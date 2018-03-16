|
Гонтарева назвала олигархов-должников на 47 млрд. грн.
16 марта 2018 | 09:06
распечатать комментарии [0] добавить в
Владельцы украинских банков по программе рефинансирования должны Национальному банку Украины 45,2 млрд непогашенных кредитов за последние три года. Об этом во время выступления в парламенте заявила глава НБУ Валерия Гонтарева, передает корреспондент УНН.
"За три года ни копейки они не погасили - 45,2 млрд непогашенных кредитов за последние три года. Безусловный лидер - Олег Бахматюк, по кредитам своих двух банков - 10,2 млрд грн, "Банк Надра" Дмитрий Фирташ - должен НБУ по его кредитам 9,8 млрд грн, Николай Лагун, должен по кредитам "Дельта Банка" 8 млрд грн, Константин Жеваго и его банк "Финансы и кредит" должен НБУ 6,3 млрд грн, Леонид Климов, который является нардепом и входит в Комитет ВР по вопросам финансовой политики, - 3,4 млрд грн и все остальные - это 7,5 млрд грн. Подчеркиваю, что банкротство банка не означает, что горе-владельцы полностью свободны от долгов своих банков. Государственные деньги надо отдавать", - подчеркнула В.Гонтарева.
Она добавила, что НБУ направил в правоохранительные органы 12 заявлений о совершении преступлений акционерами этих банков и инициировано 44 исков.
также читайте
[15.03.2018]
[15.03.2018]
[14.03.2018]
[14.03.2018]
[14.03.2018]
|
Загрузка...
по теме
Гройсман распорядился проверить ремонт дорог в 2017 году
16. 03. 2018 | 09:18
В Украине проведут масштабный аудит качества дорог, которые были отремонтированы в прошлом году. С соответствующей инициативой выступил премьер-министр Владимир Гройсман во время специального совещания с участием руководства Министерства инфраструктуры и “Укравтодора”, передает УННсо ссылкой на “Правительственный портал”.
ВР ухвалила поліцейський статут
16. 03. 2018 | 09:01
251 голосом народні депутати прийняли Дисциплінарний статут Національної поліції, розроблений Міністерством внутрішніх справ.
Заяви про гранати у Савченко в парламенті не мають жодних підстав
15. 03. 2018 | 17:35 , ТЕМА
Плітки про начебто три гранати, які Савченко принесла в будівлю парламенту не мають жодних підстав.
Полиция на Закарпатье задержала более 30 человек с дубинками и балаклавами
15. 03. 2018 | 17:04
В течение сегодняшнего дня полиция на Закарпатье задержала 32 человек, у которых было найдено балаклавы, дубинки, ножи, газовые балончики и охотничий карабин. УНН из собственных источников стало известно, что указанных граждан было задержано группами на въезде в Закарпатской области на стационарном посту "Нижние Ворота".
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»