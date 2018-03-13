|
Нацбанк собирается заменить монетами банкноты четырех номиналов
13 марта 2018 | 11:19
распечатать комментарии [0] добавить в
"14 марта 2018 года, в 10:00, в Национальном банке Украины состоится презентация новых обиходных монет номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривен.
Эти монеты со временем заменят банкноты соответствующих номиналов, которые сейчас находятся в обращении", - говорится в сообщении.
Отмечается, что украинцы смогут рассчитываться одновременно и новыми монетами, и банкнотами соответствующих номиналов, пока монеты естественно и постепенно не заместят банкноты в обращении.
В НБУ напомнили, что обновление номинального ряда национальной валюты плановое и началось с банкноты номиналом 100 гривен образца 2014 года, введенной в обращение 09 марта 2015 года.
также читайте
[13.03.2018]
[12.03.2018]
[12.03.2018]
[11.03.2018]
|
Загрузка...
по теме
Арсен Аваков закликає Верховну Раду внести зміни до КПК, які з 15 березня можуть паралізувати роботу правоохоронців
13. 03. 2018 | 15:55
Відповідно до цих змін, слідчі підрозділи будуть позбавлені можливості звертатися до місцевого суду для отримання дозволу для проведення обшуку, тимчасового вилучення майна, накладення арешту, обрання запобіжних заходів. Натомість будуть зобов’язані звертатися лише в один суд, розташований за місцем розташування Головного управління Національної поліції в окремій області.
Вірменський священик розкрив таємницю «благодатного вогню» у Храмі Гробу Господнього
13. 03. 2018 | 09:58
Священик Самуїл Агоян, який представляє вірменську патріархію, розповів як запалював «благодатний вогонь» в Єрусалимі.
ГПУ: «Вишки Бойка» закуповували без конкурсу через фіктивну фірму
13. 03. 2018 | 09:34 , ТЕМА
У поданні ГПУ на позбавлення депутатської недоторканості нардепа Євгена Бакуліна, голову НАК «Нафтогаз» часів Януковича, містяться свідчення про те, що сумнозвісні «вишки Бойка» закуповували через фіктивну фірму з фіктивними засновниками.
Генеральный прокурор исключает возможность освобождения от должности С. Горбатюка
13. 03. 2018 | 08:53
Генеральный прокурор Юрий Луценко имеет претензии к работе Сергея Горбатюка, но исключает возможность его увольнения с должности. Об этом он заявил в эфире телеканала ZIK, сообщает УНН.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»