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В Миргороде застрелился десантник, оставив предсмертную записку
15 марта 2018 | 16:59
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Сегодня ночью на территории военной части, которая дислоцируется в Миргороде Полтавской области, застрелился десантник-контрактник. Об этом сообщает Военная прокуратура Центрального региона Украины, передает УНН.
"15.03.18 около 2:00 ночи на территории одной из воинских частей Воздушных сил ВСУ (г. Миргород) в суточном наряде застрелился старший солдат контрактной службы 1993 г.р., который занимал должность старшего механика инженерно-авиационной службы авиационной эскадрильи", - говорится в сообщении.
Как отмечается, покойный оставил предсмертную записку.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа под личным председательством военного прокурора Полтавского гарнизона Центрального региона Украины.
По факту самоубийства открыто уголовное производство по ч.3 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Расследование уголовного производства осуществляется следователями Миргородского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Полтавской области под процессуальным руководством военной прокуратуры Полтавского гарнизона Центрального региона Украины.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, в Николаевской области правоохранители расследуют уголовное производство по факту пожара палатки на 235-м общевойсковом полигоне "Широкий лан", в результате чего один военный погиб, а семеро получили ожоги различной степени.
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