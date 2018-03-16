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ВР ухвалила поліцейський статут

16 марта 2018 | 09:01

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251 голосом народні депутати прийняли Дисциплінарний статут Національної поліції, розроблений Міністерством внутрішніх справ.


Документ визначає основні засади службової дисципліни в Національній поліції України, повноваження поліцейських та їхніх керівників з її додержання.

У ньому також визначені види заохочень і дисциплінарних стягнень, порядок притягнення поліцейських до дисциплінарної відповідальності за порушення службової дисципліни, види дисциплінарних стягнень, строк їх дії та наслідки застосування, порядок застосування й оскарження дисциплінарних стягнень, підстави та порядок проведення службового розслідування для з’ясування всіх обставин порушення поліцейським службової дисципліни, строки його проведення.

Ознайомитися з текстом документу можна ТУТ.



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