ТЕМА

Заяви про гранати у Савченко в парламенті не мають жодних підстав

15 марта 2018 | 17:35 , ТЕМА

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Плітки про начебто три гранати, які Савченко принесла в будівлю парламенту не мають жодних підстав.


 За інформацією перевірених джерел ТЕМИ, у Надії Савченко не вилучали ніяких гранат. Повідомлення про наявність в неї пістолету джерело прокоментувало так: "Ледь не в кожного нардепа є наградна короткоствольна зброя й за Законом про статус про народного депутата вони не підлягають огляду."



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