на затримання народного депутата України Бакуліна Євгена Миколайовича, 26 вересня 1956 року народження, громадянина України, обраного народним депутатом України за виборчим округом № 106 (Луганська область), який набув повноважень народного депутата України Верховної Ради України восьмого скликання 27.11.2014.

Генеральний прокурор України Ю. Луценко