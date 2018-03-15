ТЕМА

В Миргороде застрелился десантник, оставив предсмертную записку

15 марта 2018 | 16:59

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Сегодня ночью на территории военной части, которая дислоцируется в Миргороде Полтавской области, застрелился десантник-контрактник. Об этом сообщает Военная прокуратура Центрального региона Украины, передает УНН.


"15.03.18 около 2:00 ночи на территории одной из воинских частей Воздушных сил ВСУ (г. Миргород) в суточном наряде застрелился старший солдат контрактной службы 1993 г.р., который занимал должность старшего механика инженерно-авиационной службы авиационной эскадрильи", - говорится в сообщении.

Как отмечается, покойный оставил предсмертную записку.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа под личным председательством военного прокурора Полтавского гарнизона Центрального региона Украины.

По факту самоубийства открыто уголовное производство по ч.3 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Расследование уголовного производства осуществляется следователями Миргородского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Полтавской области под процессуальным руководством военной прокуратуры Полтавского гарнизона Центрального региона Украины.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Николаевской области правоохранители расследуют уголовное производство по факту пожара палатки на 235-м общевойсковом полигоне "Широкий лан", в результате чего один военный погиб, а семеро получили ожоги различной степени.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте
Загрузка...

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: УНИАН

Дівчата - моделі демонструють зачіски із колекції "Болеро" українського перукаря-стиліста Володимира Конопада під час проведення майстер-класу перукарської майстерності в рамках 12 - того Міжнародного виставки-ярмарку "Стиль-2005" у Львові у п'ятницю, 23 вересня 2005 р. Виставка проходитиме з 23 по 25 вересня. Понад 100 фірм з 20 областей України, Росії та Польщі презентують товари текстильної промисловості та сфери послуг. Одним з центральних заходів стане вечірнє fashion show "Made in Ukraine" - показ модельних колекцій від молодих українських дизайнерів. Фото УНІАН
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100