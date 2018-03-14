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Стрельба в столичном магазине. Есть раненая

14 марта 2018 | 10:43

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Женщина госпитализирована из-за огнестрельного ранения, осуществленного покупателем, возле продуктового магазина в Подольском районе Киева. Об этом говорится в сообщении полиции Киева, передают Українські Новини.


Около 11:30 в дежурную часть Подольского управления полиции поступило сообщение о том, что в магазине слышны выстрелы. 
 
На место происшествия немедленно выехали патрули и следственно-оперативная группа. 
 
Начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко сообщил, что конфликт произошел между кассиром и покупателями. 
 
Когда охранник вмешался в ситуацию, правонарушители направились к выходу, но один из покупателей достал пистолет и несколько раз выстрелил в пол. 
 
Одна из пуль ранила женщину, которая проходила мимо.  Скорая помощь доставила ее в больницу. 
 
Подозреваемый задержан. 
 
Оружие, которое он выбросил на улице, изъято. 
 
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. 
 
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.



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