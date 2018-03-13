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Нацбанк собирается заменить монетами банкноты четырех номиналов

13 марта 2018 | 11:19

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"14 марта 2018 года, в 10:00, в Национальном банке Украины состоится презентация новых обиходных монет номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривен.


Эти монеты со временем заменят банкноты соответствующих номиналов, которые сейчас находятся в обращении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинцы смогут рассчитываться одновременно и новыми монетами, и банкнотами соответствующих номиналов, пока монеты естественно и постепенно не заместят банкноты в обращении.

В НБУ напомнили, что обновление номинального ряда национальной валюты плановое и началось с банкноты номиналом 100 гривен образца 2014 года, введенной в обращение 09 марта 2015 года.



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