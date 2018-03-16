Гройсман распорядился проверить ремонт дорог в 2017 году

16 марта 2018 | 09:18

В Украине проведут масштабный аудит качества дорог, которые были отремонтированы в прошлом году. С соответствующей инициативой выступил премьер-министр Владимир Гройсман во время специального совещания с участием руководства Министерства инфраструктуры и “Укравтодора”, передает УННсо ссылкой на “Правительственный портал”.

“Премьер-министр Украины Владимир Гройсман инициирует масштабный аудит качества дорог, прежде всего тех, которые были отремонтированы в 2017 году, и требует привлечь к ответственности те подрядные организации, которые в свое время некачественно выполнили дорожные работы, и сегодня дороги вновь нуждаются в обновлении”, — говорится в сообщении.

При этом, Гройсман настаивает на необходимости скорейшего внедрения нового стандарта строительства, разработанного в рамках реализации программы “500-500-1000”.

“Нам нужно провести масштабный аудит того, что сделано в 2017 году. Ожидаю срочный план проверки и решение о создании контрольных групп (для проверки дорог). Все исправления (дорожных работ) должны проходить за счет подрядных организаций (которые некачественно выполнили свою работу)”, - подчеркнул глава правительства.