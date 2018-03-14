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Тиллерсон назвал поведение РФ настораживающим

14 марта 2018 | 09:54

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Уволенный ранее Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон в своей прощальной речи предупредил о “настораживающем поведении и действиях” Российской Федерации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.


“Много усилий придется еще приложить для ответа на поведение и действия со стороны российского правительства, которые вызывают тревогу”, — сказал Тиллерсон.

Он также добавил, что: “Если Россия продолжит свою нынешнюю политику, очевидно, что это приведет к большей изоляции. А это не соответствует ничьим интересам”.

Тиллерсон подчеркнул, что Россия “должна тщательно взвесить”, соответствуют ли ее действия интересам российского народа, а также мира. Политик также уверен, что проведена работа по налаживанию отношений с Китаем и обузданию ядерной программы КНДР.



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