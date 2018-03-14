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Стрельба в столичном магазине. Есть раненая
14 марта 2018 | 10:43
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Женщина госпитализирована из-за огнестрельного ранения, осуществленного покупателем, возле продуктового магазина в Подольском районе Киева. Об этом говорится в сообщении полиции Киева, передают Українські Новини.
Около 11:30 в дежурную часть Подольского управления полиции поступило сообщение о том, что в магазине слышны выстрелы.
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