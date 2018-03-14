Стрельба в столичном магазине. Есть раненая

14 марта 2018 | 10:43

Женщина госпитализирована из-за огнестрельного ранения, осуществленного покупателем, возле продуктового магазина в Подольском районе Киева. Об этом говорится в сообщении полиции Киева, передают Українські Новини.

Около 11:30 в дежурную часть Подольского управления полиции поступило сообщение о том, что в магазине слышны выстрелы.



На место происшествия немедленно выехали патрули и следственно-оперативная группа.



Начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко сообщил, что конфликт произошел между кассиром и покупателями.



Когда охранник вмешался в ситуацию, правонарушители направились к выходу, но один из покупателей достал пистолет и несколько раз выстрелил в пол.



Одна из пуль ранила женщину, которая проходила мимо. Скорая помощь доставила ее в больницу.



Подозреваемый задержан.



Оружие, которое он выбросил на улице, изъято.



Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.



Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.