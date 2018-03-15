Заяви про гранати у Савченко в парламенті не мають жодних підстав

15 марта 2018 | 17:35 , ТЕМА

Плітки про начебто три гранати, які Савченко принесла в будівлю парламенту не мають жодних підстав.

За інформацією перевірених джерел ТЕМИ, у Надії Савченко не вилучали ніяких гранат. Повідомлення про наявність в неї пістолету джерело прокоментувало так: "Ледь не в кожного нардепа є наградна короткоствольна зброя й за Законом про статус про народного депутата вони не підлягають огляду."