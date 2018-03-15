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Полиция на Закарпатье задержала более 30 человек с дубинками и балаклавами

15 марта 2018 | 17:04

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В течение сегодняшнего дня полиция на Закарпатье задержала 32 человек, у которых было найдено балаклавы, дубинки, ножи, газовые балончики и охотничий карабин. УНН из собственных источников стало известно, что указанных граждан было задержано группами на въезде в Закарпатской области на стационарном посту "Нижние Ворота".


Из информированных источников известно, что задержанные направлялись в Ужгород несколькими автомобилями из Киева, Киевской, Черновицкой, Житомирской, Николаевской областей. В цели своего визита на Закарпатье указали - туризм.

Сейчас полиция официально не комментирует данные задержания, однако не отрицает, что на дорогах области проходят проверки.

Напомним, что сейчас на Закарпатье продолжаются мероприятия по празднованию годовщины создания Карпатской Украины.

В связи с возможными провокациями силовики в области перешли на усиленный режим несения службы.

В то же время, Генеральное консульство Венгрии в г.Ужгород призвало своих граждан не посещать Закарпатья в течение 16-18 марта из-за "зыбкой политической ситуации и ситуации с общественной безопасностью".

На 17 марта в Ужгороде националистическими организациями анонсировано проведение "Марша Славы Героев Карпатской Украины".



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