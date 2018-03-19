Трамп предложил ввести высшую меру для наркодилеров

19 марта 2018 | 09:39

За 10 лет в США от передоза могут умереть полмиллиона человек.

Президент США Дональд Трамп сегодня намерен представить новый план борьбы с так называемой опиоидным кризисом в Соединенных Штатах, согласно которому в том числе будет рассматриваться высшая мера наказания для наркоторговцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на газету Politico.

Министерство юстиции будет добиваться высшей меры наказания для наркоторговцев, когда это будет соответствовать нынешнему законодательству”, — сообщил журналистам директор Совета Белого дома по вопросам внутренней политики Эндрю Бремберг. Согласно черновой версии плана, который ранее попал в распоряжение издания Politico, такое же наказание будет предусмотрено в некоторых случаях и для наркодилеров. Как отмечается, Трамп объявит об этом в понедельник во время выступления в штате Нью-Гемпшир, который занимает третье место в США по уровню смертности от передозировок опиоидами.

Следует отметить, что опиоидный кризис, который специалисты считают одной из важнейших проблем в сфере здравоохранения США, берёт свое начало в 1990-х годах, однако единой стратегии для решения ситуации до сих пор не выработано. Согласно оценкам медицинского издания STAT, если не принимать срочных мер, то от передозировки опиоидами в США в течение следующих 10 лет могут умереть около 500 тыс. человек. Примерно столько же американцев умерли от вируса иммунодефицита человека с 1980 года по настоящее время.

Дональд Трамп в прошлом году распорядился создать президентскую комиссию США по борьбе с опиоидным кризисом в стране и 26 октября 2017 присвоил опиоидному кризису статус чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, что предусматривает принятие комплекса мер по оказанию помощи наркозависимым и борьбу с распространением наркотиков этой группы на черном рынке. Трамп тогда заявил, что “в прошлом году из-за передозировки умерли по меньшей мере 64 тыс. американцев”, и отметил, что от передозировок погибает больше людей, “чем в результате инцидентов с применением огнестрельного оружия и ДТП вместе взятых”.