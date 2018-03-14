"Радикалы" пояснили: поправки Лозового требуют хоронить через суд только в случае насильственной смерти

14 марта 2018 | 09:56

Поправки народного депутата Андрея Лозового касаются только захоронения лиц, погибших в результате криминальных действий. Об этом в эфире "5 канала" заявил народный депутат от "Радикальной партии" Олег Куприенко, информирует УНН.

“Именно этот момент перекрутили и сказали, что абсолютно всех, всех, кто умер, (хоронить) только через суд, через назначение судом экспертизы. Люди добрые! Это поправки в Уголовно-процессуальный кодекс и касаются исключительно тех людей, которые умерли в результате криминальных действий, в результате преступления”, — сказал он.